【影片】NBA東區冠軍賽神逆轉：塞爾蒂克0.1秒絕殺熱火，3連勝扳平戰局
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NBA季後賽史上，從未有球隊在0比3落後的情況下，能絕處逢生逆轉晉級，但塞爾蒂克在3連敗後，能頂住壓力連贏3場比賽扳平戰局，台灣時間30日在主場的系列賽第7戰若能再度獲勝，將能寫下歷史新頁。
（中央社）NBA塞爾蒂克在東區冠軍賽一度處於0勝3負絕境，今（28）日在懷特補進絕殺一球後，以104比103險勝熱火，拿下3連勝後，在系列賽扳平戰局，有機會創造歷史。
美國職籃NBA東區冠軍賽，邁阿密熱火前3戰打完後以3比0聽牌，波士頓塞爾蒂克則是在第4戰、第5戰拿下2連勝，熱火今天在主場進行第6戰賽前，以3比2在7戰4勝制系列賽領先塞爾蒂克。
比賽開打後，雙方不斷糾纏，20比20平手之際，威廉斯三世（Robert Williams III）連進兩球，塔特姆（Jayson Tatum）也拿下分數，塞爾蒂克拉出6比0小高潮，並在布朗（Jaylen Brown）、塔特姆分獲10分、9分的情況下，首節以34比29領先熱火。
次節在塔特姆切入上籃得手後，塞爾蒂克以52比41首度領先達兩位數，熱火靠一波12比5反撲拉近分差，不過塞爾蒂克上半場仍以57比53領先。
塞爾蒂克上半場整體投籃命中率5成13，優於熱火的3成83，是取得領先的關鍵；但三分球命中率僅兩成，遠不及熱火的6成，則是無法拉開差距的主因。
下半場開打後，熱火在文森（Gabe Vincent）上籃後，曾追到落後只剩兩分差距，塞爾蒂克此時靠史瑪特（Marcus Smart）進球、霍福德（Al Horford）灌籃再將比分拉開，並在威廉斯三世的「3分打」、布朗兩罰俱中後領先達13分。熱火在落後11分之際，靠勞瑞（Kyle Lowry）連拿4分追近，但塞爾蒂克3節打完，以79比72保持領先。
末節在羅賓森（Duncan Robinson）飆進三分彈、巴特勒（Jimmy Butler）籃下補進後，熱火打出11比3強勢開局，一度以83比82超前，塞爾蒂克此時回敬一波8比0攻勢，以90比83要回領先。
熱火看板球星巴特勒今天前3節手感欠佳，15次出手只命中2球，僅僅拿下9分。第4節他回魂砍進15分，終場前3秒的3罰全進，讓熱火一度領先1分，有機會讓熱火在主場成功「關門」，闖進總冠軍賽。但讀秒階段史瑪特三分線外出手落空，懷特（Derrick White）趕在槍響前將球補進，助塞爾蒂克絕殺熱火。
NBA季後賽史上，從未有球隊在0比3落後的情況下，能絕處逢生逆轉晉級，但塞爾蒂克在3連敗後，能頂住壓力連贏3場比賽扳平戰局，台灣時間30日在主場的系列賽第7戰若能再度獲勝，將能寫下歷史新頁。
塞爾蒂克的塔特姆此役轟下全場最高31分，並抓下11個籃板，布朗也有26分、10籃板的雙十演出，史瑪特則為球隊挹注21分。
熱火包括先發5人在內，全隊6人得分達兩位數，巴特勒進帳24分、11籃板，馬丁（Caleb Martin）貢獻21分、15籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）也有11、13籃板的雙十的成績，3人都有雙十表現。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。