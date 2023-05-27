2023/05/27,
政治

香港公民黨通過解散：「走了應行的路，來到屬於這黨的終點」

香港公民黨通過解散：「走了應行的路，來到屬於這黨的終點」
Photo credit: 梁家傑Facebook圖片

我們想讓你知道的是

香港公民黨通過清盤解散，意味這個曾經是香港泛民主派第二大政黨，走到盡頭。公民黨主席梁家傑說，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。他又說，從歷史可見世事變幻無常：「望香港人抱著樂觀的心活好當下，期待明天。」

（中央社）香港公民黨今日（27日）舉行特別會員大會通過清盤解散，意味這個曾經是香港泛民主派第二大政黨，走到盡頭。公民黨主席梁家傑說，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。

公民黨27日中午在黨總部舉行特別會員大會，多名黨員出席，包括立法會前議員余若薇、吳靄儀、陳家洛以及大律師查錫我等。

梁家傑在特別大會後宣布，超過3／4黨員確認特別議案，啟動清盤程序。他表示，特別會員大會共31名黨員出席，以30票贊成、1人棄權通過，將根據公司法進行自願清盤程序。

梁家傑在主席報告提到，公民黨成立於香港政制爭議的爆發點，一直決心捍衛民主法治，守護港人權益，遇上民主運動低谷期，公民黨在政治議題外與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持。「過往16年就算未夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。」

梁家傑又說，從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱著樂觀的心活好當下，期待明天。」

公民黨成立於2006年3月，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中文大學政治與行政學系講座教授關信基擔任創黨主席，核心成員大都是法律界人士，有「大狀黨」之稱。

2012年香港立法會選舉中，該黨取得6個議席，成為泛民第二大黨。2019年的區議會選舉，民主派大勝，公民黨派出36人參選，有32人當選。在2019年的「反送中」運動，公民黨扮演重要角色。

但隨著2020年香港國安法實施，落實「愛國者治港」，公民黨的立法會或區議會議員，不是退黨便是被褫奪議席或辭職以示不滿，立法會和區議會議席均「歸零」。

公民黨去年底召開週年大會時，由於沒有黨員參選換屆執委會，造成接班「斷莊」，梁家傑當時表示，臨時執委會今年將處理清盤工作。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


“港版國安法”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。