柯文哲台大演講：我是美中希望「勿有意外」的候選人，不會前面講一套、後面講一套
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柯文哲指出，他辦過雙城論壇、世大運，跟大陸背後的折衝「多得是」；美國、中國最大的態度就是勿有意外（No surprise），正直誠信很重要，他不會前面講一套、後面講一套。
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲今（28）日說，與中國交流的底線是台灣自主、兩岸和平，如果不能自主決定命運，「那只好跟你拚命」，但要務實處理中國問題，不希望「抗中保台」變成慈禧太后的義和團。
台大政治系學會、亞太青年學會今天舉辦「2024校園總統馬拉松」，邀請3黨總統參選人與青年對談，民眾黨主席、總統參選人柯文哲上午先進行短講後，再進行1小時的問答。
「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）25日指北京傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲。她26日澄清，非為柯文哲背書，也未暗示柯文哲是最能與中國溝通的人，她的發言遭曲解。
華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）25日邀請葛來儀等多位台灣及兩岸事務專家，談論台灣未來。談到此次總統大選中國較屬意哪位參選人，葛來儀說，北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉，把他與已故總統李登輝作聯想，傾向支持擔任台北市長期間曾透過雙城論壇與中方往來過的柯文哲。柯文哲對此表示，他解讀葛來儀的話，就是在所有參選人當中，柯文哲是最能夠與中、美兩邊都能夠溝通的人，這樣解讀就好了。
不過葛來儀26日表示，「我不是在為柯文哲背書，也沒有說他是唯一有能力與中國溝通的候選人。」強調她僅說因為中方曾在柯文哲擔任市長期間與他互動，對他較熟悉；葛來儀批評，這不是柯文哲第一次曲解她的意思，她認為這是不道德的行為（unconscionable behavior），對身為學者的她不尊重。
柯文哲說，美國對民進黨總統參選人、黨主席賴清德感到不安，中國是一定反對賴清德，「我最怕的是中國把賴清德的當選當作面子之爭，那就很麻煩了」；而國民黨總統參選人、新北市長侯友宜跟中國大陸比較少來往，總是不熟悉。
柯文哲指出，他辦過雙城論壇、世大運，跟大陸背後的折衝多得是；美國、中國最大的態度就是勿有意外（No surprise），他到美國國務院去時，美方也一再表達對台灣選舉絕對是中立的，但是希望No surprise。
柯文哲說，美國至少知道他是No surprise的人，不會前面講一套、後面講一套，要把正直、誠信當作第一優先，也許一時耍耍小聰明會得到好處，但長期而言利益更大；不管對中國、美國來說，正直誠信是很重要的文化。
談到如何與中國往來，柯文哲表示，在台灣有36萬到38萬名大陸配偶，在中國的台商也有超過100萬人，為什麼要先把某些人劃成敵人？面對與中國大陸交流，要務實處理中國問題，人民可以有意識形態，但不希望「抗中保台」最後變成慈禧太后和她的義和團。
至於是否會承認九二共識、如何和平地與對岸對話，柯文哲指出，他已經講了底線「台灣自主、兩岸和平」，在這底線下來談，「你都不讓我自主、我都不能決定我的命運，那只好跟你拚命」。
柯文哲說，要有效讓中國進入國際社會、接受文明國家的規則。如果他是執政者，相當程度會開放大學給陸生來台，台灣人要有信心，民主自由制度、生活方式會改變它；可以合作時合作、應該競爭時競爭、必須對抗時對抗，不能不分青紅皂白就全部對抗。
不贊成修選罷法，柯文哲：乾脆犯個小罪全部槍斃
《中央社》報導，有學生提問，民眾黨在中南部所提的人選，許多是爭議的地方勢力，形象如何顧及。柯文哲說，「有人問說南部都提名黑道」，主持活動的民眾黨立委邱臣遠出面緩頰說「沒有這樣講啦」，柯文哲則表示，「我把它翻譯成白話文」。
柯文哲指出，這是相對的，因為他是醫生出身，不管什麼樣的人都希望可以向善，「像最近選罷法那件事，問我的話，我是不贊成的」，犯過那些罪就要被隔絕，那還需要更生人協會嗎，「乾脆犯個小罪，全部槍斃就好」。
立法院會26日三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。
而日前台大經濟系學生會選舉，有候選人政見涉歧視性別、特定性取向、種族、身體特徵等，引發外界批評。柯文哲表示，台灣是多元社會，也是移民社會，大學只是社會縮影，反映社會的包容性不夠強。
台大系學會日前舉辦假投票，向來在青年支持度比較高的柯文哲卻輸給賴清德，投票結果賴清德得44票，柯文哲30居次，侯友宜13票墊底。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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