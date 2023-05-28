2023/05/28,
政治

香港會展演唱會場地被取消，黃耀明：「其實我們都知道是甚麼理由」

香港會展演唱會場地被取消，黃耀明：「其實我們都知道是甚麼理由」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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曾積極參與社會運動的香港歌手黃耀明，近日突然收到會展通知取消提供演唱會場地。黃耀明表示「其實我們都知道是甚麼理由」，他指會展的管理層欠香港市民一個公開解釋，「為甚麼一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。希望他們好好說這個故事，讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」

（中央社）曾積極參與社會運動的香港歌手黃耀明，原本獲香港會議展覽中心批出場地於8月舉行演唱會，但近日突然收到會展通知取消提供場地。黃耀明表示，「其實我們都知道是甚麼理由。」

黃耀明26日在其IG帳號發文，表示他自2021年12月最後一次在香港伊利沙伯體育館演出後，每月不停申請不同場地演出，但都失敗。

今年1月收到會展的回覆，表示申請演出場地成功，可於8月舉行演唱會，他立即提交訂金，團隊也與會展商討舞台設計等事宜。

他說，25日接獲會展「沒有說明理由的信件和退回訂金的支票」，會展沒有解釋突然取消提供場地的原因，只在信中表示「we are not in a position to proceed（我們無法繼續）」。

黃耀明形容，這是「非常坦誠和直率的回覆，絕不含糊又非常準確」，又指「其實我們都知道是甚麼理由。」

他繼續說，自己「反而是覺得不好意思，令會展原本批出申請的同事們，在這段日子擔驚受怕，相信一定受了很大的壓力吧。」

但他強調，會展的管理層欠香港市民一個公開解釋，「為甚麼一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。希望他們好好說這個故事，讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」

黃耀明一直積極參與社會運動，2019年多次參與「反送中」遊行。

香港廉政公署2021年拘捕黃耀明及前民主黨成員區諾軒，指兩人在2018年立法會補選向他人提供娛樂，涉嫌舞弊，而所指的「提供娛樂」是黃耀明曾為參選的區諾軒站台獻唱。

其後控方律政司指，黃耀明一方提出簽保守行為（承諾在一段時間內不再犯法，以換取不留犯案紀錄），控方最終撤回黃耀明的控罪。

同樣曾參與2019年「反送中」遊行的歌手何韻詩，原定2021年9月在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，演出前香港藝術中心以違反場地租約為由取消提供場地。

何韻詩是香港已停運的「612人道支援基金」5名信託人之一，2022年被法院裁定違反社團條例而被罰款。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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