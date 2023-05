香港會展演唱會場地被取消，黃耀明：「其實我們都知道是甚麼理由」

(中央社)曾積極參與社會運動的香港歌手黃耀明,原本獲香港會議展覽中心批出場地於8月舉行演唱會,但近日突然收到會展通知取消提供場地。黃耀明表示,「其實我們都知道是甚麼理由。」

黃耀明26日在其IG帳號發文,表示他自2021年12月最後一次在香港伊利沙伯體育館演出後,每月不停申請不同場地演出,但都失敗。

今年1月收到會展的回覆,表示申請演出場地成功,可於8月舉行演唱會,他立即提交訂金,團隊也與會展商討舞台設計等事宜。

他說,25日接獲會展「沒有說明理由的信件和退回訂金的支票」,會展沒有解釋突然取消提供場地的原因,只在信中表示「we are not in a position to proceed(我們無法繼續)」。

黃耀明形容,這是「非常坦誠和直率的回覆,絕不含糊又非常準確」,又指「其實我們都知道是甚麼理由。」

他繼續說,自己「反而是覺得不好意思,令會展原本批出申請的同事們,在這段日子擔驚受怕,相信一定受了很大的壓力吧。」

但他強調,會展的管理層欠香港市民一個公開解釋,「為甚麼一個熱愛香港的市民可以被剝奪為其他香港人演出的權利。希望他們好好說這個故事,讓世界知道這個國際都市辦事有多公正多透明。」

黃耀明一直積極參與社會運動,2019年多次參與「反送中」遊行。

香港廉政公署2021年拘捕黃耀明及前民主黨成員區諾軒,指兩人在2018年立法會補選向他人提供娛樂,涉嫌舞弊,而所指的「提供娛樂」是黃耀明曾為參選的區諾軒站台獻唱。

其後控方律政司指,黃耀明一方提出簽保守行為(承諾在一段時間內不再犯法,以換取不留犯案紀錄),控方最終撤回黃耀明的控罪。

同樣曾參與2019年「反送中」遊行的歌手何韻詩,原定2021年9月在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會,演出前香港藝術中心以違反場地租約為由取消提供場地。

何韻詩是香港已停運的「612人道支援基金」5名信託人之一,2022年被法院裁定違反社團條例而被罰款。

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex