【2023坎城影展】主競賽得獎名單分析：兩大關鍵字「女性」與「亞洲」，在世界的惡意之中望見微光
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從今年坎城影展主競賽得獎名單觀之，得以發現其中的議題性仍舊與當代世界緊扣，例如《The Zone of Interest》的納粹、《落葉》的烏俄戰爭、《怪物》的同志等等，這些作品是沈重的，往往令人窒息難以呼吸。但是，我們也仍能在名單深處發現其中的微光，所以還能看見靜謐美好的《Perfect Days》，以及你儂我儂的蜜意《火上鍋》，這些都是作者面對險峻世界、詭譎人心的良善之意。於是，最終我們找到了《一場墜樓的剖析》，直面社會／人心的完美拆解與剖析，並在善惡間的道德擺盪之後，發現得以傾心微笑的瞬間——定調了今年坎城影展甚至於當代世界。
2023第76屆坎城影展，以瑞典名導魯本奧斯倫為首的評審團，將象徵最高榮譽的金棕櫚獎頒給潔絲汀楚特的《一場墜樓的剖析》（Anatomy of a Fall，暫譯），這也代表影史第三位女性導演金棕櫚得主於今年誕生。
攤開本屆得獎名單，其實與這幾天坎城影展傳出來的耳語氛圍相當接近，與各家媒體、影評達成的共識度極高，基本上是「沒什麼意外」的名單，意即——就是選了大家都認為最好的電影。
而倘若真要歸結本屆主競賽得獎名單的兩個關鍵字，我會說是「女性」與「亞洲」。
影史第三位女性導演金棕櫚——通俗且優雅的心理分析
今年坎城主競賽在登場之前，其最受矚目的話題，就是在21部的入選作品中，有七部作品出自女性導演之手，數量與佔比，皆寫下坎城紀錄。
自從2017年底，電影圈爆發「哈維韋恩斯坦」的性醜聞事件，引起各地的「MeToo」、「女權」運動之後，全世界的大型電影競賽片單，幾乎皆會談論女性導演作品的比例多寡，坎城自然不例外。
2018年，坎城主競賽擁有三名女導演，2019年，坎城主競賽擁有四名女導演；2021年，坎城主競賽同樣有四名女導演；2022年，坎城主競賽回落至三名女性導演。
直至今年，女導演入選人數一舉上升至七位，分別是潔絲汀楚特、潔西卡賀斯樂、凱薩琳布蕾雅、卡勞瑟爾賓漢耶、艾莉絲羅爾瓦雀以及首部劇情長片就入圍的Ramata-Toulaye Sy。
而排除首部劇情長片的Ramata-Toulaye Sy，其餘女導演的過往作品，皆與坎城有所連結。 潔絲汀楚特、潔西卡賀斯樂、艾莉絲羅爾瓦雀更是在五年之內重返坎城的導演。
賽果出爐，潔絲汀楚特順利以《一場墜樓的剖析》抱回金棕櫚，繼珍康萍《鋼琴師與她的情人》、茱莉亞迪克諾的《鈦》之後，再度有女性導演於坎城拿下最高榮譽，影史前三。
其實不只坎城，近年女性影人的作品屢屢於世界影壇的殿堂上獲獎，從2021年開始計算，拿下柏林、坎城、威尼斯、奧斯卡這四大電影獎項首獎的女導演作品，就包含趙婷《游牧人生》、茱莉亞迪克諾《鈦》、奧黛麗迪萬《正發生》、卡拉西蒙《桃子樹的最後豐收》、夏安海德《樂動心旋律》、 蘿拉柏翠絲《所有的美麗與血淚》、潔絲汀楚特《一場墜樓的剖析》，女性的力量也正步步推進。
而簡單談及潔絲汀楚特《一場墜樓的剖析》，這是一部以懸疑死亡案件為毒衣包裝，往下直切家庭關係、夫妻關係、人際關係，乃至於拆解社會結構，作家與自我的真實／虛構關係，並同時呈現多重視角的傑作。
潔絲汀楚特全片始終以一種保持距離的攝影機視角，冷靜且精準地觀察一場死亡案件所輻射而出的心理驚悚。片中多次上演的法庭戲攻防，幾乎成為當代法庭戲的新經典，其中數度出現的窺視鏡頭，以及一顆對準男孩正面特寫，視角游移的攝影機運動，恰恰就是這部片子在克制當中，還一直供給的某種活力，令觀眾目不暇給，且無可自拔地直盯著。
當然，片中踩向虛與實的真實邊界，是顯而易見的創作核心，潔絲汀楚特精心安排的盲人視角、未解之謎的命案，都替這層虛實關係增添了厚度，而潔絲汀楚特在片尾還要走向更遠的地方——經驗記憶與後設情感的雙重辯證。
《一場墜樓的剖析》是一場華麗的當代驚悚懸疑，這並非譁眾取寵，是在劇本編寫、導演調度、攝影機運動等完成高度的一致美學，而潔絲汀楚特也在乎觀眾，得以發現她也試圖消弭與觀眾的距離，讓片子產生了高度娛樂性，這幾乎是一部以不同目光審視，皆能折服的電影。
當然，主演桑德拉惠勒的演出是不可忽視的，數場戲的內斂與爆發，提供片子巨大能量，倘若坎城未有得獎限制（現當代的片子幾乎不能重複獲獎），那麼最佳女演員恐怕也是桑德拉惠勒的囊中物，而坎城甫結束，桑德拉惠勒就已傳出入主明年奧斯卡女主角的呼聲。
最後，《一場墜樓的剖析》獲得金棕櫚，最開心的莫過於成軍不到10年的美國電影公司NEON。從2019年開始，NEON拿下發行權的作品，已經連續四次獲得金棕櫚，傲視坎城。包含2019年的《寄生上流》、2021年的《鈦》、2022年的《瘋狂富作用》，2023年的《一場墜樓的剖析》（2020年因疫情停辦）。
《寄生上流》與《瘋狂富作用》都在NEON的操盤下，成功打入北美奧斯卡獎季，能夠預期未來半年，《一場墜樓的剖析》將會是獎季重點作品。
亞洲影人得獎豐碩，日本影壇持續征服歐洲
本屆主競賽得獎的七部作品，就有四部與亞洲相關，包含來自日本的編劇坂元裕二（最佳劇本）、男星役所廣司（最佳男演員）；法籍越南裔導演陳英雄（最佳導演）；以及土耳其女星Merve Dizdar（最佳女演員）。
先撇除個人尚未看過的土耳其電影《關於枯草》，以下就先針對《火上鍋》、《怪物》、《Perfect Days》進行討論。
法籍越南裔導演陳英雄，過往以曾獲得威尼斯金獅獎的《三輪車夫》廣為人知，此次交出的《火上鍋》為首度在主競賽獲獎，一出手，就是最佳導演。
《火上鍋》擁有與《飲食男女》的類似開場，攝影機放置於佳餚美食的製作，立即宣告這是一部「美食」電影，然而，與李安同樣的是，陳英雄的野心當然並不僅在美食，而是意在言外地藉物喻情。
《火上鍋》擁有外露的大師氣場，氣場是來自於陳英雄的「耐心」，陳英雄帶著挑戰觀眾的耐心，氣定神閒地大量使用數顆固定長鏡頭，以致去觀看男女主角你來我往的烹飪過程，而這種長鏡頭美學的觀看，所透出的莊嚴，就產生極有份量的凝視效果，以致換來兩名主演班諾馬吉梅、茱麗葉畢諾許在廚房內與外，以美食帶出的濃厚情感。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。