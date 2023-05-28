美國晶片禁令發威，中國1-4月半導體進口額年減25%
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美國之前頒布的管制法案中，對中國半導體製造業實施最終用途管制，禁止向中國出口任何管制產品，導致今年前4個月中國半導體進口額總年減25.6%，中國已轉向生產更多的傳統晶片，以滿足汽車製造商和家電製造商的需求。
（中央社）美國對於中國的科技圍堵持續強化，中國進出口數據反映這樣的趨勢。據中國海關總署發布的資料顯示，今年前4個月中國半導體進口額總值1056億美元（約新台幣3.24兆元），年減25.6%。
美國針對中國的科技封鎖持續擴大，短期之內不但沒有鬆綁的趨勢，而且一個又一個美國的盟友宣布以不同程度的方式加入包圍網，切斷中國獲得製造最先進半導體所需的工具和技術人員。除了衝擊中國半導體產業發展，最直觀的影響則顯現在經濟數字。
根據中國海關總署近日發布數據顯示，今年前4個月的資料中，積體電路相關產品進口1468億件，年減21.1%，換算進口總值為1056億美元，年減25.6%。對比2022年全年產品進口量年減15.3%，顯示中國半導體進口持續低迷。
據《第一財經》報導，造成中國進口額下降有諸多因素，其中之一是美國的出口禁令。
報導引述上海灼識諮詢合夥人趙曉馬表示，美國之前頒布的管制法案中，對中國半導體製造業實施最終用途管制，包括禁止向生產特定性能參數晶片的中國境內實體出口任何管制產品，這確實帶來了一定程度的短期陣痛。
然而他也提到，在進口衰退但是需求仍在的情形之下，促成「國產替代」逐漸發展，「中國已轉向生產更多的傳統晶片，以滿足汽車製造商和家電製造商的需求」。報導引述芯謀研究統計資料指出，2022年中國的晶片設計業總銷售額為543億美元，年增5.3%。
除了科技圍堵之外，報導指出另一個重要原因是包括中國在內，全球市場不景氣所致。
據《香港01》日前報導，中國半導體企業陸續發布的今年第1季財報顯示，約8成利潤下滑，其中更有多家由盈轉虧，僅有不到2成獲利出現成長。中國2022年申請註銷登記的半導體企業達5746家，較2021年的3420家大增68%。ㄓ
中國封殺美光，美商務部長：不會容忍經濟脅迫
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）27日表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技（Micron Technology, Inc.），並正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。
《路透社》報導，雷蒙多在印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）貿易部長會議結束後的記者會上表示，美國「堅決反對」中國針對美光的行動。
她說，北京「在沒有任何事實依據的情況下針對一家美國公司，我們認為這是單純明顯的經濟脅迫，我們不會容忍，也不認為這種做法會成功。」
本月21日，中國互聯網信息辦公室宣布，美國美光公司產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。
此舉象徵美中間激烈的晶片戰進一步升高。美國希望阻止中國取得先進半導體，中方3月間對美光在中國銷售的產品啟動網路安全審查，以進行反制。
另外，美國商務部長雷蒙多27日在底特律印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）貿易部長會議後的記者會上表示，印太經濟架構14國的貿易部長已「基本完成」一項使供應鏈更具彈性且更安全的協議談判。
雷蒙多進一步指出，這項全球首見的協議呼籲各國成立委員會，負責協調供應鏈活動，並設立「危機應對網絡」，以向印太經濟架構國家發出供應鏈中斷的早期預警。該協議將為印太經濟架構國家提供緊急溝通管道，以在供應鏈中斷期間尋求支持，在危機期間更緊密協調，最終更加快速地恢復供應。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。