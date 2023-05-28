山東淄博燒烤爆紅，《華爾街日報》：中國民眾「省錢式消費」難帶動經濟復甦
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原來沒沒無名的化工城市淄博，靠著燒烤成為中國國內旅遊的網紅城市，不過政府要求當地人為遊客提供方便的壓力已經過大，尤其是一段在網路上瘋傳的影片，顯示一名餐廳老闆跪著向一名顧客請求原諒，該顧客因排隊時間太長發了脾氣。
（中央社）中國山東淄博因燒烤成為網紅城市，雖然吸引大量旅客，但《華爾街日報》指出，這樣突顯了中國人越來越注重省錢式的消費及樂趣，而不是奢侈消費，這種現象恐怕會影響中國經濟復甦。
《華爾街日報》26日報導指出，中國自2022年底鬆綁疫情防控措施後，中國民眾消費及旅遊也開始增加，而中國政府正是依賴消費來推動經濟反彈。
今年五一假期中國民眾的國內遊出遊人次較2019年同期增加19%，但旅遊總支出僅成長了0.7%。中國通膨也接近零的水平，4月份CPI年增僅0.1%，為兩年多來最小升幅，反映消費支出不溫不火。中國整體經濟似乎也未見起色，4月份青年人失業率達到創紀錄的20.4%，高於2022年底的16.7%。
報導指出，以近期成為中國國內旅遊網紅城市淄博為例，今年3月有480萬人到當地旅遊，超過了當地470萬的人口數量。
每天晚上有成千上萬遊客在淄博露天吃烤羊肉串，將小塊羊肉和其他肉類或蔬菜串在簽子上燒烤，包裹在薄餅裡，然後包上小蔥，抹上蒜蓉辣醬一起吃。旅客還會用塑膠杯子來喝便宜的啤酒，一邊吃一邊自拍。兩個人只需花20美元（約新台幣613元）就可以吃喝一頓。
報導分析，淄博突然爆紅歸功於當地政府異常成功的宣傳活動。據當地官媒報導，淄博共青團今年2月邀請了260多名化工專業的學生來淄博吃燒烤，許多學生隨後在網上發布在淄博的遊玩照片，很快成為網上熱門話題。
當地官員趁熱打鐵召開記者會，宣布淄博將在五一假期舉行燒烤節，吸引各路網紅紛紛到淄博打卡。報導指出，最近一篇在網路上廣為流傳的評論文章指出，淄博爆紅不能解決困擾許多中國小城市的經濟問題，因為很多中國年輕人只是跟風網紅消費，而不是獨立思考。
淄博爆紅原因為何？中國官員派團實地考察
《紐約時報》日前也專題報導，曾是山東一座沒沒無聞的化工城市，淄博突然之間竟靠燒烤不可思議地變成了中國最熱門的旅遊目的地。
報導指出，為了複製該市的成功，其他城市的官員甚至派團前往淄博實地考察，多數將這樣熱潮的起源歸因於大學生在社群媒體上發文，介紹當地燒烤DIY風格的樂趣；價格便宜也是吸引人的原因（最紅的餐館裡最便宜的烤串只要一塊錢），其他年輕人蜂擁而至。網紅們緊隨其後。
《世界新聞網》報導則指出，燒烤任何地方都能有，但其背後另有誘客三招：政府和當地人奉客至上、治安良好、價格平實，「淄博燒烤」慢慢成了一種旅遊現象，成為小城奇蹟；接著因全國網紅打卡，成就一種文化現象；最後人進來、錢留下，成了一種經濟現象。
學者：淄博短期爆紅，帶來的只是短暫繁榮
在當地政府大力捧紅之下，淄博似乎有望成為中國今年、疫情解封元年後的指標旅遊地，不過《紐約時報》報導，地方政府下決心保持淄博的熱度，商販們讓顧客滿意的壓力很大，網路上有些人擔心，要求當地人為遊客提供方便的壓力已經過大，尤其是在一段影片在網上瘋傳之後，影片顯示一名餐廳老闆跪著向一名顧客請求原諒，該顧客因排隊時間太長而發了脾氣。
報導指出，上個月，就連淄博市政府似乎也打起了退堂鼓，因為當地的遊客太多了，政府鼓勵人們去附近其他地方玩。
而《NOWNEWS》也指出，淄博在短期內爆紅的現象，其實也碰上了問題，許多淄博民眾已開始抱怨每天遊客量太大，嚴重影響生活；有燒烤店老闆累到想關店休息一陣子，還有老闆決定自己給燒烤店手動刷負評，希望觀光客看到後可以打退堂鼓。
財經評論家蔡慎坤指出，淄博燒烤五一連假爆紅，這種「假日經濟」帶來的喧鬧只是短暫的繁榮，節日假期過後必然是更長時間的冷清和蕭條，如果單憑1年幾個假期來樂觀判斷中國經濟，純粹是自欺欺人。
新聞來源
- 中國淄博燒烤爆紅 華爾街日報：省錢式消費恐影響經濟（中央社）
- Inside the Barbecue City That Is China's Hottest Tourist （紐約時報）
- 經濟「向死而生」新表現 淄博燒烤的啟示錄（世界新聞網）
- 搶「五一」商機！「淄博燒烤」在中國爆紅 學者：假日
- 經濟難持續（NOWNEWS）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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