反駁「票投民進黨青年上戰場」，賴清德台大演講：不要天真以為九二共識就能和平

台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，民進黨總統參選人賴清德今（28）日下午親自出席，由民進黨立委何志偉主持。

賴清德致詞時表示，這幾年來，兩岸的情勢並沒有更緩和，反而情勢更加緊張，特別是中國變本加厲的利用文攻，也就是所謂的「九二共識、一個中國原則」，或者是武嚇，就是進行台海軍演、不放棄武力併吞台灣，但中國也很巧妙的，在台灣社會製造一個輿論氛圍，就是2024年的總統大選就是「戰爭與和平」選擇。

賴清德批評，台灣在野黨附和說法，講出「票投民進黨青年上戰場」，他認為應該去思考如何妥善因應局勢才是最好作法；賴清德也引述前陣子不幸罹難的的前靜宜大學法律系助理教林淑雅所說，「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」

在被問及當選後的外交政策，賴清德表示，只要是在對等尊嚴的基礎上、對兩岸人民福祉有幫助，兩岸都應該參與合作，但他也提到，當中國沒有放棄武力攻台之前，「我們也不能天真的以為接受九二共識、然後進行談判，就能獲得我們所需要的」。

賴清德表示，「我們都是和平主義者，我們都愛和平」，強調不是只有國民黨執政的時候才希望兩岸和平，民進黨也希望兩岸和平，但他痛批少數有話語權的人沒有看到中國對台灣的惡意，他也引述總統府資政蕭新煌日前所說的，「台灣想要對話，中國只要臣服」。

Photo Credit: 中央社 民進黨總統參選人賴清德28日應邀出席「2024校園總統馬拉松論壇」。

而民進黨2024立委選戰宣布合作非民進黨籍的李正皓、鄭家純、以及苗博雅等「空降刺客」，現場有學生提問是否會因此在未來改變提名方式？對此賴清德表示，民進黨對於立委的提名方式，有它的規定，例如上次立委選舉得票率沒有42.5%的「艱困選區」就屬於徵召區，超過42.5%以上的區域，就要用初選，他在進行徵召作業時，就是根據這個規定，並不是黨主席或提名委員會有權力指定任何一個人或在某區域進行政黨合作。

賴清德也表示，目前有些年輕幕僚有表示不同的意見，對於這些選區的合作對象，有些還僅止於諮詢，並沒有定案，其中有些是徵召他代表民進黨參選，也有尊重個人用無黨籍參選，民進黨只是跟他合作而已。但是不管是民進黨徵召的候選人或者是合作對象，他強調，當有社會上有不同質疑的時候，特別是私領域的時候，都應該要跟社會大眾說明清楚。

有學生提問，民進黨在處理新竹市前市長林智堅論文抄襲案上，是否對台大有所虧欠？賴清德說，民進黨推動大學自治，不論是在野或執政都不會改變，不管是管中閔事件或是林智堅事件，在社會各種看法爭論中，學習避免類似情況再發生，賴清德強調，「我們都在爭論的過程中，學習在下一個階段，如何建立一個更好的方式，來面對這個問題，那避免類似的情況再度發生。」

有同學提問如何改進「行人地獄」的問題，賴清德指出，交通安全是刻不容緩，他認為簡單來說就是「要把路權還給路人、還給人民」，基於人本的概念，不管是班馬路的優先權、學校附近的道路、甚至騎樓都應該排空，而要這麼做一定要有制度面，交通部正在研擬，修法規定斑馬線、行人道有路人的時候所有的車子都要停，也要開放更多地方變成兩段式轉彎，確保用路人的安全，另外在取締方面也要落實、加強，也強調交通安全教育的重要。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航