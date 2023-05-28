反駁「票投民進黨青年上戰場」，賴清德台大演講：不要天真以為九二共識就能和平
我們想讓你知道的是
民進黨2024立委選戰宣布合作非民進黨籍的李正皓與鄭家純、苗博雅等「空降刺客」，現場有學生提問是否會因此在未來改變提名方式？對此賴清德表示，民進黨立委的提名方式有它的規定，目前有些年輕幕僚有表示不同的意見，對於這些選區的合作對象，有些還僅止於諮詢，並沒有定案。
台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，民進黨總統參選人賴清德今（28）日下午親自出席，由民進黨立委何志偉主持。
賴清德致詞時表示，這幾年來，兩岸的情勢並沒有更緩和，反而情勢更加緊張，特別是中國變本加厲的利用文攻，也就是所謂的「九二共識、一個中國原則」，或者是武嚇，就是進行台海軍演、不放棄武力併吞台灣，但中國也很巧妙的，在台灣社會製造一個輿論氛圍，就是2024年的總統大選就是「戰爭與和平」選擇。
賴清德批評，台灣在野黨附和說法，講出「票投民進黨青年上戰場」，他認為應該去思考如何妥善因應局勢才是最好作法；賴清德也引述前陣子不幸罹難的的前靜宜大學法律系助理教林淑雅所說，「我們在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」
在被問及當選後的外交政策，賴清德表示，只要是在對等尊嚴的基礎上、對兩岸人民福祉有幫助，兩岸都應該參與合作，但他也提到，當中國沒有放棄武力攻台之前，「我們也不能天真的以為接受九二共識、然後進行談判，就能獲得我們所需要的」。
賴清德表示，「我們都是和平主義者，我們都愛和平」，強調不是只有國民黨執政的時候才希望兩岸和平，民進黨也希望兩岸和平，但他痛批少數有話語權的人沒有看到中國對台灣的惡意，他也引述總統府資政蕭新煌日前所說的，「台灣想要對話，中國只要臣服」。
而民進黨2024立委選戰宣布合作非民進黨籍的李正皓、鄭家純、以及苗博雅等「空降刺客」，現場有學生提問是否會因此在未來改變提名方式？對此賴清德表示，民進黨對於立委的提名方式，有它的規定，例如上次立委選舉得票率沒有42.5%的「艱困選區」就屬於徵召區，超過42.5%以上的區域，就要用初選，他在進行徵召作業時，就是根據這個規定，並不是黨主席或提名委員會有權力指定任何一個人或在某區域進行政黨合作。
賴清德也表示，目前有些年輕幕僚有表示不同的意見，對於這些選區的合作對象，有些還僅止於諮詢，並沒有定案，其中有些是徵召他代表民進黨參選，也有尊重個人用無黨籍參選，民進黨只是跟他合作而已。但是不管是民進黨徵召的候選人或者是合作對象，他強調，當有社會上有不同質疑的時候，特別是私領域的時候，都應該要跟社會大眾說明清楚。
有學生提問，民進黨在處理新竹市前市長林智堅論文抄襲案上，是否對台大有所虧欠？賴清德說，民進黨推動大學自治，不論是在野或執政都不會改變，不管是管中閔事件或是林智堅事件，在社會各種看法爭論中，學習避免類似情況再發生，賴清德強調，「我們都在爭論的過程中，學習在下一個階段，如何建立一個更好的方式，來面對這個問題，那避免類似的情況再度發生。」
有同學提問如何改進「行人地獄」的問題，賴清德指出，交通安全是刻不容緩，他認為簡單來說就是「要把路權還給路人、還給人民」，基於人本的概念，不管是班馬路的優先權、學校附近的道路、甚至騎樓都應該排空，而要這麼做一定要有制度面，交通部正在研擬，修法規定斑馬線、行人道有路人的時候所有的車子都要停，也要開放更多地方變成兩段式轉彎，確保用路人的安全，另外在取締方面也要落實、加強，也強調交通安全教育的重要。
延伸閱讀
- 柯文哲台大演講：我是美中希望「勿有意外」的候選人，不會前面講一套、後面講一套
- 2024總統大選「三角督」開打，藍綠白兩岸論述如何牽動美中台關係？
- 作為務實的台獨工作者，賴清德口中的「維持現狀」會不會漸變成「法理台獨」？
- 【關鍵眼中盯】藍綠副手該選誰：「侯管配」破壞黨內團結？賴清德會打「美麗牌」嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。