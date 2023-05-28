2023/05/28,
政治

傳民進黨將徵召對戰謝衣鳯，吳音寧：我在溪州出生長大，願為家鄉一戰

傳民進黨將徵召對戰謝衣鳯，吳音寧：我在溪州出生長大，願為家鄉一戰
北農前總經理吳音寧去年為台灣基進台北市議員參選人吳欣岱競選總部站台。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

吳音寧2017年擔任台北農產運銷公司總經理，卻在隔年遭北農董事會解職，她今（28）日下午接受訪問時表示，民進黨中央確曾派人下來，詢問她有無意願參選彰化第3選區立委；吳音寧認為，溪州是她的家鄉，如家鄉需要，願為家鄉一戰。

（中央社）媒體報導，民進黨中央將徵召作家吳音寧參選彰化第3選區立委；吳音寧今（28）日指出，民進黨中央曾徵詢，她在溪州出生長大，溪州是她的家鄉，如家鄉需要，願為家鄉一戰。

《自由時報》報導，2024年立委選舉，民進黨在彰化縣只剩下彰化第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）立委還沒提名，民主進步黨選舉提名工作小組預計徵召作家吳音寧。

吳音寧下午接受中央社記者電話訪問時表示，民進黨中央確曾派人下來，詢問她有無意願參選彰化第3選區立委；吳音寧認為，在溪州出生長大，溪州是她的家鄉，如家鄉需要，願為家鄉一戰。

吳音寧說，她也詢問一起參與過農業運動的夥伴及鄉親，聽聽大家的想法，很多人也認為，彰化第3選區立委長期都由在地勢力把持，如果她出來參選立委，給新人做做看，相信可以打破舊思維及舊勢力，有新的思維出來，對她參選立委抱持樂觀其成態度。

彰化第3選區立委目前是中國國民黨籍的謝衣鳯；在溪州鄉出生的謝衣鳯，爺爺謝言信及媽媽鄭汝芬都曾擔任立法委員，弟弟謝典林則擔任彰化縣議會議長，謝衣鳯除擔任立委外，也是國民黨副秘書長及國民黨彰化縣黨部主任委員。

吳音寧曾出版25萬字的「江湖在哪裡？——台灣農業觀察」一書，記錄下戰後50年台灣農業的發展與困境，也曾擔任過彰化溪州鄉公所主任秘書，2017年擔任台北農產運銷公司總經理，卻在隔年遭北農董事會解職。

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Photo Credit: 吳音寧臉書粉絲頁
吳音寧曾擔任台北農產運銷公司（北農）總經理。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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