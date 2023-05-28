傳民進黨將徵召對戰謝衣鳯，吳音寧：我在溪州出生長大，願為家鄉一戰

（中央社）媒體報導，民進黨中央將徵召作家吳音寧參選彰化第3選區立委；吳音寧今（28）日指出，民進黨中央曾徵詢，她在溪州出生長大，溪州是她的家鄉，如家鄉需要，願為家鄉一戰。

《自由時報》報導，2024年立委選舉，民進黨在彰化縣只剩下彰化第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）立委還沒提名，民主進步黨選舉提名工作小組預計徵召作家吳音寧。

吳音寧下午接受中央社記者電話訪問時表示，民進黨中央確曾派人下來，詢問她有無意願參選彰化第3選區立委；吳音寧認為，在溪州出生長大，溪州是她的家鄉，如家鄉需要，願為家鄉一戰。

吳音寧說，她也詢問一起參與過農業運動的夥伴及鄉親，聽聽大家的想法，很多人也認為，彰化第3選區立委長期都由在地勢力把持，如果她出來參選立委，給新人做做看，相信可以打破舊思維及舊勢力，有新的思維出來，對她參選立委抱持樂觀其成態度。

彰化第3選區立委目前是中國國民黨籍的謝衣鳯；在溪州鄉出生的謝衣鳯，爺爺謝言信及媽媽鄭汝芬都曾擔任立法委員，弟弟謝典林則擔任彰化縣議會議長，謝衣鳯除擔任立委外，也是國民黨副秘書長及國民黨彰化縣黨部主任委員。

吳音寧曾出版25萬字的「江湖在哪裡？——台灣農業觀察」一書，記錄下戰後50年台灣農業的發展與困境，也曾擔任過彰化溪州鄉公所主任秘書，2017年擔任台北農產運銷公司總經理，卻在隔年遭北農董事會解職。

Photo Credit: 吳音寧臉書粉絲頁 吳音寧曾擔任台北農產運銷公司（北農）總經理。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航