【小說】《下雪時節》選摘：今年稍早我約媽媽一起來日本旅行，成年後我們從未真正結伴出去過
我們想讓你知道的是
主述者女兒在書中沒有姓名，也讓故事的鋪排像是全景鏡頭，要怎麼聚焦，端看讀者每一次閱讀的取角和選擇。出發去旅行的母女或許渴望溝通和連結，但又似乎沒真正達到目的，在恬淡的美景中這樣的意圖又好像已經不是那麼重要。我們，又有什麼必要一定要明白或讓他人明白各自的內心世界呢？
文：潔西卡．奧歐（Jessica Au）
我們步出飯店時下著雨，毛毛細雨，正是十月在東京可能偶遇的狀況。我說我們要去的地方不遠——只需要先到車站，也就是昨天來的同一站，再搭兩程車並沿幾條小街走段路，我們就會抵達美術館。我拿出雨傘打開，拉起外套的拉鍊。現在是清晨，街上滿滿是人，多半從車站出來，不像我們往車站去。從頭到尾，母親緊緊靠在我身旁，彷彿她覺得人群移動是水流，要是被沖散，我們就無法回到彼此身邊，而將繼續漂開愈離愈遠。雨勢輕柔，連綴不斷。落雨在地上形成薄薄水膜，路面不是柏油，而是片片相連的小方磚，如果你有心留意的話。
我們在昨晚抵達。我的班機比我媽的早一小時落地，於是待在機場等她。我累到沒辦法看書，乾脆取了行李，選一種機場特快車買我們的兩張票，也備好瓶裝水和自動櫃員機提的些許現金。我在想該不該買更多——也許是茶或吃的東西，可是我不曉得她飛抵那時是什麼狀況。當她從閘門現身，我立刻認出她來，即使隔著一段距離，不知怎麼可以從她的站姿或走路模樣辨認，無需清楚看見臉孔。
走近時，我注意到她依然費心穿搭：帶珍珠釦的棕色襯衫、合身長褲配小件玉飾。總是這樣，她的衣服不昂貴，但悉心挑選剪裁與合身度，巧妙搭配質料。她看起來像約莫二、三十年前電影中打扮體面的女子，既老派又優雅。我也看見她帶來她的大行李箱，跟我童年時代記憶裡的一樣。她把它擺在房間的櫥櫃頂，懸在我們頭上，多半時間擱置不用，只在她回香港那幾趟才搬下來，好比她父親過世那時候，然後是她哥哥。行李箱上少有汙痕，即使是現在，它看起來幾乎如新。
今年稍早，我約她跟我一起來日本旅行。我們不再住同一座城市，成年後從未真正結伴出去過，但我漸漸覺得這很重要，原因還說不上來。剛開始她興致不高，可是我繼續遊說，最後她答應了，不完全是正面說好，而是反對得稍微少一些，或者在我打電話問她時遲疑半晌。光從那些舉動，我就曉得她終於在傳遞願意來的信號。我選了日本，因為我先前去過，即使媽媽沒去過，我覺得造訪亞洲的另一個地方或許她會比較自在。也可能我認為這讓我們在某種程度上立足點相等，同樣都成為外地人。我決定秋天去，因為那一直是我們最愛的季節。庭園和公園在那時節最美麗，年末幾乎什麼都掉光了。我沒預料到秋天依然是颱風季節。先前氣象預報發過幾次警報，而且從我們抵達起持續下著雨。
在車站，我遞給媽媽地鐵卡，隨後我們穿越驗票閘門。到了站內，我尋找要搭的地鐵線和月台，試著比對前一晚在地圖上標好的站名和顏色。最後我終於找到正確的轉搭列車。月台上，地板的標示指引你從那裡排隊上車。我們乖巧站好位置，沒幾分鐘列車來了。門邊有一個單人座空著，我示意她去坐，而我站在一旁看著各站駛過。城市灰濛而堅固，在雨中顯得黯淡卻不全然陌生。我認得一切事物的形體——建築物、高架橋、平交道——可是在細節、在材質上全都略有不同，正是這些細微而顯著的差異接連使我著迷。
約莫二十分鐘後，我們轉乘到比較小的線和沒那麼擠的車，這次我可以坐在她身旁，看著建築物的高度愈降愈低，直到我們置身市郊，大樓變成住家，有著白牆與平屋頂，小轎車停在屋前車道。這讓我想起上次來這裡，我是跟羅利同行，路上時而想著我媽。而現在我跟她來這裡，時而想著他，回想我們是如何從早晨到深夜在城市中奔波，什麼都去看。那趟旅程期間，彷彿我們又變回小孩，瘋狂而易感，講個不停、笑個不停，永遠渴求更多。我記得自己想把這些的一部分跟母親分享，即使只有一小部分。正是那次旅行後我開始學日語，宛如在潛意識裡計畫這次出遊。
這次我們的出口位於林蔭鄰里中一條安靜街道。許多房屋緊鄰路邊興建，人們卻往僅有的狹窄空間擺放小花盆，種植牡丹花或綠木盆栽。我成長期間我們也有一株盆栽，種在有迷你腳柱的白色方盆裡。我不覺得媽媽會買盆栽，所以它必定是我們長久保有並照料的一件禮物。基於某種原因，我記得小時候不喜歡它。可能因為我覺得它看起來違背自然，或者孤單，這棵極其細緻的小樹幾乎像幅畫，看似應置身森林卻獨自長大。
走著走著，我們路過有透明玻璃磚牆的建物，另一棟牆面是蘑菇的顏色。前面有個女生掃起街上的些許落葉放進袋子。我們聊了一會兒媽媽的新房子，我還沒去看過。她最近搬離我們童年的家，住進外圍郊區的小平房，新家更靠近我姊姊住的地方，也離她的孫子孫女比較近。我問她喜不喜歡那裡，有沒有理想的店讓她買喜愛的食物，朋友住得近不近。她說早上鳥叫非常大聲，起初她覺得是小孩在尖叫，還走出去試圖聽清楚一些，確定沒事。接著她意識到那是鳥叫聲，可是往樹林間尋覓，沒看見鳥的身影。屋外有大片空地，幾條高速公路。你可以走啊走的不遇見任何人，儘管四周有那麼多房子。
我發現公園出現在前方，查了查手機地圖。我對媽媽說，我們應該穿過公園，這樣走到美術館的路程沒比較遠。在路途中的某個地方雨停了，我們收起傘。公園空間寬廣，有陰暗樹蔭和蜿蜒小徑。這跟我童年想像的公園一樣，林木茂密又昏暗潮溼，在世界中自成一個世界。我們經過空蕩的遊樂場，金屬溜滑梯有著金屬材質的藍邊，表面仍浮掛碩大雨滴。一條條小水流曲折穿越林間，交錯、分流後又再交錯。平坦石頭阻斷水流，宛如小峽谷或小山，處處可見你常在東方明信片或旅行照片看到的那種小窄橋。
Tags：
10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。