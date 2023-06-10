【小說】《下雪時節》選摘：今年稍早我約媽媽一起來日本旅行，成年後我們從未真正結伴出去過

文：潔西卡．奧歐（Jessica Au）

我們步出飯店時下著雨，毛毛細雨，正是十月在東京可能偶遇的狀況。我說我們要去的地方不遠——只需要先到車站，也就是昨天來的同一站，再搭兩程車並沿幾條小街走段路，我們就會抵達美術館。我拿出雨傘打開，拉起外套的拉鍊。現在是清晨，街上滿滿是人，多半從車站出來，不像我們往車站去。從頭到尾，母親緊緊靠在我身旁，彷彿她覺得人群移動是水流，要是被沖散，我們就無法回到彼此身邊，而將繼續漂開愈離愈遠。雨勢輕柔，連綴不斷。落雨在地上形成薄薄水膜，路面不是柏油，而是片片相連的小方磚，如果你有心留意的話。

我們在昨晚抵達。我的班機比我媽的早一小時落地，於是待在機場等她。我累到沒辦法看書，乾脆取了行李，選一種機場特快車買我們的兩張票，也備好瓶裝水和自動櫃員機提的些許現金。我在想該不該買更多——也許是茶或吃的東西，可是我不曉得她飛抵那時是什麼狀況。當她從閘門現身，我立刻認出她來，即使隔著一段距離，不知怎麼可以從她的站姿或走路模樣辨認，無需清楚看見臉孔。

走近時，我注意到她依然費心穿搭：帶珍珠釦的棕色襯衫、合身長褲配小件玉飾。總是這樣，她的衣服不昂貴，但悉心挑選剪裁與合身度，巧妙搭配質料。她看起來像約莫二、三十年前電影中打扮體面的女子，既老派又優雅。我也看見她帶來她的大行李箱，跟我童年時代記憶裡的一樣。她把它擺在房間的櫥櫃頂，懸在我們頭上，多半時間擱置不用，只在她回香港那幾趟才搬下來，好比她父親過世那時候，然後是她哥哥。行李箱上少有汙痕，即使是現在，它看起來幾乎如新。

今年稍早，我約她跟我一起來日本旅行。我們不再住同一座城市，成年後從未真正結伴出去過，但我漸漸覺得這很重要，原因還說不上來。剛開始她興致不高，可是我繼續遊說，最後她答應了，不完全是正面說好，而是反對得稍微少一些，或者在我打電話問她時遲疑半晌。光從那些舉動，我就曉得她終於在傳遞願意來的信號。我選了日本，因為我先前去過，即使媽媽沒去過，我覺得造訪亞洲的另一個地方或許她會比較自在。也可能我認為這讓我們在某種程度上立足點相等，同樣都成為外地人。我決定秋天去，因為那一直是我們最愛的季節。庭園和公園在那時節最美麗，年末幾乎什麼都掉光了。我沒預料到秋天依然是颱風季節。先前氣象預報發過幾次警報，而且從我們抵達起持續下著雨。

在車站，我遞給媽媽地鐵卡，隨後我們穿越驗票閘門。到了站內，我尋找要搭的地鐵線和月台，試著比對前一晚在地圖上標好的站名和顏色。最後我終於找到正確的轉搭列車。月台上，地板的標示指引你從那裡排隊上車。我們乖巧站好位置，沒幾分鐘列車來了。門邊有一個單人座空著，我示意她去坐，而我站在一旁看著各站駛過。城市灰濛而堅固，在雨中顯得黯淡卻不全然陌生。我認得一切事物的形體——建築物、高架橋、平交道——可是在細節、在材質上全都略有不同，正是這些細微而顯著的差異接連使我著迷。

約莫二十分鐘後，我們轉乘到比較小的線和沒那麼擠的車，這次我可以坐在她身旁，看著建築物的高度愈降愈低，直到我們置身市郊，大樓變成住家，有著白牆與平屋頂，小轎車停在屋前車道。這讓我想起上次來這裡，我是跟羅利同行，路上時而想著我媽。而現在我跟她來這裡，時而想著他，回想我們是如何從早晨到深夜在城市中奔波，什麼都去看。那趟旅程期間，彷彿我們又變回小孩，瘋狂而易感，講個不停、笑個不停，永遠渴求更多。我記得自己想把這些的一部分跟母親分享，即使只有一小部分。正是那次旅行後我開始學日語，宛如在潛意識裡計畫這次出遊。

這次我們的出口位於林蔭鄰里中一條安靜街道。許多房屋緊鄰路邊興建，人們卻往僅有的狹窄空間擺放小花盆，種植牡丹花或綠木盆栽。我成長期間我們也有一株盆栽，種在有迷你腳柱的白色方盆裡。我不覺得媽媽會買盆栽，所以它必定是我們長久保有並照料的一件禮物。基於某種原因，我記得小時候不喜歡它。可能因為我覺得它看起來違背自然，或者孤單，這棵極其細緻的小樹幾乎像幅畫，看似應置身森林卻獨自長大。

走著走著，我們路過有透明玻璃磚牆的建物，另一棟牆面是蘑菇的顏色。前面有個女生掃起街上的些許落葉放進袋子。我們聊了一會兒媽媽的新房子，我還沒去看過。她最近搬離我們童年的家，住進外圍郊區的小平房，新家更靠近我姊姊住的地方，也離她的孫子孫女比較近。我問她喜不喜歡那裡，有沒有理想的店讓她買喜愛的食物，朋友住得近不近。她說早上鳥叫非常大聲，起初她覺得是小孩在尖叫，還走出去試圖聽清楚一些，確定沒事。接著她意識到那是鳥叫聲，可是往樹林間尋覓，沒看見鳥的身影。屋外有大片空地，幾條高速公路。你可以走啊走的不遇見任何人，儘管四周有那麼多房子。

我發現公園出現在前方，查了查手機地圖。我對媽媽說，我們應該穿過公園，這樣走到美術館的路程沒比較遠。在路途中的某個地方雨停了，我們收起傘。公園空間寬廣，有陰暗樹蔭和蜿蜒小徑。這跟我童年想像的公園一樣，林木茂密又昏暗潮溼，在世界中自成一個世界。我們經過空蕩的遊樂場，金屬溜滑梯有著金屬材質的藍邊，表面仍浮掛碩大雨滴。一條條小水流曲折穿越林間，交錯、分流後又再交錯。平坦石頭阻斷水流，宛如小峽谷或小山，處處可見你常在東方明信片或旅行照片看到的那種小窄橋。