【小說】《可憐的小東西》選摘：90年代中共飛彈蠢蠢欲動，被人用槍抵著太陽穴的日子不好過
我們想讓你知道的是
越是掙扎，越是下墜，找不到起點，望不到終點，這就是失敗者的宿命，然而即便是精英，也有自殘形穢的時候。林榮三小說獎得主劉思坊，以十一篇怪誕的短篇小說，犀利演繹在不同國界游移的失敗者的集體焦慮。
文：劉思坊
叩叩。
她一邊敲門，一邊努力把嘴角上揚到最高點，臉頰的肉不自覺往上堆成兩團球。她笑起來臉總是特別臃腫，早上對鏡練習時就已經發現，但不這樣做的話，她實在不知道怎麼開始。
「是誰在敲門？」
她聽見萊斯太太的腳步聲逐漸接近大門，隨著每個步伐，嬰兒哭鬧的聲音也逐漸宏亮起來。
「莉珊。」
「哪個莉珊？」
「馬莉珊。」
馬莉珊想起了小學時同學喜歡玩的英語雙關遊戲。當他們問起：「是誰在敲門？」並且睜大著眼睛等著她回答時，她總想不到什麼好笑的答案。羞澀的她縮起了肩膀，努力擠出像知更鳥放屁般細小的音量，老實地回答：「莉珊，我叫馬莉珊，我來自台灣。」
感到失望的孩子們集體離開：「天，她真的什麼都不懂。」遠走後，孩子們突然升起的笑聲像煙花般一簇又一簇地在空中爆破著。
馬莉珊慶幸這次萊斯太太不是在和她玩那愚蠢的遊戲，但這也是她現在唯一感到慶幸的事。
「好可愛的小男生！」萊斯太太手上的嬰兒到底是她第四還是第五個孩子？馬莉珊完全記不清了，但她還是發出比平常更高的聲音讚歎。對莉珊而言，嬰兒的長相跟鳳梨沒有什麼差別，更無所謂可愛不可愛。
「是女生，她叫喬安。」萊斯太太糾正她。
「抱歉，萊斯太太。」
「叫我雪倫吧。妳都長這麼大了。」
幾年沒來，莉珊已不記得這房子的狹隘。高大的莉珊得稍微彎頭才能進入大門，堆滿雜物的玄關已沒有她的立足空間，只能像螃蟹般側身行走才能勉強通過。環顧四周，沙發上躺著個半裸的熟睡男子，敞開的兩腳間露出了藍色格子內褲。咖啡桌上散放著沾有橘色肉醬的盤子、倒下的空酒杯、在桌面上烙印出焦黑疤痕的菸屁股。整間屋裡彌漫著沉悶的酸味，如同忘了晾乾的潮溼臭抹布。馬莉珊為了掩飾她的驚訝，不由得把頭偏向另一邊。
這和她記憶中的印象大相逕庭。 以前的雪倫家雖不富麗堂皇，卻仍優雅乾淨。桌上的任何家電器具，都小心翼翼地墊著雪倫親繡的蕾絲花布。繡布邊緣點綴著水晶鑽和金流蘇。莉珊走過時，喜歡用指尖撥動垂墜的金色流蘇，就像錦鯉游過被陽光滿照的池水，用尖銳的鰭在平穩的水面劃上一道波紋，總要晃蕩一陣子才恢復平靜。
從前，雪倫家裡唯一雜亂的地方就是餐桌了，她從不在這桌上擺食物，反把它當作辦公桌，在上頭堆滿了裝有香水和化妝品的紙盒。整間房子散發著粉嫩的花香─這是成熟女人的味道，也是馬莉珊的母親身上曾經有過的味道。現在的餐桌上散落著奶瓶、海豚圖案的小兜巾，和蓋子不知消失到何處的奶粉罐。雪倫一邊找消失了的奶粉蓋，一邊單刀直入地問馬莉珊：
「妳覺得我能幫妳什麼？」
母親的意外發生後，莉珊還沒和人說過話。她好不容易才能出門，走到隔壁的雪倫家。她清清乾渴的喉嚨，直接表明來意。
「請幫我賣掉我母親囤的貨吧。」
雪倫嘆了一口氣說：「這件事我聽說了，我沒想到妳母親居然這麼做，但我真的沒辦法。」她搖搖頭繼續表示：「囤貨是大忌，妳母親不可能不知道。就算因此得了高額獎金，最終還是個賠本生意啊。難道這幾年，她就是靠這種方式快速晉升的嗎？」
「真的沒有什麼辦法了嗎？當初不是妳引她入行的嗎？」莉珊想到被紙箱塞滿的家，她就感到胸口一陣緊縮，眼眶不禁變得又溼又熱。
「哎，孩子，先靜下心來吧。」雪倫為她倒了杯茶：「這裡的日子可是又長又慢，妳總會想到什麼辦法解決問題的。」
莉珊離開雪倫家時，就知道自己不會再回來了。雪倫態度明確，這件事她一點都不想管，莉珊對此並不意外。當母親成為公司的明星銷售員以後，雪倫對母親的態度就越趨冷淡。南方的日子的確又長又慢，只是莉珊彷彿再也感受不到這裡的悠閒了。
到底該如何衡量時間的長短呢？又如何感受時間的快慢？當一個人感到痛苦，經歷的時間往往拖得既沉重又綿長；若歡樂幸福，時間則乘著超速快車，一下子就到終點。如此一來，難道人們的情緒感受決定了時間的長短快慢？對於那些無法把情緒具體化，喜樂悲傷就像泥流緩緩在底層潛伏、從來不湧現出來的人，時間對他們而言是否永遠中立呢？馬莉珊從加州北部的學校突然回到P鎮以後，便常常想著這些問題。
P鎮位於加州的南部，經過了九○年代末期的一場災變後，發展就完全停滯了。十字路口的雜貨店和加油站既孤寂又懶散地佇立著，即使哪天突然消失了，似乎也沒有人會發現。這些荒涼的商店是愛德華．霍普畫中常出現的場景，也許是因為被畫家畫過後，魂魄也附著到畫布上了，因此，這些商店從此凍結在過去，再也沒有興趣隨著時間改變。就像是還掛在藤蔓上的一朵枯萎喇叭花，早就失去生命的光采，只是在等一陣大風來，將它收捲了去。
強生是這家雜貨店的老闆兼收銀員，在陽光過曝的日子裡，他懶洋洋地坐在櫃檯後方打盹，直到馬莉珊踏進店裡，吸引了他的注意。
強生撐起他沉重的眼皮大聲說：「嘿！我們的小女孩回來了。」
馬莉珊夾了個因加熱過久而萎縮乾燥的熱狗，又裝了杯思樂冰，還沒被分解成冰沙的大冰塊，啷一聲掉入紙杯，把杯內的汽水濺到了地板。她把食物擺上櫃檯說：
「為什麼這些東西還是那麼像垃圾？」
「難道妳大學賣的食物比較好嗎？妳不想念我們的垃圾嗎？」
「當然不會。」
強生垃圾話說完，便清了清喉嚨，用了異常溫和的口氣詢問：
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）