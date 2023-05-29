聲學保育：科學家如何利用大自然的聲音，將生物帶回復育成功的原棲息地定居？

文：黃皓筠

在人類的聽覺之外，由大自然發出的各種不和諧聲音正在我們周圍不停響起，將全世界數十億的生物連結在同一個聲音網絡之中。

母鯨對幼鯨低語，以避免獵食者的追蹤；蜜蜂發出獨特的嗡嗡信號以區分來自特定天敵的威脅；海龜胚胎藉由破殼而發出的聲響，同步大家集體出生的時點；大海深處也有未知的魚類嗡嗡作響，而牠們的身份至今仍是自然界無數聲音之謎的其中之一。

令人難過的是，歷經數百萬年不斷進化的聲音多樣性，如今正在下降。海洋中唱歌的鯨魚、會發聲的魚類數量迅速減少；昆蟲和鳥類的叫聲被人類都市的喧鬧淹沒。隨著物種的滅亡，牠們的歌聲也隨之消失，使自然的聲音景觀（soundscapes）趨向同質化，變得太過安靜。

科學家指出，不同物種的聲響除了可以讓我們更加了解大自然，還能幫助人類治癒環境。隨著人類開始了解到聲音之於生物學的重要性，聲學保育的策略也逐漸受到重視。從迷失在海上的微小牡蠣幼苗，到離家數百英里遠的鳥類，有志人士如今正在利用大自然的聲音，把動物們帶回屬於牠們的家園。

偷聽大自然

「聲音是如此重要。」大英圖書館（British Library）野生動物暨環境聲學館長蒂普（Cheryl Tipp）向《BBC Future》說道。 「自然界中，聲音是吸引配偶、領土爭端、發送警報的信號。」與此同時，對於試圖保護自然的人類來說，聲音可以用來識別新物種、監測動物數量和評估生態系統健康狀況。

多年來，聲音一直被作為觀察自然世界的指標，技術的進步使被動聲學監測（passive acoustic monitoring）越來越容易實現。聲學傳感器體積小、成本低、不具侵入性等特徵，能讓研究人員捕捉到原本難以觀察的現象或物種，例如生活在森林樹冠或深海中的動物，或因極端天氣有時難以接近的物種，有了科技的幫助人類可以聆聽那些前所未有的聲音。