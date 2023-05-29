2023/05/29,
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颱風瑪娃轉中颱最快29日發布海警，台灣各地留意強風長浪

颱風瑪娃轉中颱最快29日發布海警，台灣各地留意強風長浪
Photo Credit: 中央氣象局

我們想讓你知道的是

目前瑪娃位置約在鵝鑾鼻東南東方910公里海面上，現在強度減弱，行進速度又變慢，未來就算是增強，大概也是中颱上限到強颱下限之間；預估路徑仍然會是在30日或31日期間向北迴轉，往日本方向移動。

（中央社）中央氣象局昨（28）日表示，颱風瑪娃下午2時轉為中度颱風，預估30日至31日最接近台灣，不排除今天下半天至31日清晨發布海上警報；隨瑪娃轉向北而上，台灣各地須留意長浪及強風。

中央氣象局預報員廖經翔告訴《中央社》記者，目前瑪娃位置約在鵝鑾鼻東南東方910公里海面上，現在強度減弱，行進速度又變慢，未來就算是增強，大概也是中颱上限到強颱下限之間；預估路徑仍然會是在30日或31日期間向北迴轉，往日本方向移動。

廖經翔說，瑪娃愈往北會愈來愈弱，暴風圈就會愈縮小，加上路徑與台灣東海岸平行，因此發布陸上颱風警報的機會低；隨著瑪娃北上，可能會在接近日本之前就轉變為溫帶氣旋。

廖經翔強調，雖然瑪娃直撲台灣的機會低，但現在已經開始有風浪增強的趨勢。台東昨天已觀測到5.9公尺浪高，東半部、基隆北海岸平均也有3公尺左右，龜山島達3.4公尺，在瑪娃北上的這段期間，不排除浪高還會再增高。

強風部分，廖經翔提醒，昨日晚間起新竹以北、東半部及恆春半島沿海空曠地區將有8至9級強陣風；今天台中以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖也有較強陣風。

廖經翔說，今天颱風外圍雲系影響，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；30日至6月1日，受到颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮有陣雨，並有局部大雨發生，北部、台東有短暫陣雨，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨。

廖經翔表示，隨著瑪娃逐漸北上，預估6月2日、3日台灣可能逐漸脫離其影響範圍，視其移動速度而定；目前預測2日宜花外海仍受瑪娃外圍環流影響，北部、宜蘭有短暫陣雨，北部山區有局部大雨發生，午後各地雷陣雨；3、4日僅剩北部及東半部地區有局部短暫陣雨。

廖經翔說，由於瑪娃發展完整，因此連帶將海上的熱量帶走，也就造成附近海面熱帶擾動不容易發展，未來一週暫無其他熱帶系統發展的訊號；瑪娃北上之後，台灣附近會呈偏西南風的走向，是否有助於鋒面發展，則需要再觀察。

廖經翔提醒，受到瑪娃外圍環流沉降影響，今天白天新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達攝氏36度以上。

根據氣象局網站，昨天全台最高溫為高雄市內門區39.0度，其他縣市部分，僅新北、台南、屏東超過36度，分別是新北市三峽區及台南市南化區36.4度、屏東縣內埔鄉36.1度。

未命名
圖片來源：中央氣象局
根據氣象局資料，中度颱風瑪娃29日2時的中心位置在北緯 18.6 度，東經 126.7 度，以每小時13公里速度，向西北進行。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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