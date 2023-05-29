2023土耳其大選：艾爾多安提倡伊斯蘭價值嚴控媒體，經濟危機無損政治強人聲勢
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華盛頓近東政策研究所土耳其研究計畫主任恰普塔伊（Soner Cagaptay）指出，為了勝選，艾爾多安「機關算盡，依靠國家機構、依靠掌控訊息，並以恐怖分子或不夠穆斯林等說法妖魔化在野陣營。」在親庫德族政黨支持基里達歐魯後，艾爾多安順勢將對手描繪成為支持庫德族「恐怖分子」。在野勢力駁斥相關說法的言論當然無法登上主流媒體。
（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）憑藉著一再化解大規模抗議浪潮、貪腐指控、未遂政變、敘利亞難民潮等政治危機而維繫著權力。他今天（當地時間28日）在總統決選中再度奪勝，將統治延長到第3個十年。
土耳其人、土耳其經濟正遭遇比天高的通膨率無情打擊，而且許多人仍在試圖要從2月奪走逾5萬條人命的強震中復原，即使處在如此不利境地之下，訴諸民粹而且日益威權的當代土耳其在位最久統治者艾爾多安繼續譜寫不敗傳奇。
建國100年的土耳其長期被定位為世俗化國家，現年69歲的艾爾多安則藉由提升伊斯蘭價值觀，培養出死忠的保守和宗教派支持者。
《美聯社》報導，他分配政府資源創造自己的政治優勢，藉此收緊權力，不惜砸重金投入基礎建設以討好選民，並且嚴格控制媒體讓批評人士噤聲。
艾爾多安遊走世界舞台，展現土耳其具中間色彩，而且能夠發揮軍力，也吸引許多土耳其人對他相挺。
選民和若干分析認為，儘管經濟危機臨頭，艾爾多安卻還能夠維持聲望，原因就在於他撐得夠久，因為許多人似乎只想要些許穩定，而不想要更多改變。而選民對於在野陣營解決問題的能力「信心不足」。
艾爾多安在今天的總統大選第二輪決選中尋求擔任3屆總理之後的第3個總統任期，並且連任成功。
在安卡拉當警衛的厄茲切利克（Bekir Ozcelik）投票給艾爾多安。他告訴《美聯社》：「看看我們國家過去20年發展的盛況，在野勢力會把我們帶回50、60年前。舉世沒有其他領袖可以望艾爾多安項背。」
厄茲切利克和其他支持者認為艾爾多安已經凸顯出土耳其在地緣政治場域中發揮重要作用的實力。
土耳其因其橫跨歐洲和亞洲的戰略位置而成為北大西洋公約組織（NATO）關鍵成員，而且擁有北約第二大陸軍。在艾爾多安治下，土耳其一方面證明了自己是北約不可或缺的盟友，同時也是個會製造麻煩的盟友。
它否決瑞典加入北約案，並且對俄羅斯採購防空飛彈系統，導致美國將它踢出第五代噴射戰鬥機開發計畫。不過，安卡拉也跟聯合國共同促成至關重要的黑海穀物協議。
敘利亞2011年爆發內戰後，艾爾多安支持反對勢力、尋求廢黜敘利亞總統巴夏爾・阿塞德（Bashar Al-Assad），讓土耳其捲入這場衝突之中。因戰火而激增的敘利亞難民成為艾爾多安要脅「開門讓移民淹沒歐洲」的籌碼。安卡拉並且以打擊非法庫德族叛亂分子附隨團體為藉口而接連跨境出兵，在敘北掌控諸多區域。
艾爾多安在選戰中也一再提到自製無人機、飛機和他所稱的舉世首艘「無人機航空母艦」，強調土耳其軍事工業的雄厚實力，這個議題看起來也引起選民共鳴。
與此同時，艾爾多安在世俗主義根基已然磨損的土耳其提升了伊斯蘭教的形象。
他壓制曾經堅守世俗主義路線的軍方權力、保障女性在政府機關和學校中戴頭巾的權利，這次選舉甚至把對手貼上支持他所謂「離經叛道」同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）社群的標籤，進一步鞏固保守派選票。
經濟問題成為艾爾多安在這場選戰中面臨的最大威脅。灑錢和降息向來是他因應家庭購買力持續縮水的手法。經濟學家認為，降息徒然導致通膨惡化。
他還對公部門調薪、提高退休金、讓數以百萬計人提早退休，並且補貼電費和天然氣費，同時將家庭債務部分免除。
他並且承諾不惜一切投入強震災區重建工作。在參加的每一場動土儀式中，艾爾多安都會強調只有他的政府才能重建災區民生。
儘管政府於強震後第一時間反應慢半拍而挨轟，14日的國會大選執政黨在艾爾多安傳統票倉的災區11省選贏了10省。
艾爾多安當然也因為牢牢掌控媒體而聲勢更高、實力更雄厚。
根據土耳其廣播電視最高委員會在野黨委員塔什徹（Ilhan Tasci），自從4月1日以來，國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）播出艾爾多安新聞的總時間超過48小時，同期間播出對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的時間共僅32分鐘。
基里達歐魯矢志修復經濟，以及維護女性配載伊斯蘭頭巾權利等承諾，始終無法在保守的國土核心地帶安納托利亞高原上產生回響。分析認為，基里達歐魯改變反對勢力的形象，但是艾爾多安掌握著話語權，戴頭巾的保守穆斯林婦女甚至認為如果在野黨上臺，她們的處境將會更加不利。
在親庫德族政黨支持基里達歐魯後，艾爾多安順勢將對手描繪成為支持庫德族「恐怖分子」。在野勢力駁斥相關說法的言論當然無法登上主流媒體。
華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任恰普塔伊（Soner Cagaptay）指出，為了勝選，艾爾多安「機關算盡，依靠國家機構、依靠掌控訊息，並以恐怖分子或不夠穆斯林等說法妖魔化在野陣營。」
分析指出，艾爾多安的民族和伊斯蘭主義政黨聯盟14日在國會大選中過半，讓他在今天總統大選第二輪決選中取得額外優勢，因為許多選民為了避免出現分裂的政府而把票投給他。
艾爾多安上週在美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）專訪中說：「我們在國會取得壓倒性優勢。有穩定的政府，這個國家才得以和平和繁榮。」他的喊話可能讓一些選民聽進去了。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。