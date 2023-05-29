2023/05/29,
中東

2023土耳其大選：艾爾多安續寫不敗傳奇，「人民之子」登基「現代蘇丹」

2023土耳其大選：艾爾多安續寫不敗傳奇，「人民之子」登基「現代蘇丹」
Photo Credit: GettyImages

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2013年艾爾多安首次嚐到民意大規模反撲，卻不但沒有訴諸和解及對話，反而重拳打壓，手也深入第四權，迄今土耳其約90％的媒體都掌握在政府或其支持者手中。第二輪投票前夕，土耳其多頻道齊播艾爾多安的政績廣告，在野黨候選人幾乎被消音。總統坐擁的空戰資源，可見一斑。

（中央社）土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天（當地時間28日）以過半支持率成功連任，反映飆高通膨、2月強震仍震不垮「現代蘇丹」地位。艾爾多安出馬參選至今，還沒嘗過敗仗，他已擔任3屆總理，如今又將進入第3個總統任期，坐穩不敗寶座。

自詡「人民之子」的艾爾多安走過坐牢、大規模示威甚至未遂政變。他雄辯敢言， 魅力驚人，本月14日更是翻轉眾家民調於首輪總統投票中取得最高票。雖然未取得過半票數而被逼入土耳其史上首次總統決選，但是艾爾多安的戰績，已為土耳其政壇設下不易突破的超高天花板。

執政初期，艾爾多安以改革者之姿走入土耳其巷弄了解民情，大興基礎建設及引入外資，土耳其成為區域經濟引擎；如今通膨飆升，他閹割央行獨立性，逆風堅持低利率政策，翻倍物價幾乎壓垮民眾。

反對派砲轟他摧毀世俗民主，使土耳其淪為三流民主國家；保守陣營讚他「為壓迫者發聲」、「將土耳其國際能見度推升到新高」。

艾爾多安1954年2月出生，在土耳其黑海沿岸長大。他13歲那年，父親為了給5個孩子更好的成長環境，決定搬到伊斯坦堡。艾爾多安家中經濟並不寬裕，曾在街頭賣檸檬水及芝麻餅貼補家用，或許也因此更懂基層語言，親民人設深植支持者心。

他1994年當選伊斯坦堡市長後正式踏入政壇，2001年成立正義發展黨（AKP），隔年即贏得國會多數。他2003年出任總理首度當權，2014年成為總統，3年後又以「讓國家行政更有效率」之名成功推動修憲擴權的公投。

換句話說，這位海岸防衛隊員之子走了數十年政治路終於攀上頂峰，宣告土耳其正式進入一人獨大時代。

艾爾多安掌權的第一個10年曾推動廢除死刑、與非法庫德工人黨（Kurdistan Workers Party, PKK）直接談判，蒙面婦女可入大學就讀，土耳其可說是走入歷史上最開放的時期之一。

本月在造勢場合砲火猛烈攻擊國內同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）群體的艾爾多安，掌權之初也曾允許同性戀驕傲遊行風風火火地舉行。土耳其還是「歐洲理事會女性暴力與家庭暴力防治公約」（俗稱伊斯坦堡公約）的首波簽署國。

艾爾多安帶領一身債的土耳其走出經濟困境，降低通膨、擴大中產階級之際也幫助數百萬人脫貧。他高速衝刺大型基礎設施計畫，搭橋、建路或蓋清真寺，這一向是艾爾多安鐵桿支持者最感念的政績，也是他每回打選戰的神主牌。

對外，艾爾多安卯足勁強化民主，拚成為歐洲聯盟（EU）第一個穆斯林占多數的成員國，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）上任後首個出訪地點就是土耳其，對內對外一片大好。

不過，2013年如分水嶺，一切在同年5月變調。艾爾多安主打的建案爆出一件件弊案，民眾不滿情緒高漲，尤其反對在伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）興建購物中心。小型示威因警方暴力驅趕升級為燎原野火，抗議活動延燒全國，焦點也迅速擴大為呼籲政府提高施政透明度。

艾爾多安首次嚐到民意大規模反撲，卻不但沒有訴諸和解及對話，反而重拳打壓，手也深入第四權，迄今土耳其約90％的媒體都掌握在政府或其支持者手中。第二輪投票前夕，土耳其多頻道齊播艾爾多安的政績廣告，在野黨候選人幾乎被消音。總統坐擁的空戰資源，可見一斑。

批評者認為，「人民之子」已成為「現代蘇丹」（Sultan），與首度當權的親民形象漸行漸遠。

2016年7月，土耳其軍方發動政變未遂，艾爾多安宣布進入緊急狀態。在接下來的幾個月裡，政府持續擴大無情鎮壓行動，引起國際關注。他從此變得更加多疑，放話肅清國家機關內的「病毒」。5年後，土耳其退出伊斯坦堡公約，再度掀起全國性抗爭。

民生方面，艾爾多安近年來力主低利率刺激經濟成長並振興出口。即使土耳其通膨惡化，去年10月一度飆升至24年來新高85.51％，總統仍堅持降低利率，持反對意見的央行行長一個個丟了官。

土耳其物價翻倍，今年2月東南部又發生奪走5萬多條命的強震，政府救災速度慢引發抨擊，一般預料艾爾多安的統治將於今年劃下句點，但他逆轉民調證明，攬權於一身的領導人不容低估。

艾爾多安鐵票多來自保守、教育程度相對低的選民，他們長期以來認為自己是被過去的世俗及親西方政府所遺忘的一群，而艾爾多安保守的伊斯蘭路線及大開社福支票是他們的救贖。2020年7月，他將聖索菲亞博物館改為聖索菲亞清真寺，即使全球輿論譁然，站在政治高峰的艾爾多安與保守選民的距離，卻比任何時刻都近。

艾爾多安26日回到政治路起點伊斯坦堡催票。他登台時，民眾齊聲合唱歌頌艾爾多安的歌曲；他發言時，台下含淚聆聽；他開酸政敵時，噓聲響徹街頭巷尾，完全體現艾爾多安在支持者內心有著如神般的地位。相較之下，在野陣營喊的清新政治語言，恐怕還是離基層選民太遠。

在位20年，艾爾多安不論是讓世俗土耳其朝保守傾斜、或是與美國鬧翻、位居俄烏戰爭調人、出手阻擋北大西洋公約組織（NATO）擴張，都讓土耳其多次躍上國際舞台。

如今他篤定再當權5年，有人深信他於土耳其建國百年之際將讓國家再次偉大，有人憂心土耳其各方面都將走入倒退黑暗期。唯一能肯定的是，艾爾多安於逆境下挾民意刷新「政壇不死鳥」標準，未來恐怕更不受制衡。


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