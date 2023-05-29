債務違約倒數7天，拜登與麥卡錫敲定最終版債限協議，草案定31日表決
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美國政府預計最早於6月5日出現債務違約，而昨天協商出現進展，讓這個全球最大經濟體遠離史上首次無法履行償債義務窘境。不過，協商雙方為解決危機所作的各項妥協，除了讓共和黨強硬右派不滿，也讓民主黨進步派抗議連連。
拜登麥卡錫就美債務上限達原則性協議，草案定31日表決
（中央社）美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，已與白宮就提高債務上限達成原則性協議，並表示他預期國會將在31日進行表決。
《法新社》報導，麥卡錫表示，他今（29）日會與總統拜登再次會談，並監督法案的最終措辭，還說眾議院將「在週三（31日）進行表決」。
美國政府預計最早於6月5日出現債務違約，而昨天協商出現進展，讓這個全球最大經濟體遠離史上首次無法履行償債義務窘境。
不過，協商雙方為解決危機所作的各項妥協，除了讓共和黨強硬右派不滿，也讓民主黨進步派抗議連連。
經過數週來激烈談判，白宮與共和黨國會議員的這起協議將允許政府進一步調高現有的31兆多美元債務上限，以避免倒債引發的嚴重後果，包括信用評等調降、可能的經濟衰退，以及數百萬人失業等。
麥卡錫昨晚發推文說：「我剛剛和總統通電話。在他浪費時間、拒絕談判數月之後，我們達成一項對得起美國人民的原則性協議。」
《路透社》報導，這項協議將提高債務上限兩年，同時限制這段期間內的政府支出，也包括加強部分反貧困計畫的工作要求。
拜登和麥卡錫昨晚通電話90分鐘，就這項協議進行協商。
拜登在聲明中稱這項協議是「向前邁出重要一步」。他說：「這項協議代表了妥協，這意味並不是每個人都能得到他們想要的。這是執政的責任。」
麥卡錫在國會山莊（Capitol Hill）對記者說：「為了完成法案的起草，我們今晚仍有許多工作要做。」麥卡錫表示，他預計將在明天完成法案的起草，然後與拜登會談，並在31日就協議進行表決。
麥卡錫指出，這份協議做出「歷史性減支，讓民眾擺脫貧困進入勞動市場的重大改革，並控制政府的過度干預」，且協議中「並不包含新稅，也沒有新的政府計畫」。
拜登麥卡錫敲定最終版債限協議，爭中間派議員支持
（中央社）距離美國政府首次債務違約僅剩數天時間，總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫今天就提高舉債上限的協議達成最終版協議，現將致力爭取跨黨派議員的支持，讓協議於下星期過關。
綜合《美聯社》和《法新社》報導，拜登今天表示，提高美債上限的最終版跨黨派協議現將送交國會。他並敦促「參眾兩院通過這項協議」。
拜登在白宮對媒體表示：「我認為這是向前邁出非常重要的一步。」他說：「這避免了災難性違約的威脅。」
民主黨籍的拜登和共和黨籍的麥卡錫昨晚進行會談，雙方談判代表趕著起草法案，好讓國會議員檢視妥協方案。
由於協議所做的各項讓步不太可能贏得強硬右派和極左派議員的支持，拜登和麥卡錫正極力爭取中間派議員的力挺，盼國會能在潛在違約的6月5日大限之前針對協議進行表決。
拜登敦促國會兩黨議員齊心協力迅速通過法案。他說：「議長和我從一開始就明確表示，唯一的出路是達成跨黨派協議。」
妥協方案包括削減支出，但某些議員可能會在細看內文後有所不滿。拜登從德拉瓦州返回白宮後告訴記者，他相信法案會送到他的辦公桌上。
麥卡錫和其他共和黨籍國會領袖今天盛讚這起協議為「歷史性的一系列勝利」。
美債限協議國會能否過關，拜登麥卡錫都有信心
（中央社）美國總統拜登和聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫今天雙雙表示，有信心推動國會達成債務危機協議，以避免災難性違約，儘管兩黨都有部分國會議員對此抱持懷疑立場。
《法新社》報導，經數週緊張磋商後昨天達成的原則性協議提供一條懸崖勒馬的途徑，但是要在政府資金用罄前讓國會兩院通過將是艱難任務。
拜登指出，他將於當地時間下午3時與麥卡錫談話，「以確定沒有漏掉任何細節」。
被問到是否存在任何癥結時，拜登回答，「沒有」。他告訴記者：「我認為情況挺好的。」
下一步將是擬定立法案文，在麥卡錫定31日交由眾議院進行表決之前，恐遭共和黨籍議員仔細審查。
但是時間不等人，財政部估計支付帳單和債務的聯邦資金開始用光、美國陷入債務違約的「X日」（X-date）落在6月5日。
麥卡錫今天告訴《福斯電視網》（Fox），在開支限額的議題上取得重大勝利，並且堅稱95％眾院共和黨議員對此「非常興奮」。
「也許這無法滿足每一個人的所有需求，但它朝向正確方向邁出一步，沒有人想得到我們會落得今天這番境地。」
但是極端保守「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員紹普（Dan Bishop）在推文中張貼嘔吐的表情符號，為共和黨內反對意見定下基調。
新聞來源
延伸閱讀
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- 美債恐違約全球剉咧等，國庫最快6月枯竭，拜登與共和黨領袖5/9會談
- 葉倫警告美國聯邦債務上限危機迫在眉睫，美債違約將導致哪些災難性後果？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」