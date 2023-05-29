債務違約倒數7天，拜登與麥卡錫敲定最終版債限協議，草案定31日表決

拜登麥卡錫就美債務上限達原則性協議，草案定31日表決

（中央社）美國共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，已與白宮就提高債務上限達成原則性協議，並表示他預期國會將在31日進行表決。

《法新社》報導，麥卡錫表示，他今（29）日會與總統拜登再次會談，並監督法案的最終措辭，還說眾議院將「在週三（31日）進行表決」。

美國政府預計最早於6月5日出現債務違約，而昨天協商出現進展，讓這個全球最大經濟體遠離史上首次無法履行償債義務窘境。

不過，協商雙方為解決危機所作的各項妥協，除了讓共和黨強硬右派不滿，也讓民主黨進步派抗議連連。

經過數週來激烈談判，白宮與共和黨國會議員的這起協議將允許政府進一步調高現有的31兆多美元債務上限，以避免倒債引發的嚴重後果，包括信用評等調降、可能的經濟衰退，以及數百萬人失業等。

麥卡錫昨晚發推文說：「我剛剛和總統通電話。在他浪費時間、拒絕談判數月之後，我們達成一項對得起美國人民的原則性協議。」

《路透社》報導，這項協議將提高債務上限兩年，同時限制這段期間內的政府支出，也包括加強部分反貧困計畫的工作要求。

拜登和麥卡錫昨晚通電話90分鐘，就這項協議進行協商。

拜登在聲明中稱這項協議是「向前邁出重要一步」。他說：「這項協議代表了妥協，這意味並不是每個人都能得到他們想要的。這是執政的責任。」

麥卡錫在國會山莊（Capitol Hill）對記者說：「為了完成法案的起草，我們今晚仍有許多工作要做。」麥卡錫表示，他預計將在明天完成法案的起草，然後與拜登會談，並在31日就協議進行表決。

麥卡錫指出，這份協議做出「歷史性減支，讓民眾擺脫貧困進入勞動市場的重大改革，並控制政府的過度干預」，且協議中「並不包含新稅，也沒有新的政府計畫」。

拜登麥卡錫敲定最終版債限協議，爭中間派議員支持

（中央社）距離美國政府首次債務違約僅剩數天時間，總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫今天就提高舉債上限的協議達成最終版協議，現將致力爭取跨黨派議員的支持，讓協議於下星期過關。

綜合《美聯社》和《法新社》報導，拜登今天表示，提高美債上限的最終版跨黨派協議現將送交國會。他並敦促「參眾兩院通過這項協議」。

拜登在白宮對媒體表示：「我認為這是向前邁出非常重要的一步。」他說：「這避免了災難性違約的威脅。」

民主黨籍的拜登和共和黨籍的麥卡錫昨晚進行會談，雙方談判代表趕著起草法案，好讓國會議員檢視妥協方案。

由於協議所做的各項讓步不太可能贏得強硬右派和極左派議員的支持，拜登和麥卡錫正極力爭取中間派議員的力挺，盼國會能在潛在違約的6月5日大限之前針對協議進行表決。

拜登敦促國會兩黨議員齊心協力迅速通過法案。他說：「議長和我從一開始就明確表示，唯一的出路是達成跨黨派協議。」

妥協方案包括削減支出，但某些議員可能會在細看內文後有所不滿。拜登從德拉瓦州返回白宮後告訴記者，他相信法案會送到他的辦公桌上。

麥卡錫和其他共和黨籍國會領袖今天盛讚這起協議為「歷史性的一系列勝利」。

美債限協議國會能否過關，拜登麥卡錫都有信心

（中央社）美國總統拜登和聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫今天雙雙表示，有信心推動國會達成債務危機協議，以避免災難性違約，儘管兩黨都有部分國會議員對此抱持懷疑立場。

《法新社》報導，經數週緊張磋商後昨天達成的原則性協議提供一條懸崖勒馬的途徑，但是要在政府資金用罄前讓國會兩院通過將是艱難任務。

拜登指出，他將於當地時間下午3時與麥卡錫談話，「以確定沒有漏掉任何細節」。

被問到是否存在任何癥結時，拜登回答，「沒有」。他告訴記者：「我認為情況挺好的。」

下一步將是擬定立法案文，在麥卡錫定31日交由眾議院進行表決之前，恐遭共和黨籍議員仔細審查。

但是時間不等人，財政部估計支付帳單和債務的聯邦資金開始用光、美國陷入債務違約的「X日」（X-date）落在6月5日。

麥卡錫今天告訴《福斯電視網》（Fox），在開支限額的議題上取得重大勝利，並且堅稱95％眾院共和黨議員對此「非常興奮」。

This responsible debt limit agreement reduces overall spending, reduces non-defense spending, and reduces the deficit—unlike any debt limit increase in recent history. pic.twitter.com/81bJbqufsH — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023

「也許這無法滿足每一個人的所有需求，但它朝向正確方向邁出一步，沒有人想得到我們會落得今天這番境地。」

但是極端保守「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）成員紹普（Dan Bishop）在推文中張貼嘔吐的表情符號，為共和黨內反對意見定下基調。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航