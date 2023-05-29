李正皓公開判決書自清偷拍爭議，賴清德：應向社會說明清楚
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綠營內有支持者質疑，李曾涉嫌以私密影像威脅前女友。民進黨性別平等事務部主任李晏榕27日表態，說李正皓若真的有做相關行為，那就應該被譴責，「黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾。」
李正皓性平事件遭質疑，賴清德：應向社會說明清楚
（中央社）民進黨決定在新北市永和區立委選舉與無黨籍政治評論員李正皓合作，但李正皓遭質疑曾以私密影像威脅前女友。民進黨主席賴清德28日被詢及此事，他說，當有社會上不同質疑，特別是私領域時，應該跟社會大眾說明清楚。
賴清德28日出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會主辦的「2024校園總統馬拉松」論壇，他在致詞一開始笑著提到，很高興回到母校與學弟妹座談，28日是週日下午，且下週適逢期末考，在沒有「加5分」情況下，大家仍踴躍出席，令人感動。
賴清德致詞談及年輕世代強調，古今中外無論何時，年輕人的理想是國家前進動力，台灣亦無例外。年輕人在野百合與太陽花學運時用行動改變國家，讓台灣擁有更好的民主、自由與人權，台灣也是亞洲第一個婚姻平權的國家。
賴清德說，民進黨何其有幸，能與年輕人一同追逐夢想，他要感謝年輕人的支持，讓民進黨找到方向；民進黨無論何時都有年輕人入黨，年輕人的理想就是民進黨的理想，年輕人的批判更是民進黨檢討改進的動力，投資年輕人，就是投資國家的未來。
由於民進黨決定與李正皓合作，且傳出將徵召「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華立委；與會學生接連詢問李正皓性平事件，黨內幕僚抗議徵召「雞排妹」等立委艱困選區徵召議題。
賴清德回應說，民進黨有黨內規定，上次立委選舉得票未超過42.5％、就屬徵召區，若是42.5％以上、要進行初選；現在黨內正在進行的徵召作業，就是根據此規定，不是黨主席或提名委員會有權力，去指定任何區域進行政黨合作，一定是艱困選區才有條件授權黨主席擴大與他黨合作。
他說，這次是希望推動民主大聯盟，秉持跨黨派、跨世代、跨領域3原則，希望促成「Y+DPP」；Y是指年輕的Y世代與民進黨共同合作，這也代表民進黨長期以來重視年輕人、願意與年輕人合作，讓年輕人有機會為國家努力。
針對目前有年輕幕僚提出不同意見，賴清德表示，他剛已說明哪些選區才可以合作，至於合作對象，目前有些還僅止於諮詢，尚未定案。
賴清德表示，艱困選區有些是徵召代表民進黨參選，有的是尊重無黨籍參選、民進黨僅是合作，但不管是徵召為民進黨參選人或是合作對象，當有社會上有不同質疑、特別是私領域時，都應該跟社會大眾說明清楚。
也有學生提問，近幾年針對管中閔聘任案、林智堅論文案，民進黨對台大有所攻擊，「民進黨在處理此事是否虧欠台大？」
賴清德回應說，民進黨推動大學自治，無論是在野或執政都不會改變，管中閔聘任案與林智堅論文案，社會有很多的面向、也有很多不同看法，在爭論的過程中學習建立一個更好的方式來面對問題，避免類似情況再度發生。
被控私密影像威脅前女友，李正皓貼判決書自清
民進黨決定在新北市永和區立委選舉與無黨籍政治評論員李正皓合作，引起黨內反彈，有人質疑李正皓曾以私密影像威脅前女友，李正皓28日貼出判決書及前女友私訊前同事的對話自清，他說，這是7年前國民黨內鬥爆料老調重彈。
民進黨支持李正皓以無黨籍身分參選新北市第9選區立委，民進黨新北市黨部永和區主任莊銘淵為此辭職；一群自稱是支持民進黨的青年政治工作者與幕僚發起連署，呼籲提名小組重新評估是否禮讓李正皓。
綠營內有支持者質疑，李曾涉嫌以私密影像威脅前女友。民進黨性別平等事務部主任李晏榕27日表態，說李正皓若真的有做相關行為，那就應該被譴責，「黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾。」
李正皓28日透過臉書澄清表示，這件事發生的時間點是2016年初，剛創辦草協聯盟，正對國民黨提出多項改革建議，處於媒體高曝光的時候。他說明整件事的真相是，前女友與他當年國民黨青年團之間就有嚴重不合的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是偷拍魔人故事後，向週刊爆料。
李正皓並上傳當年判決書內容指出，原告乃全國性知名政治人物，「言論不實」指控其挪用國民黨公款，及偷拍數位女性性愛影片，足以使其在社會上之評價受到嚴重貶損，其精神痛苦應屬甚詎，判賠勝訴，爆料者賠償5萬元。
李正皓說，在爆料後，他的前女友還傳了一封私訊給前同事，大意為「方丈你好，當時會跟你說李正皓愛上酒店、偷拍女生性愛影片等，是因為我跟他發生了很激烈口角，所以才一時氣憤跟你說了這些，但其實李正皓並沒有偷拍女生。」
他說，這段話已足以證明清白，現在新的質疑是，有人拿當時週刊的對話截圖，「推測」他是透過威脅女方，要求女方不准出庭作證來獲得判決勝訴，這是性平問題，「當時我的無奈情緒遠大過生氣情緒，哪裡來的威脅？」
李正皓表示，之後前女友的父親牽著前女友的手來跟他道歉，希望他可以原諒這一切，保護她女兒不要被曝光；他看著她父親的眼睛，他承諾了。他至今沒有提出這位女生的名字、也放棄控告這位女生的權利，因為知道曝光了，對一個女生來說就是一輩子的承受，他答應了她父親，就會扛到底，這個承諾到今天還在扛。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
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地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
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地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
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人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。