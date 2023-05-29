李正皓公開判決書自清偷拍爭議，賴清德：應向社會說明清楚

李正皓性平事件遭質疑，賴清德：應向社會說明清楚

（中央社）民進黨決定在新北市永和區立委選舉與無黨籍政治評論員李正皓合作，但李正皓遭質疑曾以私密影像威脅前女友。民進黨主席賴清德28日被詢及此事，他說，當有社會上不同質疑，特別是私領域時，應該跟社會大眾說明清楚。

賴清德28日出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會主辦的「2024校園總統馬拉松」論壇，他在致詞一開始笑著提到，很高興回到母校與學弟妹座談，28日是週日下午，且下週適逢期末考，在沒有「加5分」情況下，大家仍踴躍出席，令人感動。

賴清德致詞談及年輕世代強調，古今中外無論何時，年輕人的理想是國家前進動力，台灣亦無例外。年輕人在野百合與太陽花學運時用行動改變國家，讓台灣擁有更好的民主、自由與人權，台灣也是亞洲第一個婚姻平權的國家。

賴清德說，民進黨何其有幸，能與年輕人一同追逐夢想，他要感謝年輕人的支持，讓民進黨找到方向；民進黨無論何時都有年輕人入黨，年輕人的理想就是民進黨的理想，年輕人的批判更是民進黨檢討改進的動力，投資年輕人，就是投資國家的未來。

由於民進黨決定與李正皓合作，且傳出將徵召「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華立委；與會學生接連詢問李正皓性平事件，黨內幕僚抗議徵召「雞排妹」等立委艱困選區徵召議題。

賴清德回應說，民進黨有黨內規定，上次立委選舉得票未超過42.5％、就屬徵召區，若是42.5％以上、要進行初選；現在黨內正在進行的徵召作業，就是根據此規定，不是黨主席或提名委員會有權力，去指定任何區域進行政黨合作，一定是艱困選區才有條件授權黨主席擴大與他黨合作。

他說，這次是希望推動民主大聯盟，秉持跨黨派、跨世代、跨領域3原則，希望促成「Y+DPP」；Y是指年輕的Y世代與民進黨共同合作，這也代表民進黨長期以來重視年輕人、願意與年輕人合作，讓年輕人有機會為國家努力。

針對目前有年輕幕僚提出不同意見，賴清德表示，他剛已說明哪些選區才可以合作，至於合作對象，目前有些還僅止於諮詢，尚未定案。

賴清德表示，艱困選區有些是徵召代表民進黨參選，有的是尊重無黨籍參選、民進黨僅是合作，但不管是徵召為民進黨參選人或是合作對象，當有社會上有不同質疑、特別是私領域時，都應該跟社會大眾說明清楚。

也有學生提問，近幾年針對管中閔聘任案、林智堅論文案，民進黨對台大有所攻擊，「民進黨在處理此事是否虧欠台大？」

賴清德回應說，民進黨推動大學自治，無論是在野或執政都不會改變，管中閔聘任案與林智堅論文案，社會有很多的面向、也有很多不同看法，在爭論的過程中學習建立一個更好的方式來面對問題，避免類似情況再度發生。

被控私密影像威脅前女友，李正皓貼判決書自清

民進黨決定在新北市永和區立委選舉與無黨籍政治評論員李正皓合作，引起黨內反彈，有人質疑李正皓曾以私密影像威脅前女友，李正皓28日貼出判決書及前女友私訊前同事的對話自清，他說，這是7年前國民黨內鬥爆料老調重彈。

民進黨支持李正皓以無黨籍身分參選新北市第9選區立委，民進黨新北市黨部永和區主任莊銘淵為此辭職；一群自稱是支持民進黨的青年政治工作者與幕僚發起連署，呼籲提名小組重新評估是否禮讓李正皓。

綠營內有支持者質疑，李曾涉嫌以私密影像威脅前女友。民進黨性別平等事務部主任李晏榕27日表態，說李正皓若真的有做相關行為，那就應該被譴責，「黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾。」

李正皓28日透過臉書澄清表示，這件事發生的時間點是2016年初，剛創辦草協聯盟，正對國民黨提出多項改革建議，處於媒體高曝光的時候。他說明整件事的真相是，前女友與他當年國民黨青年團之間就有嚴重不合的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是偷拍魔人故事後，向週刊爆料。

李正皓並上傳當年判決書內容指出，原告乃全國性知名政治人物，「言論不實」指控其挪用國民黨公款，及偷拍數位女性性愛影片，足以使其在社會上之評價受到嚴重貶損，其精神痛苦應屬甚詎，判賠勝訴，爆料者賠償5萬元。

李正皓說，在爆料後，他的前女友還傳了一封私訊給前同事，大意為「方丈你好，當時會跟你說李正皓愛上酒店、偷拍女生性愛影片等，是因為我跟他發生了很激烈口角，所以才一時氣憤跟你說了這些，但其實李正皓並沒有偷拍女生。」

他說，這段話已足以證明清白，現在新的質疑是，有人拿當時週刊的對話截圖，「推測」他是透過威脅女方，要求女方不准出庭作證來獲得判決勝訴，這是性平問題，「當時我的無奈情緒遠大過生氣情緒，哪裡來的威脅？」

李正皓表示，之後前女友的父親牽著前女友的手來跟他道歉，希望他可以原諒這一切，保護她女兒不要被曝光；他看著她父親的眼睛，他承諾了。他至今沒有提出這位女生的名字、也放棄控告這位女生的權利，因為知道曝光了，對一個女生來說就是一輩子的承受，他答應了她父親，就會扛到底，這個承諾到今天還在扛。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航