《華爾街日報》：習近平選接班人如清代「祕密建儲」，恐埋政變危機

（中央社）美媒發表文章指出，中共總書記習近平遲未選定接班人，一如清代的「祕密建儲」。但黨內懸念過久卻可能適得其反，會讓自己人疏遠並激怒對手，進而埋下政變的種子。一旦中國發生繼任危機，將震動國內和全球。

《華爾街日報》日前以「縱觀歷史看習近平接班人之謎」為題發表評論文章，以清代雍正帝創立的「祕密建儲」制度，直指300年後的習近平也樂於此道。因為他已在2022年開啟第3個總書記任期，卻遲遲不願亮出接班人的底牌。

文章直指，習近平打破了文革後中共領導人以10年為執政周期的慣例，並在黨內遍植親信。但這些親信論年齡、論資歷，都不足以挑起接班人的大樑。但這對今年6月將滿70歲的習近平來說，是他有意布下的迷陣。

文章認為，在接班人計劃不明朗下，黨內菁英需要小心翼翼地幫助習近平維持掌控，並為他爭取時間評估潛在的接班人。但保持懸念過久卻可能適得其反，會疏遠「門生」並激怒對手，進而削弱他的地位，甚至埋下政變的種子。

這篇文章說，鑑於中國是世界上人口最多的國家之一，且是全球第2大經濟體，還擁有強大的軍隊。如果21世紀的中國發生繼任危機，將在國內和全球引起震動，而習近平也清楚這一點。

文章提到，習近平自上而下的控制不僅壓制了主動性和靈活性，也滋生了固守成規的行為和官僚作風。就連習近平自己都曾抱怨，很多事除非他直接下令干預，否則往往不會有進展。表面上，這雖然實現了穩定的治理，但正如1991年蘇聯解體的那樣，一個看似堅固的政府可能脆弱得驚人。

這篇文章直指，習近平以自己為中心重塑中共的做法，可能已讓他成為這一進程中「最薄弱的一環」。

文章指出，像習近平般的專制統治者，傾向選擇他們信任的接班人以維護他們的利益及政治遺產，即使自己卸任後也是如此。但從歷史經驗來說，往往事與願違。

根據政治學家戴布茲（Alexandre Debs）和戈曼斯（H.E.Goemans）2010年的研究指出，從1910年代末到2010年間全球曾執政的1822名政治領導人中，有1059名專制者，而他們當中高達41％在卸任後1年內即被流放、監禁或死亡；至於其餘763名民主體制領導人，這一比例僅有7％。

而旅美中國籍政治學者王裕華也曾對中國49個朝代的282位皇帝進行研究。結果顯示，有指定接班人的君主，被廢黜的可能性比沒有指定接班人的君主小得多。

至於中共，自鄧小平死後，終能夠進行定期、可預測且和平的權力交接。但到習近平時期形勢丕變，他取消了任期限制，推翻了經過幾名前任領導人強化的退休模式，抹殺了後毛澤東時代最重要的政治改革。而對於經歷過毛澤東和鄧小平時代的中國人來說，權力鬥爭的危險歷歷在目。

如今，中共雖規定禁止領導幹部終身任職，但2022年，黨內一致支持習近平獲得第3個中共總書記任期，讓這些規定形同虛設。而個人集權和個人崇拜，在習近平身上得到了充分體現。

文章認為，習近平接班人計劃中的一個重要因素是，他認為需要多少時間實現自己的目標？至於人選，很多人都在關注他的「60後」親信。但習近平也有可能選擇跳過「60後」官員，從更年輕的官員中發掘潛在接班人。且因任期不受限，習近平可根據自己的需要，決定花多久時間選定接班人。

這篇文章指出，據一位與2名政府情報官員討論過習近平健康問題的研究人員說，在習近平2018年廢除國家主席任期限制後，外國情報機構加大了研究習近平健康狀況的力度，這在中國是被嚴密守護的國家機密。

這名研究人員說，外國情報機構擔心中共「沒有一個考慮周詳的接班計劃」。「我們無法確定，一旦習近平發生什麼不測之後，會出現什麼情況」。

若習近平突然離任，無論是死亡、生病或辭職，都沒有可遵循的明確程序，也幾乎沒有先例。如果沒有一名得到黨內菁英廣泛支持的指定繼任者，在習近平突然離任的情況下，遴選繼任者的過程可能會充滿政治紛爭。

文章最後提到，史達林（Joseph Stalin）和毛澤東的權勢都很強大，但都無法確保自己的統治體系能在死後延續。而專制者本身及其政治遺產面臨的最大威脅，很可能就是他自己。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航