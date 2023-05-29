《華爾街日報》：習近平選接班人如清代「祕密建儲」，恐埋政變危機
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中共雖規定禁止領導幹部終身任職，但2022年，黨內一致支持習近平獲得第3個中共總書記任期，讓這些規定形同虛設。而個人集權和個人崇拜，在習近平身上得到了充分體現。文章認為，習近平接班人計劃中的一個重要因素是，他認為需要多少時間實現自己的目標？至於人選，很多人都在關注他的「60後」親信。
（中央社）美媒發表文章指出，中共總書記習近平遲未選定接班人，一如清代的「祕密建儲」。但黨內懸念過久卻可能適得其反，會讓自己人疏遠並激怒對手，進而埋下政變的種子。一旦中國發生繼任危機，將震動國內和全球。
《華爾街日報》日前以「縱觀歷史看習近平接班人之謎」為題發表評論文章，以清代雍正帝創立的「祕密建儲」制度，直指300年後的習近平也樂於此道。因為他已在2022年開啟第3個總書記任期，卻遲遲不願亮出接班人的底牌。
文章直指，習近平打破了文革後中共領導人以10年為執政周期的慣例，並在黨內遍植親信。但這些親信論年齡、論資歷，都不足以挑起接班人的大樑。但這對今年6月將滿70歲的習近平來說，是他有意布下的迷陣。
文章認為，在接班人計劃不明朗下，黨內菁英需要小心翼翼地幫助習近平維持掌控，並為他爭取時間評估潛在的接班人。但保持懸念過久卻可能適得其反，會疏遠「門生」並激怒對手，進而削弱他的地位，甚至埋下政變的種子。
這篇文章說，鑑於中國是世界上人口最多的國家之一，且是全球第2大經濟體，還擁有強大的軍隊。如果21世紀的中國發生繼任危機，將在國內和全球引起震動，而習近平也清楚這一點。
文章提到，習近平自上而下的控制不僅壓制了主動性和靈活性，也滋生了固守成規的行為和官僚作風。就連習近平自己都曾抱怨，很多事除非他直接下令干預，否則往往不會有進展。表面上，這雖然實現了穩定的治理，但正如1991年蘇聯解體的那樣，一個看似堅固的政府可能脆弱得驚人。
這篇文章直指，習近平以自己為中心重塑中共的做法，可能已讓他成為這一進程中「最薄弱的一環」。
文章指出，像習近平般的專制統治者，傾向選擇他們信任的接班人以維護他們的利益及政治遺產，即使自己卸任後也是如此。但從歷史經驗來說，往往事與願違。
根據政治學家戴布茲（Alexandre Debs）和戈曼斯（H.E.Goemans）2010年的研究指出，從1910年代末到2010年間全球曾執政的1822名政治領導人中，有1059名專制者，而他們當中高達41％在卸任後1年內即被流放、監禁或死亡；至於其餘763名民主體制領導人，這一比例僅有7％。
而旅美中國籍政治學者王裕華也曾對中國49個朝代的282位皇帝進行研究。結果顯示，有指定接班人的君主，被廢黜的可能性比沒有指定接班人的君主小得多。
至於中共，自鄧小平死後，終能夠進行定期、可預測且和平的權力交接。但到習近平時期形勢丕變，他取消了任期限制，推翻了經過幾名前任領導人強化的退休模式，抹殺了後毛澤東時代最重要的政治改革。而對於經歷過毛澤東和鄧小平時代的中國人來說，權力鬥爭的危險歷歷在目。
如今，中共雖規定禁止領導幹部終身任職，但2022年，黨內一致支持習近平獲得第3個中共總書記任期，讓這些規定形同虛設。而個人集權和個人崇拜，在習近平身上得到了充分體現。
文章認為，習近平接班人計劃中的一個重要因素是，他認為需要多少時間實現自己的目標？至於人選，很多人都在關注他的「60後」親信。但習近平也有可能選擇跳過「60後」官員，從更年輕的官員中發掘潛在接班人。且因任期不受限，習近平可根據自己的需要，決定花多久時間選定接班人。
這篇文章指出，據一位與2名政府情報官員討論過習近平健康問題的研究人員說，在習近平2018年廢除國家主席任期限制後，外國情報機構加大了研究習近平健康狀況的力度，這在中國是被嚴密守護的國家機密。
這名研究人員說，外國情報機構擔心中共「沒有一個考慮周詳的接班計劃」。「我們無法確定，一旦習近平發生什麼不測之後，會出現什麼情況」。
若習近平突然離任，無論是死亡、生病或辭職，都沒有可遵循的明確程序，也幾乎沒有先例。如果沒有一名得到黨內菁英廣泛支持的指定繼任者，在習近平突然離任的情況下，遴選繼任者的過程可能會充滿政治紛爭。
文章最後提到，史達林（Joseph Stalin）和毛澤東的權勢都很強大，但都無法確保自己的統治體系能在死後延續。而專制者本身及其政治遺產面臨的最大威脅，很可能就是他自己。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
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典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。