【專訪】韓國作家李琴䬁：20年來撫慰無數兒童性侵受害者與親屬，也包括她自己
我們想讓你知道的是
「雖然我一直跟女兒說『不是你的錯』，但其實心裡不停地在想『是不是我的錯』，是我沒照顧好女兒」，李琴䬁直到動筆寫這部小說後，才慢慢放下對自己的自責，「我已經做到我能做的所有事，那時候的社會對兒童性暴力事件並沒有那麼關注，我們受到的教育也是『要聽大人的話』」。
（中央社）「《有真與有真》其實是為了我的女兒寫出的作品」，韓國作家李琴䬁在2004年出版的這部作品，近20年來撫慰無數曾遭遇兒童性侵害的受害者與親屬，也包括她自己。
「2004年第一次出版這本小說時，我沒有講出這段過往，只說是從這類社會新聞中得到的靈感」，李琴䬁接受《中央社》專訪時表示，在2020年出版修訂版時，她猶豫了很久、最後在女兒鼓勵下決定說出這段經歷，「我女兒說，即使遭遇過那種事，她現在仍光明磊落地活著、擁有可以克服這種經歷的力量」，「媽媽做為青少年小說作家，應該把這件事告訴大家」。
李琴䬁的女兒8歲時在放學回家途中，遇到一名說可以騎摩托車載她回家的叔叔，不疑有他的上了車後遭遇猥褻。
「我女兒來問我，為什麼叔叔要對她做那種事」，李琴䬁當下相當震驚，但下意識覺得不能在孩子面前表現出來，「當時我請女兒先去找哥哥玩，自己去找專家諮商詢問，果然專家也說，最好像平常一般對待孩子，讓她自然地遺忘，如果家長反應激烈，反而會讓孩子覺得自己是不是做錯了什麼事，可能留下創傷」。
李琴䬁與丈夫之後私下想辦法抓到了犯人，等女兒更大了才告訴她當年的真相，「我也很擔心是不是不該告訴她，明明她都忘記了，會不會因此有了陰影」，但女兒不但表示「這件事就像小時候跌倒一樣，不講根本不會想起來」，還反過來安慰她說「我覺得爸媽對我的愛沒有任何改變，還抓到犯人、嚴懲了他，我完全沒有留下委屈或傷痛」。
- 不是你的錯
「雖然我一直跟女兒說『不是你的錯』，但其實心裡不停地在想『是不是我的錯』，是我沒照顧好女兒」，李琴䬁直到動筆寫這部小說後，才慢慢放下對自己的自責，「我已經做到我能做的所有事，那時候的社會對兒童性暴力事件並沒有那麼關注，我們受到的教育也是『要聽大人的話』」。
就像李琴䬁一樣，孩子第一次遭遇這類事件時，對家長而言也可能是第一次，同樣可能不知所措、甚至受到傷害，也會有不同的應對態度與方式。《有真與有真》透過兩名遭遇相同事件的同名女孩，寫出了不同的受害者與受害者家庭的樣貌。
「我想讓大家看到，即使經歷過相同事件，養育者、家人、周邊成年人的態度，可能對孩子造成什麼樣不同的影響」，李琴䬁透過第一人稱視角，細膩描寫大有真、小有真與家人相處的心境、以及對彼此看法的變化。
在父母支持下成長的大有真，即使記得當年的「那件事」，展現的樣貌卻與一般青少年無異，煩惱的不外乎是媽媽的嘮叨、外貌、異性關係，在交男友後意外因過往經歷遭受偏見而受傷時，很快在母親的支持下克服，「擁有可以自己戰勝社會偏見的力量，我認為是最重要的」，李琴䬁說，為了讓孩子能擁有這樣的力量，「絕對需要大人的保護與支持」。
- 各種母親、各種愛的方式
「在書中可以看到，小有真的媽媽內心是比較脆弱的，加上經濟上的差距，讓她在面對公婆時更加畏縮」，李琴䬁說明，這導致小有真媽媽在對待女兒遭遇的事時反應更激烈，企圖用粉飾太平的方式當作一切都沒發生，但小有真雖下意識遺忘這起事件，家庭關係卻也因此惡化，最後導致小有真透過逃學等脫序行為反抗。
「我認為小有真的媽媽還是很愛她，只是愛的方式不一樣」，李琴䬁說，許多人對小有真媽媽最後還是沒有明確改變態度、或是跟小有真道歉感到不滿，「但我覺得現實世界是不可能像奇蹟發生一樣，在一瞬間改變的」。
「對小有真而言，她跟父母、祖父母之間都有一道牆，但她的媽媽已經開始不再對她強撐著表面上的平靜，而是讓她看到自己真實的樣子」，李琴䬁以此暗示變化的開始，「小有真也找到了自己的興趣、有了新的朋友」。
- 過了20年仍驚人地相似
書中的小有真愛上舞蹈後經常伴著韓國歌手寶兒（BoA）的著名歌曲〈亞特蘭提斯少女〉跳舞，這其實是在2020年出版修訂版時才加入的。
「書中原本沒有放入任何可以看出年代背景的元素」，李琴䬁說，但她在修訂時刻意加入這首2003年推出的歌曲，「我想透過這讓讀者感受到，與20年前這首歌發行時的社會相比，現在的社會竟然沒有多大改變」。
「當然還是慢慢在變好」，李琴䬁說，現在從幼稚園開始就會教育孩子們關於兒童性犯罪的觀念，新聞報導也不再以被害者姓名稱呼相關事件，「但還是有很多成年人抱持著以前的觀念，習慣指責受害者，都是因為你穿太少、因為你喝酒、因為你太晚回家，可事實上，無論有什麼藉口，這種事件百分之百不是受害者的錯」。
也有許多父母在牽扯到自己孩子時，就無法抱持同樣態度，就像書中的建宇媽媽，雖然是青少年諮商專家，也曾積極協助遭遇猥褻的大、小有真，但在得知兒子與大有真交往時，仍毫不留情地要求兒子不要跟大有真來往。
「建宇媽媽並不是反派角色，就像許多父母會積極支持別人家的孩子展現自我，但自己的孩子卻不行」，李琴䬁舉例，「這並不代表他們是壞人或雙重人格，而是這個社會中一般人的看法」。
- 說出口、才能真正治癒
《有真與有真》出版後，李琴䬁收到許多讀者來信，表示自己也曾有過類似經驗，「其中印象很深刻的是一位高三生，她說自己在圖書館意外看到這本書，閱讀的時候覺得好像有個大人在跟她說『不是你的錯』，因此特別寫了一封長長的信來表達感謝」。
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。