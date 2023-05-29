【專訪】韓國作家李琴䬁：20年來撫慰無數兒童性侵受害者與親屬，也包括她自己

（中央社）「《有真與有真》其實是為了我的女兒寫出的作品」，韓國作家李琴䬁在2004年出版的這部作品，近20年來撫慰無數曾遭遇兒童性侵害的受害者與親屬，也包括她自己。

「2004年第一次出版這本小說時，我沒有講出這段過往，只說是從這類社會新聞中得到的靈感」，李琴䬁接受《中央社》專訪時表示，在2020年出版修訂版時，她猶豫了很久、最後在女兒鼓勵下決定說出這段經歷，「我女兒說，即使遭遇過那種事，她現在仍光明磊落地活著、擁有可以克服這種經歷的力量」，「媽媽做為青少年小說作家，應該把這件事告訴大家」。

李琴䬁的女兒8歲時在放學回家途中，遇到一名說可以騎摩托車載她回家的叔叔，不疑有他的上了車後遭遇猥褻。

「我女兒來問我，為什麼叔叔要對她做那種事」，李琴䬁當下相當震驚，但下意識覺得不能在孩子面前表現出來，「當時我請女兒先去找哥哥玩，自己去找專家諮商詢問，果然專家也說，最好像平常一般對待孩子，讓她自然地遺忘，如果家長反應激烈，反而會讓孩子覺得自己是不是做錯了什麼事，可能留下創傷」。

李琴䬁與丈夫之後私下想辦法抓到了犯人，等女兒更大了才告訴她當年的真相，「我也很擔心是不是不該告訴她，明明她都忘記了，會不會因此有了陰影」，但女兒不但表示「這件事就像小時候跌倒一樣，不講根本不會想起來」，還反過來安慰她說「我覺得爸媽對我的愛沒有任何改變，還抓到犯人、嚴懲了他，我完全沒有留下委屈或傷痛」。

不是你的錯

「雖然我一直跟女兒說『不是你的錯』，但其實心裡不停地在想『是不是我的錯』，是我沒照顧好女兒」，李琴䬁直到動筆寫這部小說後，才慢慢放下對自己的自責，「我已經做到我能做的所有事，那時候的社會對兒童性暴力事件並沒有那麼關注，我們受到的教育也是『要聽大人的話』」。

就像李琴䬁一樣，孩子第一次遭遇這類事件時，對家長而言也可能是第一次，同樣可能不知所措、甚至受到傷害，也會有不同的應對態度與方式。《有真與有真》透過兩名遭遇相同事件的同名女孩，寫出了不同的受害者與受害者家庭的樣貌。

「我想讓大家看到，即使經歷過相同事件，養育者、家人、周邊成年人的態度，可能對孩子造成什麼樣不同的影響」，李琴䬁透過第一人稱視角，細膩描寫大有真、小有真與家人相處的心境、以及對彼此看法的變化。

在父母支持下成長的大有真，即使記得當年的「那件事」，展現的樣貌卻與一般青少年無異，煩惱的不外乎是媽媽的嘮叨、外貌、異性關係，在交男友後意外因過往經歷遭受偏見而受傷時，很快在母親的支持下克服，「擁有可以自己戰勝社會偏見的力量，我認為是最重要的」，李琴䬁說，為了讓孩子能擁有這樣的力量，「絕對需要大人的保護與支持」。

各種母親、各種愛的方式

「在書中可以看到，小有真的媽媽內心是比較脆弱的，加上經濟上的差距，讓她在面對公婆時更加畏縮」，李琴䬁說明，這導致小有真媽媽在對待女兒遭遇的事時反應更激烈，企圖用粉飾太平的方式當作一切都沒發生，但小有真雖下意識遺忘這起事件，家庭關係卻也因此惡化，最後導致小有真透過逃學等脫序行為反抗。

「我認為小有真的媽媽還是很愛她，只是愛的方式不一樣」，李琴䬁說，許多人對小有真媽媽最後還是沒有明確改變態度、或是跟小有真道歉感到不滿，「但我覺得現實世界是不可能像奇蹟發生一樣，在一瞬間改變的」。

「對小有真而言，她跟父母、祖父母之間都有一道牆，但她的媽媽已經開始不再對她強撐著表面上的平靜，而是讓她看到自己真實的樣子」，李琴䬁以此暗示變化的開始，「小有真也找到了自己的興趣、有了新的朋友」。

過了20年仍驚人地相似

書中的小有真愛上舞蹈後經常伴著韓國歌手寶兒（BoA）的著名歌曲〈亞特蘭提斯少女〉跳舞，這其實是在2020年出版修訂版時才加入的。

「書中原本沒有放入任何可以看出年代背景的元素」，李琴䬁說，但她在修訂時刻意加入這首2003年推出的歌曲，「我想透過這讓讀者感受到，與20年前這首歌發行時的社會相比，現在的社會竟然沒有多大改變」。

「當然還是慢慢在變好」，李琴䬁說，現在從幼稚園開始就會教育孩子們關於兒童性犯罪的觀念，新聞報導也不再以被害者姓名稱呼相關事件，「但還是有很多成年人抱持著以前的觀念，習慣指責受害者，都是因為你穿太少、因為你喝酒、因為你太晚回家，可事實上，無論有什麼藉口，這種事件百分之百不是受害者的錯」。

也有許多父母在牽扯到自己孩子時，就無法抱持同樣態度，就像書中的建宇媽媽，雖然是青少年諮商專家，也曾積極協助遭遇猥褻的大、小有真，但在得知兒子與大有真交往時，仍毫不留情地要求兒子不要跟大有真來往。

「建宇媽媽並不是反派角色，就像許多父母會積極支持別人家的孩子展現自我，但自己的孩子卻不行」，李琴䬁舉例，「這並不代表他們是壞人或雙重人格，而是這個社會中一般人的看法」。

說出口、才能真正治癒

《有真與有真》出版後，李琴䬁收到許多讀者來信，表示自己也曾有過類似經驗，「其中印象很深刻的是一位高三生，她說自己在圖書館意外看到這本書，閱讀的時候覺得好像有個大人在跟她說『不是你的錯』，因此特別寫了一封長長的信來表達感謝」。