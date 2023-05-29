基輔遭開戰以來最大無人機攻擊，烏克蘭一夜擊落58架；美指俄船從開普敦接走武器，南非總統下令調查
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烏克蘭總參謀部在聲明中指出：「俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗製見證者（Shahed）攻擊無人機。」聲明並表示，「根據最新資訊，59架（無人機）當中的58架遭到我們的防衛部門擊落。」
基輔遭開戰以來最重大無人機攻擊，烏克蘭：擊落58架
（中央社）烏克蘭今天（當地時間28日）表示，俄羅斯徹夜出動59架無人機展開攻擊，其中58架遭到烏克蘭防空部隊擊落，並表示這些無人機主要針對首都基輔發動攻擊。
《法新社》報導，烏克蘭總參謀部在聲明中指出：「俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗製見證者（Shahed）攻擊無人機。」
聲明並表示，「根據最新資訊，59架（無人機）當中的58架遭到我們的防衛部門擊落。」
烏克蘭空軍稍早曾表示，俄方出動創紀錄的54架無人機展開這一波攻擊。
基輔遭到自從俄羅斯去（2022）年2月全面入侵以來創紀錄數量的無人機攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天稱許防空部隊的表現。
俄羅斯從昨晚到今晨一夜之間展開的無人機攻擊造成2人死亡、3人受傷。
在美國放行盟國對烏克蘭運交F-16戰鬥機後，莫斯科本月對基輔加強空襲，並且警告西方不要升高衝突。
澤倫斯基今天上午告訴防空部隊：「每次你們擊落敵人的無人機和飛彈，就拯救了人命……你們是英雄！」
這是俄羅斯本月第14度對基輔進行無人機攻擊。
美指俄船從開普敦接走武器，南非總統下令調查
針對美國指控去年一艘俄羅斯船隻從開普敦附近的海軍基地接走武器 一事，南非總統府今天發聲明說，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已任命一個小組進行調查。
路透社報導，美國駐南非大使布里吉提（Reuben Brigety）5月11日說，他確信去年12月停靠在西開普敦（Western Cape）西門城（Simonstown）海軍基地的一艘俄羅斯船隻，從南非接走武器。南非否認這項指控。
這項指控引發美國、南非和俄羅斯之間的外交紛爭，南非在烏克蘭衝突中的不結盟立場也因此遭到質疑。
南非總統府在聲明中說：「因為指控的嚴重性、涉及公共權益以及此事對南非國際關係的影響，總統拉瑪佛沙決定調查。」
這個由3人組成的調查小組將由豪登省（Gauteng）高等法院前副院長莫哈佩洛（Phineas Mojapelo）擔任主席。這個小組將有6週的時間調查。
這個小組的職權範圍包括查明誰知道貨船的抵達、以及裝載和卸貨的內容，同時「是否遵守與貨船抵達有關的憲法、法律或其他義務」。
總統預計將在調查結束後兩週內收到最終報告。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。