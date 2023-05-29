2023/05/29,
國際

基輔遭開戰以來最大無人機攻擊，烏克蘭一夜擊落58架；美指俄船從開普敦接走武器，南非總統下令調查

基輔遭開戰以來最大無人機攻擊，烏克蘭一夜擊落58架；美指俄船從開普敦接走武器，南非總統下令調查
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烏克蘭總參謀部在聲明中指出：「俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗製見證者（Shahed）攻擊無人機。」聲明並表示，「根據最新資訊，59架（無人機）當中的58架遭到我們的防衛部門擊落。」

基輔遭開戰以來最重大無人機攻擊，烏克蘭：擊落58架

（中央社）烏克蘭今天（當地時間28日）表示，俄羅斯徹夜出動59架無人機展開攻擊，其中58架遭到烏克蘭防空部隊擊落，並表示這些無人機主要針對首都基輔發動攻擊。

《法新社》報導，烏克蘭總參謀部在聲明中指出：「俄羅斯聯邦再次對烏克蘭領土展開大規模攻擊，運用伊朗製見證者（Shahed）攻擊無人機。」

聲明並表示，「根據最新資訊，59架（無人機）當中的58架遭到我們的防衛部門擊落。」

烏克蘭空軍稍早曾表示，俄方出動創紀錄的54架無人機展開這一波攻擊。

基輔遭到自從俄羅斯去（2022）年2月全面入侵以來創紀錄數量的無人機攻擊後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天稱許防空部隊的表現。

俄羅斯從昨晚到今晨一夜之間展開的無人機攻擊造成2人死亡、3人受傷。

在美國放行盟國對烏克蘭運交F-16戰鬥機後，莫斯科本月對基輔加強空襲，並且警告西方不要升高衝突。

澤倫斯基今天上午告訴防空部隊：「每次你們擊落敵人的無人機和飛彈，就拯救了人命……你們是英雄！」

這是俄羅斯本月第14度對基輔進行無人機攻擊。

美指俄船從開普敦接走武器，南非總統下令調查

針對美國指控去年一艘俄羅斯船隻從開普敦附近的海軍基地接走武器 一事，南非總統府今天發聲明說，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已任命一個小組進行調查。

路透社報導，美國駐南非大使布里吉提（Reuben Brigety）5月11日說，他確信去年12月停靠在西開普敦（Western Cape）西門城（Simonstown）海軍基地的一艘俄羅斯船隻，從南非接走武器。南非否認這項指控。

這項指控引發美國、南非和俄羅斯之間的外交紛爭，南非在烏克蘭衝突中的不結盟立場也因此遭到質疑。

南非總統府在聲明中說：「因為指控的嚴重性、涉及公共權益以及此事對南非國際關係的影響，總統拉瑪佛沙決定調查。」

這個由3人組成的調查小組將由豪登省（Gauteng）高等法院前副院長莫哈佩洛（Phineas Mojapelo）擔任主席。這個小組將有6週的時間調查。

這個小組的職權範圍包括查明誰知道貨船的抵達、以及裝載和卸貨的內容，同時「是否遵守與貨船抵達有關的憲法、法律或其他義務」。

總統預計將在調查結束後兩週內收到最終報告。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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