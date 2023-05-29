【藝遊嚮導】5/30-6/05：2023 看家戲再現、KSAF歌劇《愛情靈藥》、管風琴與韓國笙簧音樂會，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2023 看家戲再現

時間｜2023/06/03（六） - 2023/07/09（日）

地點｜臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

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看家戲，又名「帶家戲」，指稱民間劇團招牌拿手戲碼。透過舞台的歷練、時間的考驗，成就一齣齣經典好戲。

由國立傳統藝術中心主辦的「2023看家戲再現」系列劇展，將於今年3、6、7月在台灣戲曲中心帶來7齣經典好戲，以「重塑經典」為核心，匯集布袋戲、京劇和歌仔戲等劇種，透過資深藝師的口述或親授，淬煉出屬於當代的經典之作。

3月由本事劇團帶來經典京劇《問樵鬧府、打棍出箱》，是朱陸豪從恩師周正榮先生習得的拿手好戲，保留早期京劇「唱作並重」的表演形式。

6、7月歌仔戲接棒，由明華園總團孫翠鳳領銜演出《青蟬》，改自該團風靡南台灣的胡撇戲《母性愛》，重新設定時代與人物，上演活在紛亂大時代裡的愛恨情仇。薪傳歌仔戲劇團《陳世美．反奸》重新詮釋「戲曲界第一負心漢」，結合台灣第一苦旦廖瓊枝老師口述與已故歌仔戲藝師奇男（林義成）整編之劇本。一心戲劇團《孫臏鬥龐涓》由資深藝師孫榮輝承繼其父孫貴的內台連本大戲，為演義故事注入當代新意；李靜芳歌仔戲團邀資深藝師洪明雪親授《六郎告御狀》戲文、唱段與精采站頭，並由知名演員趙美齡擔任導演，演出「楊家將」中賺人熱淚的悲與孝。石惠君戲曲劇坊《楊宗保與穆桂英》以石惠君父親石文戶電視演出劇本為基礎，結合資深藝師陳剩口述與親身指導，演出不打不相識及楊家將大破天門陣的精采橋段。

名稱｜《GG冒險野郎》義興閣掌中劇團

時間｜2023/06/03（六） 14:30、19:30

地點｜臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）

備註｜本活動為售票活動

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首創獨家「布袋戲搖滾⾳樂劇」，揉合台灣金光戲生猛表現，重擊觀眾內心！

本劇取材自西班牙作家賽萬提斯的經典著作《唐吉訶德》，透過劇本的改編與提煉，轉化為東方掌中戲的全新演繹，將主角GG那在世人眼中極其荒誕、匪夷所思的行徑，再一次翻看與探問，在虛幻與現實世界之間穿梭，以映照出當代社會的種種現象與價值觀。

劇中不僅以現代劇場靈活的編導手法，揉合台灣金光戲風格的底蘊技藝，更注入義興閣獨樹一幟的「布袋戲搖滾音樂劇」特殊表演形式，東西合併玩出新掌戲！而這份精神，誠如劇中主角GG，儘管不被世人看好，卻仍秉持自己夢幻的信念，即使撞得頭破血流，也不畏孤獨地繼續冒險，直到走出屬於這個世代的戲曲之路。

義興閣掌中劇團為嘉義市傑出演藝團隊，成立於1953年，傳承四代。

早期以金光戲表演為特色，新世代接班後突破傳統框架；第四代青年主演王凱生從小耳濡目染，除擁有深厚掌藝基礎外，亦為詞曲創作者。首創「布袋戲搖滾音樂劇」，曾蟬聯雲林國際偶戲節金掌獎最佳音樂獎。作品以傳統布袋戲精湛的掌藝與口白為基底，融合獨家搖滾風格，並導入現代劇場導演手法，將布袋戲帶到另一層新高度，再再打破布袋戲展演製作的可能性，獨特品牌形象深受觀眾喜愛。展演以外，於新媒體上亦製作史上第一個聚焦於布袋戲的臺語Podcast節目「布袋戲，講予恁聽」，對內打開業界交流之門，對外開拓更多族群，引領新世代群眾走入布袋戲的世界。

名稱｜2023 KSAF B.DANCE 撫&怒 經典雙舞作

時間｜2023/06/03（六）- 2023/06/04（日）

地點｜大東文化藝術中心（高雄市鳳山區光遠路161號）

備註｜本活動為售票活動

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歐陸巡迴佳作 好評不斷！ 不可不認識的編舞家 蔡博丞

丞舞製作團隊金獎編舞家蔡博丞經典雙舞作，前半場帶來率真暖心之作《撫》， 蔡博丞有感於親情的觸動所創，是一部直搗女性靈魂深 處的細膩之作；後半場則帶來法國外亞維儂藝術節完售金獎舞作《怒》，此作受台灣社會事件影響，表現出現今社會中人與人之間的孤獨、不安，是一部受社會冷漠感到痛心而深受啟發的創作。

【展覽】

名稱｜《UNRELATED》NKSIN Solo Exhibition

時間｜2023/05/13（六） - 2023/06/03（六）

地點｜索卡藝術．臺北（台北市中山區堤頂大道二段350號）

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本次展名為《UNRELATED》，展出的作品聚焦於沖突、分裂、競爭等主題，NKSIN用獨特的視角，自我詮釋這些結構來創造並批判相關情況。

1994年，NKSIN出生於日本福島。未受過藝術學院教育的他，卻透過自學與天份，以強烈且獨特的藝術風格在國際藝術圈脫穎而出，短短幾年內就受到眾多藏家青睞。他在國際藝術線上銷售平台Artsy的作品需求度排名更是榮登前4，展覽作品檔檔完售，供不應求。

他的作品最吸引人的特點，是以噴漆為創作媒材，創造出簡潔有力的線條與漸變的色層，並以灰階色調為基礎描繪人物肖像，包括跨越時代的古典藝術大師、音樂家、工匠、名人與青少年等，充分展現融合古典內涵與街頭潮流時尚的藝術風格。此獨特的風格，受到美國80、90年代街頭藝術與動畫設計的影響，並試圖以一種既挑釁又幽默的方式，探討當代社會議題。他巧妙地安排人物與物件之間的關係，將當今流行的服飾與用品，穿戴在古代人物身上，讓過去和現在得以共存，現實與非現實得以相互碰撞，激盪出令人意想不到的火花。

身為日本與菲律賓混血兒的NKSIN，從小成長於較為封閉和敵對的環境中，因身分認同問題，在成長過程中遭遇許多挫折。青少年的他不知該如何應對這個世界，經過不斷自我懷疑、摸索、思考與沉澱，最終將自身的經歷轉化為藝術創作的能量，期望藉由帶有黑色幽默的藝術訴說種種當代社會問題。相較於去年個展，本次作品在主題與色彩上有更多的變化。

目前他正在思考訊息與人的關係，將「現實」與「非現實」相互融合來創作作品。他不斷參照米開朗基羅的雕塑，除了描繪面部之外，首次出現聚焦於身體其他部位的作品，並將它們與當代裝飾物和電子設備相結合，來表達藝術和自身中，因現實與非現實而產生的溫度差異、遷移和侵略情況。而色彩方面，在一些作品中，他會以色彩強調物件，如紅色手機、粉色短褲與球鞋、橘色墨鏡等，更加凸顯「現實」與「非現實」相互衝突、碰撞的視覺效果，呼應並暗示他想要呈現有關衝突、分裂和競爭的主題，並給予觀者自由想像與詮釋的空間。

名稱｜紀實詩篇系列—陳志誠個展