【藝遊嚮導】5/30-6/05：2023 看家戲再現、KSAF歌劇《愛情靈藥》、管風琴與韓國笙簧音樂會，本週藝文活動精彩可期！
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「2023看家戲再現」系列劇展6、7月由歌仔戲接棒，並由孫翠鳳的《青蟬》打頭陣上演。由義興閣掌中劇團首創的「布袋戲搖滾⾳樂劇」《GG冒險野郎》絕對顛覆你對傳統想像。金獎編舞家蔡博丞經典雙舞作《撫&怒》表現親情溫暖，也表達社會冷漠。世界最受歡迎的歌劇《愛情靈藥》歷經186年仍值得一看。《PIPE穿越東西方》用管風琴及韓國笙簧帶來東西洋結合的哲理韻味。
【表演藝術】
名稱｜2023 看家戲再現
時間｜2023/06/03（六） - 2023/07/09（日）
地點｜臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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看家戲，又名「帶家戲」，指稱民間劇團招牌拿手戲碼。透過舞台的歷練、時間的考驗，成就一齣齣經典好戲。
由國立傳統藝術中心主辦的「2023看家戲再現」系列劇展，將於今年3、6、7月在台灣戲曲中心帶來7齣經典好戲，以「重塑經典」為核心，匯集布袋戲、京劇和歌仔戲等劇種，透過資深藝師的口述或親授，淬煉出屬於當代的經典之作。
3月由本事劇團帶來經典京劇《問樵鬧府、打棍出箱》，是朱陸豪從恩師周正榮先生習得的拿手好戲，保留早期京劇「唱作並重」的表演形式。
6、7月歌仔戲接棒，由明華園總團孫翠鳳領銜演出《青蟬》，改自該團風靡南台灣的胡撇戲《母性愛》，重新設定時代與人物，上演活在紛亂大時代裡的愛恨情仇。薪傳歌仔戲劇團《陳世美．反奸》重新詮釋「戲曲界第一負心漢」，結合台灣第一苦旦廖瓊枝老師口述與已故歌仔戲藝師奇男（林義成）整編之劇本。一心戲劇團《孫臏鬥龐涓》由資深藝師孫榮輝承繼其父孫貴的內台連本大戲，為演義故事注入當代新意；李靜芳歌仔戲團邀資深藝師洪明雪親授《六郎告御狀》戲文、唱段與精采站頭，並由知名演員趙美齡擔任導演，演出「楊家將」中賺人熱淚的悲與孝。石惠君戲曲劇坊《楊宗保與穆桂英》以石惠君父親石文戶電視演出劇本為基礎，結合資深藝師陳剩口述與親身指導，演出不打不相識及楊家將大破天門陣的精采橋段。
名稱｜《GG冒險野郎》義興閣掌中劇團
時間｜2023/06/03（六） 14:30、19:30
地點｜臺灣戲曲中心（台北市士林區文林路751號）
備註｜本活動為售票活動
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首創獨家「布袋戲搖滾⾳樂劇」，揉合台灣金光戲生猛表現，重擊觀眾內心！
本劇取材自西班牙作家賽萬提斯的經典著作《唐吉訶德》，透過劇本的改編與提煉，轉化為東方掌中戲的全新演繹，將主角GG那在世人眼中極其荒誕、匪夷所思的行徑，再一次翻看與探問，在虛幻與現實世界之間穿梭，以映照出當代社會的種種現象與價值觀。
劇中不僅以現代劇場靈活的編導手法，揉合台灣金光戲風格的底蘊技藝，更注入義興閣獨樹一幟的「布袋戲搖滾音樂劇」特殊表演形式，東西合併玩出新掌戲！而這份精神，誠如劇中主角GG，儘管不被世人看好，卻仍秉持自己夢幻的信念，即使撞得頭破血流，也不畏孤獨地繼續冒險，直到走出屬於這個世代的戲曲之路。
義興閣掌中劇團為嘉義市傑出演藝團隊，成立於1953年，傳承四代。
早期以金光戲表演為特色，新世代接班後突破傳統框架；第四代青年主演王凱生從小耳濡目染，除擁有深厚掌藝基礎外，亦為詞曲創作者。首創「布袋戲搖滾音樂劇」，曾蟬聯雲林國際偶戲節金掌獎最佳音樂獎。作品以傳統布袋戲精湛的掌藝與口白為基底，融合獨家搖滾風格，並導入現代劇場導演手法，將布袋戲帶到另一層新高度，再再打破布袋戲展演製作的可能性，獨特品牌形象深受觀眾喜愛。展演以外，於新媒體上亦製作史上第一個聚焦於布袋戲的臺語Podcast節目「布袋戲，講予恁聽」，對內打開業界交流之門，對外開拓更多族群，引領新世代群眾走入布袋戲的世界。
名稱｜2023 KSAF B.DANCE 撫&怒 經典雙舞作
時間｜2023/06/03（六）- 2023/06/04（日）
地點｜大東文化藝術中心（高雄市鳳山區光遠路161號）
備註｜本活動為售票活動
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歐陸巡迴佳作 好評不斷！
不可不認識的編舞家 蔡博丞
丞舞製作團隊金獎編舞家蔡博丞經典雙舞作，前半場帶來率真暖心之作《撫》， 蔡博丞有感於親情的觸動所創，是一部直搗女性靈魂深 處的細膩之作；後半場則帶來法國外亞維儂藝術節完售金獎舞作《怒》，此作受台灣社會事件影響，表現出現今社會中人與人之間的孤獨、不安，是一部受社會冷漠感到痛心而深受啟發的創作。
【展覽】
名稱｜《UNRELATED》NKSIN Solo Exhibition
時間｜2023/05/13（六） - 2023/06/03（六）
地點｜索卡藝術．臺北（台北市中山區堤頂大道二段350號）
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本次展名為《UNRELATED》，展出的作品聚焦於沖突、分裂、競爭等主題，NKSIN用獨特的視角，自我詮釋這些結構來創造並批判相關情況。
1994年，NKSIN出生於日本福島。未受過藝術學院教育的他，卻透過自學與天份，以強烈且獨特的藝術風格在國際藝術圈脫穎而出，短短幾年內就受到眾多藏家青睞。他在國際藝術線上銷售平台Artsy的作品需求度排名更是榮登前4，展覽作品檔檔完售，供不應求。
他的作品最吸引人的特點，是以噴漆為創作媒材，創造出簡潔有力的線條與漸變的色層，並以灰階色調為基礎描繪人物肖像，包括跨越時代的古典藝術大師、音樂家、工匠、名人與青少年等，充分展現融合古典內涵與街頭潮流時尚的藝術風格。此獨特的風格，受到美國80、90年代街頭藝術與動畫設計的影響，並試圖以一種既挑釁又幽默的方式，探討當代社會議題。他巧妙地安排人物與物件之間的關係，將當今流行的服飾與用品，穿戴在古代人物身上，讓過去和現在得以共存，現實與非現實得以相互碰撞，激盪出令人意想不到的火花。
身為日本與菲律賓混血兒的NKSIN，從小成長於較為封閉和敵對的環境中，因身分認同問題，在成長過程中遭遇許多挫折。青少年的他不知該如何應對這個世界，經過不斷自我懷疑、摸索、思考與沉澱，最終將自身的經歷轉化為藝術創作的能量，期望藉由帶有黑色幽默的藝術訴說種種當代社會問題。相較於去年個展，本次作品在主題與色彩上有更多的變化。
目前他正在思考訊息與人的關係，將「現實」與「非現實」相互融合來創作作品。他不斷參照米開朗基羅的雕塑，除了描繪面部之外，首次出現聚焦於身體其他部位的作品，並將它們與當代裝飾物和電子設備相結合，來表達藝術和自身中，因現實與非現實而產生的溫度差異、遷移和侵略情況。而色彩方面，在一些作品中，他會以色彩強調物件，如紅色手機、粉色短褲與球鞋、橘色墨鏡等，更加凸顯「現實」與「非現實」相互衝突、碰撞的視覺效果，呼應並暗示他想要呈現有關衝突、分裂和競爭的主題，並給予觀者自由想像與詮釋的空間。
名稱｜紀實詩篇系列—陳志誠個展
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」