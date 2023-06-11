【專訪】好萊塢食物造型師李宛蓉：小三就開始收集食譜，特製「外星料理」也難不倒

文：許佳琦

你曾經注意過電影中的食物場景嗎？讓你最印象深刻的飲食場景出自哪一部電影？

許多媒體都曾票選過「10個電影史上最好的食物鏡頭」，有媒體認為第一名應屬影史經典《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's）。電影開場，奧黛麗赫本大口咬可頌、喝外帶咖啡，眼神緊盯着珠寶櫥窗的畫面，少女致富的野心與飢渴在玻璃窗內盡顯其貌；也有人認為是《凡爾賽拜金女》（Marie Antoinette），在瑪麗安東尼身後，那堆積如山、由法國知名糕餅店Laduree製作的鮮豔粉色點心，讓皇后的縱情逸樂一覽無遺；

Photo Credit: 《凡爾賽拜金女》劇照

當然，也有硬核影迷堅持，最棒的飲食畫面，必屬名導昆汀的《惡棍特工》（Inglourious Basterds）。其中一幕，由納粹官員在猶太女孩面前，緩慢享用沾滿卡士達醬的蘋果蛋糕卷（Apple Strudel）——獵食者與被捕食者的關係，短短幾秒的餐桌上，即可見一斑——更由於該蘋果卷太過誘人，導致不少影迷開始在網路上相傳蘋果卷的正統食譜。

Photo Credit: 《惡棍特工》劇照

電影中的演員吃喝，一舉一動，往往足以勾起觀眾對於人性慾望、喜樂、恐懼的強烈戲劇張力。

而在這些美好或恐怖的食物場景背後，最大功臣其實是所謂電影工業中一個特別的職業分工：「食物造型師」（food stylist）。

Anna Lee（李宛蓉）是台灣第一位好萊塢食物造型師。她在2020年出版了文集《五星級廚餘》，講述了自己在好萊塢擔任食物造型的工作、更曾經擔任過許多名人如J・J・亞伯拉罕等人的私人主廚。在電影圈打滾十多年，近期，她也正在計劃撰寫自己的原創電影劇本。

在美國好萊塢，擔任一個食物造型師是怎樣的體驗？身為台灣人，她又對這幾年的經歷過疫情、美國仇亞攻擊、乃至於近年好萊塢「亞裔崛起」，又有怎樣的看法？

在這次的人物專訪中，我們邀請Anna聊聊自己的心路歷程，以及她的「好萊塢亞裔觀察」。

從美術指導到食物造型師：發想、試吃、符合演員挑剔口味

Anna出生畢業於台灣藝術大學電影系，從小就喜歡看電影與各種表演藝術，然而比起電影，她更喜歡做菜。

她自陳，從小學三年級就開始收集食譜。

「這一切要追溯到我小學一二年級的時候，每個學期導師都會策劃一個期末同樂會，鼓勵同學與家長帶一些零食點心來分享。有個週末，我看到假日版報紙寫《小朋友也可以動手做的簡單點心》，上面分享了三個食譜：妞妞珍珠圓加蜂蜜檸檬汁的『無酒精雞尾酒』、草莓果醬與香蕉做成的甜壽司，還有海苔肉鬆吐司卷。她在廚房給了我一些指導，讓我帶去學校。」

她在書中回憶自己的童年：「可想而知，對一個七、八歲的小孩來説，帶這些好料去學校，馬上把只帶了洋芋片跟巧克力的同學打爆！」從此之後，Anna就開始大量收集食譜，開始下廚。

起初，在電影圈打滾時，她並沒有想把電影與烹飪兩樣興趣結合。她在許多台灣電視節目擔任道具助理、執行製作。工作內容，就是打點劇組各種大小事務——寫腳本、找景點、安排交通食宿。

2011年，導演李安的《少年Pi的奇幻漂流》在台中開拍，廣徵美術指導，Anna應徵後順利進入劇組。

她曾在散文中提到，作為美術指導，工作同樣包羅萬象，甚至還含括「找色情雜誌」。「我在《少年Pi》做美術助理。一天週日午後，道具組突然急call我上班……」原因是其中一幕貨輪沉船，鏡頭要拍攝水手們的私人物品飄散在海水中。為求寫實，當然也需要水手們作慰藉的「色情雜誌」——而且為符合故事背景，必須要是70年代的色情雜誌。為此，她立刻跳上計程車，尋找各式各樣的復古「A書」，最終順利完成任務，讓電影得以開拍。

漸漸地，在美術指導的工作中，她也逐漸顯現對食物的熱情，靠近「食物造型師」這個位置。《少年Pi》殺青後，Anna決然考了託福，申請廚藝學校，帶着學生簽證與行李箱，前往洛杉磯追夢。

食物造型師在好萊塢並不是一個容易應徵的工作。她回憶，下課後癱在沙發上投履歷的日子佔了絕大多數。一百多封的履歷，換來了幾次沒有酬勞的設計助理、造型實習，只能累積作品。

「我覺得，當電視電影劇組的食物造型師，其實很像歷史學家。」Anna説。

「因為電影本身有各種文化、年代的要求，而且因為演員要吃，必須真材實料，不能像拍廣告那樣造假。所以我們的基礎訓練，就是要熟讀食物的歷史。知道背景風貌的飲食內容。」

從這點來説，就不像一般餐廳主廚，可以主張自己擅長做現代料理、或專精中式菜餚。「一旦編劇要求要是重現80年代的法式餐廳，你就得真的做法餐。所以大部分的時間，我都在讀資料、試做菜。」

另外，許多好萊塢演員都有各種挑剔的飲食限制，例如無麩質、海鮮素等等，「最常看到的就是編劇説這場戲要吃肉，但演員本人明明就吃素。我就要熟知各種素食的烹飪youtuber，研究他們怎麼用素食原料製成肉排等菜餚。」

不只是道具組：從科幻片的「恐怖食物」到古裝劇的「歷史饗宴」

身為好萊塢食物造型師，她遇過各種困難的挑戰。

她在書中曾提到，自己在史蒂芬・史匹柏（Steven Spielberg）導演的科幻劇集《異種傳薪》（Extant）劇組工作過。當時最印象深刻的，是特製的「外星料理」。那幕戲是日本演員真田廣之飾演的未來科學家，要吃下食物「晶球」——外型像是水滴，薄膜內裡可以包覆各式調味的液體。