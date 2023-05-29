南海設燈浮標是為航行安全？分析：中共以灰色地帶戰術，威嚇菲律賓勿站隊美國

我們想讓你知道的是
新加坡的防務和安全諮詢顧問亞歷山大·尼爾指出，中國在南沙至西沙群島一帶慣用「灰色地帶戰術」，也就是製造準戰爭的衝突，以達到嚇阻對方的作用。而前菲律賓眾議員沃爾登·貝約說，只要事態未升級到兩國船隻互相噴水攻擊、或是像之前中國海警船以軍用雷射攻擊菲律賓漁船或海警的緊張程度，就是兩國間「無害的博弈」。
文：黃麗玲
中國於南中國海域設置3座燈浮標，與菲律賓互別苗頭的意味濃厚，因為菲律賓兩週前也在該海域投放了5座導航浮標。觀察人士分析，中國再以浮標製造潛在的灰色地帶衝突，旨在嚇阻菲律賓和周邊國家，勿站隊美國，未來甚至可能拿菲律賓祭旗，奪回其所佔領的島礁，也趁勢試探美軍。
中國交通運輸部5月24日通報稱：「為保障船舶航行及作業安全，交通運輸部南海航海保障中心在南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域佈設3座燈浮標。」
這3座島礁都位於中國與菲律賓有主權爭議的海域。
中菲兩國在南中國海的主權之爭近期再升高，因為菲律賓早於5月10-12日，也在此片海域，亦即其宣稱200浬之南中國海專屬經濟區（EEZ）內的所屬島礁周邊，投放5個懸掛國旗的導航浮標，以宣示對南沙群島的主權，其中也包括牛軛礁。數百艘中國海上民兵船於2021年曾在當地停泊。
觀察人士分析，中國此舉是對菲律賓還以顏色。
以牙還牙、以眼還眼
位於新加坡的夏威夷太平洋論壇（Pacific Forum）分析師亞歷山大·尼爾在接受美國之音採訪時表示，這是中菲兩國間的「針鋒相對」。
亞歷山大·尼爾說：「這是以牙還牙、以眼還眼的局勢，端看這些浮標的用途。浮標有很多種功能，可能只是單純用來區隔出海域或障礙物的船隻示警，又或是引導船隻駛出特定的陡峭海峽。但有些浮標帶有科技優勢，可以用來監控。」
他說，高科技浮標具有海洋監測的功能，可用於學術研究，但也可用軍事偵察，如果是後者，恐引發中菲兩國進一步的軍事對峙。現在還不清楚中共佈署的燈浮標有哪些功能，但這類的軍事對峙以前發生過，因為中、美等國在此所使用的海底無人機都曾被截獲過。這些海底無人機名義上作為學術研究，但實際上都帶有事軍事偵察的功能。
據中國官媒《環球時報》5月24日引述中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸的話稱，中國作為南中國海最大的沿岸國，在南沙群島所設置的燈浮標代表「中方切實履行國際義務、維護航行安全，向國際社會提供涉海公共產品。」
導航用的涉海公共產品?
丁鐸宣稱，無論設置燈塔或燈浮標，皆表明「中國是南海諸島真正的主人，彰顯出中國維護自身領土主權以及對海洋權益的有效管轄和權利行使」。
亞歷山大·尼爾同意，中菲兩國在南中國海爭相投放浮標爭地盤，主要是為了彰顯領土主權，但設在海牙的常設仲裁法院早在2016年就針對菲律賓所提起的南中國海主權爭議做出裁決，也就是，中國無權宣稱擁有所謂「九段線」內的南中國海海域島礁和島嶼的主權，只是中國一直都拒絕接受或履行此裁決結果。
他也對燈浮標是導航用公共產品的說法存疑，因為數十年來，大型貨輪或油輪早就航行在介於越南和南沙群島西側的海域，而且暢行無阻，根本不需要這些浮標來導航。
他說，中國在南中國海填海造礁、軍事化佈署多年，周邊海域已是解放軍陸海空三軍練兵和投射軍事實力的堡壘，而且為了掩蓋軍事化的進展，中國近年在各島礁增設許多民用設施，包括海上導航、氣象監測或漁類資源保護等海洋生態監測儀器，但說到底，這些都是「偽裝」或為了分散國際對其軍事化企圖的注意而設的，尤其此次新設浮標服務解放軍海上民兵船的成分也居多，特別是颱風期間，海象險峻、遇難船骸構成航行障礙時，海上浮標就可以作為民兵船的導航輔助。
亞歷山大·尼爾說：「這些燈浮標可以有助於擴大中國海上民兵船在南中國海的佈局。最近，我們觀察到，中國具有民兵船兩用性質的漁船聚集。這些船隻被納入解放軍之通訊、指揮和控制的網絡系統內，象徵（中國）在南中國海的軍事佈局。這些浮標可用來為他們自己（的船隻）導航。」
位於美國洛杉磯的前中共海軍司令部中校參謀姚誠也說，浮標通常對船隻進出港口有用，在茫茫大海豎立浮標的功效有限。而且浮標自二次世界大戰以來就鮮少作為導航用途了，尤其現代船隻所配備的GPS導航定位系統非常精準。再加上，南沙群島周邊的島礁海圖也測繪得相當精確，根本就不需要海上浮標來導航。
姚誠：中共恐準備奪島
他說，中共設這些浮標，旨在與菲律賓對抗。
他還預言，解放軍恐準備對菲律賓動手，一方面奪回其所佔據的8個島礁，包括中業島和黃岩島等；另一方面也祭旗，以防周邊國家像菲律賓一樣站隊美國；再者也試探美軍在南中國海的可能動向。
姚誠告訴美國之音:「中共現在打不了台灣，也沒有辦法跟日本（等國）軍事對抗，但是必須要打菲律賓，因為如果不給菲律賓一個顏色看看，南海的周邊國家都會靠上美國。打菲律賓，一個是奪回島礁，第二個，也是試探美軍。美國和菲律賓之間有軍事協約，但是不包括南海島礁的爭端。只要中國不打菲律賓本土，美軍不會參戰。當然（中國）也不敢肯定，它也是在於試探性質的。
他說，解放軍早於1988年的314海戰，就一鼓作氣把越南佔據的島礁全部奪回。現在中國海軍的實力遠遠超過當年，當然更無懼於向菲律賓叫陣。
新加坡的防務和安全諮詢顧問亞歷山大·尼爾則說，中國在南沙（斯普拉特利）至西沙（帕拉塞爾）群島一帶慣用「灰色地帶戰術」，也就是製造準戰爭的衝突，以達到嚇阻對方的作用。不管是海上民兵船、燈浮標、海巡或增防的漁船、甚至民間的學術研究單位都可能成為灰色地帶戰術的工具，來製造灰色地帶衝突，升高緊張情勢或加大對南中國海主權聲索國的軍事壓力，但又不至於升級到互相開火的局面。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。