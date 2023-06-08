「瑞士軍事觀察員」在聯合國中東維和工作扮演什麼角色？
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近期，以巴暴力衝突事件不斷升級，使駐守在此的聯合國維和人員的工作，變得更加危險和困難。聯合國停戰監督組織認為，其為促成和維持中東地區停火所提供的援助，對該地區至關重要，來自中立國瑞士的將軍戈沙特（Patrick Gauchat），也成為聯合國停戰監督組織的參謀長。
文：Julie Hunt
瑞士在中東地區的維和工作中發揮著重要作用，為各國提供了有力的安全形勢評估。為紀念聯合國維和日（5月29日），《瑞士資訊》專門派團隊進入以色列，深入了解瑞士軍事觀察員的工作。
在國際層面上促進和平是瑞士軍隊的重點任務，這一點在軍事法中有所規定。自1990年以來，瑞士一直派遣非武裝軍事觀察員和聯絡官參與世界各地的聯合國維和行動。
聯合國停戰監督組織（UNTSO）是聯合國歷史最悠久的和平特派團，目前已有75年曆史，其中包括12名瑞士軍官，軍銜為上尉或以上。該組織的153名軍事觀察員駐紮在以色列、黎巴嫩、埃及、敘利亞和約旦。
在敵對各方的同意下，他們根據《聯合國憲章》第六章授權開展工作。《瑞士資訊》記者前往特派團的耶路撒冷總部，以及以色列佔領的戈蘭高地，採訪了四名瑞士聯合國停戰監督組織維和人員，其中包括特派團團長。
聯合國停戰監督組織成立於1948年阿以戰爭後，當時聯合國宣布停火併派遣軍事觀察員監督以色列與鄰國之間的停戰協議執行情況。贖罪日戰爭後，以色列和敘利亞於1974年簽署了一項新的停火協議。該協議沿兩國邊界劃定了一個非軍事區，並限制雙方在該區域25公里範圍內可以部署的部隊數量，同時對可部署的武器種類也做出了限制。
聯合國停戰監督組織的軍事觀察員駐紮在戈蘭高地，觀察違反脫離接觸協議的情況。戈蘭-太巴列觀察員小組組長、瑞士人利維奧・雷伯（Livio Räber）少校說，違規情況幾乎每天都在發生。
危險的工作
軍事觀察員有可能被捲入該地區交戰各方的交火中。今（2023）年4月，來自敘利亞和黎巴嫩的火箭彈射向以色列境內。其中一枚落在戈蘭高地的一片田野上。雖然沒有人員傷亡，但對於監控該地區的軍事觀察員來說，由於爆炸地點距離實在太近了，這著實令他們感到不安。
他們面臨的其他危險包括地雷（遍地都是未引爆的炸藥）、當地人的危險駕駛以及被蝎子蟄傷。為聯合國停戰監督組織工作的18名軍事觀察員在執行任務時犧牲。
瑞士將軍擔任領導職務
聯合國停戰監督組織認為，它為促成和維持停火所提供的援助對該地區至關重要。聯合國停戰監督組織表示，它還積極幫助各方建立信任，為和平談判營造了良好的氛圍。2021年12月，瑞士少將帕特里克・戈沙特（Patrick Gauchat）擔任該組織參謀長。這是瑞士軍官首次獲得聯合國維和任務的指揮權。
在領導停戰監督組織之前，戈沙特是負責觀察朝韓非軍事區的瑞士代表團團長。他在前南斯拉夫、中東和亞洲等地從事了二十多年的維和工作。
瑞士的中立立場助益良多
2002年，瑞士正式成為聯合國會員國，當時有近55%的瑞士選民在全國公投中支持這一舉動。瑞士是唯一一個基於民眾投票結果加入聯合國的國家。在2002年前之所以沒有加入，是因為瑞士擔心這樣做會影響其中立地位。
戈沙特表示，加入聯合國為瑞士帶來了新的機遇，「這為我們在聯合國內捍衛自己的觀念提供了更好的途徑，特別是現在我們已成為安理會的一員。在中東地區，瑞士依舊保持著中立地位。」，他補充：「當我開始在這裡工作時，以色列和敘利亞當局都堅決主張瑞士保持中立。於是我說：『我天生就是中立的』。我就是憑藉這個理由說服了他們。作為特派團團長，我會在（由軍事觀察員所作的）報告中保持中立。」
斡旋調停
作為一個堅守中立、擁有悠久聯邦傳統的國家，瑞士經常向衝突各方伸出善意的調解之手。在擔任特派團團長期間，戈沙特在中東地區也開展了斡旋調停工作。
以色列和黎巴嫩通過聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）主持召開的三方會談進行溝通。以色列和敘利亞沒有這樣的溝通平台，因此戈沙特為雙方傳遞信息，幫助兩國外交部長保持溝通，也讓負責維持脫離接觸協議（雙方在上次戰爭結束時簽署）的兩名將軍之間保持溝通。在聯合國停戰監督組織的耶路撒冷總部，戈沙特告訴《瑞士資訊》，他正以這種方式幫助緩解這個不穩定地區的緊張局勢。
《瑞士資訊》記者走訪了位於太巴列的訓練中心，軍事觀察員在這里為他們即將投入的非軍事區任務做準備。瑞士籍的羅曼・加瓜（Roman Gagua）少校向觀察員們解釋，在戈蘭高地，他們應該注意哪些類型的坦克、戰鬥機和火砲，因為以色列國防軍（IDF）經常在那裡舉行訓練演習。
加瓜曾在戈蘭高地擔任軍事觀察員，並在歐盟駐波赫維和部隊（EUFOR）和聯合國南蘇丹特派團（UNMISS）擔任參謀。他在瑞士部隊服過義務兵役，曾擔任步兵排長，現在是一名語言專家。
我們在加利利海附近的太巴列與加瓜見面，之後便驅車前往戈蘭高地，觀察員小組組長雷伯正在那裡執勤。戈蘭高地是以色列與敘利亞北部邊界沿線的一個高地地帶。以色列在1967年與敘利亞的戰爭中佔領了這片土地，並在後來對其進行吞併。雷伯向《瑞士資訊》講述了在這個荒涼、崎嶇、敵對的環境中工作和生活的感受。
和平的希望
在《瑞士資訊》的這次訪問中，瑞士中校阿歷克斯・諾伊科姆（Alex Neukomm）全程陪同。他是聯合國停戰監察組織，駐約旦首都安曼和以色列特拉維夫的首席聯絡官。他的工作是與約旦和以色列的外交部長、國防部長、外交官、防務官員、智庫人士以及學者會面，了解這兩個國家的情況，並為停戰監督組織參謀長與兩國高級部長的會晤做準備。此外，聯絡官還需密切關注媒體的報導。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。