2023/06/08,
國際

「瑞士軍事觀察員」在聯合國中東維和工作扮演什麼角色？

「瑞士軍事觀察員」在聯合國中東維和工作扮演什麼角色？
聯合國停戰監督組織成員在黎巴嫩、以色列邊境｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

近期，以巴暴力衝突事件不斷升級，使駐守在此的聯合國維和人員的工作，變得更加危險和困難。聯合國停戰監督組織認為，其為促成和維持中東地區停火所提供的援助，對該地區至關重要，來自中立國瑞士的將軍戈沙特（Patrick Gauchat），也成為聯合國停戰監督組織的參謀長。

文：Julie Hunt

瑞士在中東地區的維和工作中發揮著重要作用，為各國提供了有力的安全形勢評估。為紀念聯合國維和日（5月29日），《瑞士資訊》專門派團隊進入以色列，深入了解瑞士軍事觀察員的工作。

在國際層面上促進和平是瑞士軍隊的重點任務，這一點在軍事法中有所規定。自1990年以來，瑞士一直派遣非武裝軍事觀察員和聯絡官參與世界各地的聯合國維和行動。

聯合國停戰監督組織（UNTSO）是聯合國歷史最悠久的和平特派團，目前已有75年曆史，其中包括12名瑞士軍官，軍銜為上尉或以上。該組織的153名軍事觀察員駐紮在以色列、黎巴嫩、埃及、敘利亞和約旦。

在敵對各方的同意下，他們根據《聯合國憲章》第六章授權開展工作。《瑞士資訊》記者前往特派團的耶路撒冷總部，以及以色列佔領的戈蘭高地，採訪了四名瑞士聯合國停戰監督組織維和人員，其中包括特派團團長。

聯合國停戰監督組織成立於1948年阿以戰爭後，當時聯合國宣布停火併派遣軍事觀察員監督以色列與鄰國之間的停戰協議執行情況。贖罪日戰爭後，以色列和敘利亞於1974年簽署了一項新的停火協議。該協議沿兩國邊界劃定了一個非軍事區，並限制雙方在該區域25公里範圍內可以部署的部隊數量，同時對可部署的武器種類也做出了限制。

聯合國停戰監督組織的軍事觀察員駐紮在戈蘭高地，觀察違反脫離接觸協議的情況。戈蘭-太巴列觀察員小組組長、瑞士人利維奧・雷伯（Livio Räber）少校說，違規情況幾乎每天都在發生。

危險的工作

軍事觀察員有可能被捲入該地區交戰各方的交火中。今（2023）年4月，來自敘利亞和黎巴嫩的火箭彈射向以色列境內。其中一枚落在戈蘭高地的一片田野上。雖然沒有人員傷亡，但對於監控該地區的軍事觀察員來說，由於爆炸地點距離實在太近了，這著實令他們感到不安。

他們面臨的其他危險包括地雷（遍地都是未引爆的炸藥）、當地人的危險駕駛以及被蝎子蟄傷。為聯合國停戰監督組織工作的18名軍事觀察員在執行任務時犧牲。

瑞士將軍擔任領導職務

聯合國停戰監督組織認為，它為促成和維持停火所提供的援助對該地區至關重要。聯合國停戰監督組織表示，它還積極幫助各方建立信任，為和平談判營造了良好的氛圍。2021年12月，瑞士少將帕特里克・戈沙特（Patrick Gauchat）擔任該組織參謀長。這是瑞士軍官首次獲得聯合國維和任務的指揮權。

在領導停戰監督組織之前，戈沙特是負責觀察朝韓非軍事區的瑞士代表團團長。他在前南斯拉夫、中東和亞洲等地從事了二十多年的維和工作。

瑞士的中立立場助益良多

2002年，瑞士正式成為聯合國會員國，當時有近55%的瑞士選民在全國公投中支持這一舉動。瑞士是唯一一個基於民眾投票結果加入聯合國的國家。在2002年前之所以沒有加入，是因為瑞士擔心這樣做會影響其中立地位。

戈沙特表示，加入聯合國為瑞士帶來了新的機遇，「這為我們在聯合國內捍衛自己的觀念提供了更好的途徑，特別是現在我們已成為安理會的一員。在中東地區，瑞士依舊保持著中立地位。」，他補充：「當我開始在這裡工作時，以色列和敘利亞當局都堅決主張瑞士保持中立。於是我說：『我天生就是中立的』。我就是憑藉這個理由說服了他們。作為特派團團長，我會在（由軍事觀察員所作的）報告中保持中立。」

斡旋調停

作為一個堅守中立、擁有悠久聯邦傳統的國家，瑞士經常向衝突各方伸出善意的調解之手。在擔任特派團團長期間，戈沙特在中東地區也開展了斡旋調停工作。 

以色列和黎巴嫩通過聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）主持召開的三方會談進行溝通。以色列和敘利亞沒有這樣的溝通平台，因此戈沙特為雙方傳遞信息，幫助兩國外交部長保持溝通，也讓負責維持脫離接觸協議（雙方在上次戰爭結束時簽署）的兩名將軍之間保持溝通。在聯合國停戰監督組織的耶路撒冷總部，戈沙特告訴《瑞士資訊》，他正以這種方式幫助緩解這個不穩定地區的緊張局勢。

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5月21日，黎巴嫩真主黨在黎巴嫩與以色列邊境進行軍演｜Photo Credit: GettyImages

《瑞士資訊》記者走訪了位於太巴列的訓練中心，軍事觀察員在這里為他們即將投入的非軍事區任務做準備。瑞士籍的羅曼・加瓜（Roman Gagua）少校向觀察員們解釋，在戈蘭高地，他們應該注意哪些類型的坦克、戰鬥機和火砲，因為以色列國防軍（IDF）經常在那裡舉行訓練演習。

加瓜曾在戈蘭高地擔任軍事觀察員，並在歐盟駐波赫維和部隊（EUFOR）和聯合國南蘇丹特派團（UNMISS）擔任參謀。他在瑞士部隊服過義務兵役，曾擔任步兵排長，現在是一名語言專家。

我們在加利利海附近的太巴列與加瓜見面，之後便驅車前往戈蘭高地，觀察員小組組長雷伯正在那裡執勤。戈蘭高地是以色列與敘利亞北部邊界沿線的一個高地地帶。以色列在1967年與敘利亞的戰爭中佔領了這片土地，並在後來對其進行吞併。雷伯向《瑞士資訊》講述了在這個荒涼、崎嶇、敵對的環境中工作和生活的感受。

和平的希望

在《瑞士資訊》的這次訪問中，瑞士中校阿歷克斯・諾伊科姆（Alex Neukomm）全程陪同。他是聯合國停戰監察組織，駐約旦首都安曼和以色列特拉維夫的首席聯絡官。他的工作是與約旦和以色列的外交部長、國防部長、外交官、防務官員、智庫人士以及學者會面，了解這兩個國家的情況，並為停戰監督組織參謀長與兩國高級部長的會晤做準備。此外，聯絡官還需密切關注媒體的報導。


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