川普被捕假照片、與拜登互罵深偽錄音⋯⋯有心人士利用AI製造政治假象，美2024年選戰掀隱憂

（中央社）一張張川普被捕的假照片；一支描述拜登若連任未來將一片黑暗的反烏托邦影片；一段兩人互罵的深偽錄音。觀察家表示，快速發展的AI技術恐加速美國政治選戰中不實訊息的傳播。

《法新社》報導，由人工智慧（AI）驅動的先進工具導致真假日益難辨，而2024總統選舉預料將會是美國第一場看到大規模使用這項技術的大選。

這項科技價格低廉、取得容易，加上發展速度遠快過監管因應作為，美國政治分歧雙方可能都會駕馭這項技術來擴大接觸選民，並藉此技術只花短短數秒就寫出募款專刊。

然而，技術專家警告，在美國政治氣候兩極、在川普2020年大選吞敗等眾多已獲查核的真相仍遭選民質疑的此時，有心人士恐會利用AI來散播混亂的種子。

讓人深省的是，已有實例顯示2024大選選前將碰上謠言滿天飛的窘境：3月間，川普被紐約警察強行帶走的假照片在網路瘋傳。

上個月，拜登宣布競選連任後，共和黨全國委員會（RNC）幾乎馬上就釋出一支AI製作的影片，描述拜登如果當選，美國將有著反烏托邦的未來。這支影片秀出一張張照片般逼真的影像，顯示華爾街出現恐慌、中國犯台、邊境官員完全守不住移民人潮、軍人接管犯罪猖獗的舊金山等。

而今年稍早，短影音平台TikTok盛傳一段維妙維肖但完全是偽造的拜登、川普AI錄音檔，當中可聽見預料將於2024年大選再度對決的兩人針鋒相對、相互羞辱。

左傾政治諮詢公司「藍州」（Blue State）創辦人羅斯帕斯（Joe Rospars）告訴《法新社》：「AI的影響將反映AI使用者的價值觀，而居心不良者將有全新的工具來推升仇恨和猜忌，或利用造假圖片、聲音或影片來蒙騙媒體與民眾。」

他補充說：「打擊這些作為，需要媒體、科技企業以及選民自己保持警惕。」

善用AI專家：可成為了解選民的利器

然而，Junction AI執行長里維（Vance Reavie）認為，AI的進步將成為了解選民的革命性利器。

他告訴《法新社》：「有很大一部分人口根本不投票，或有一搭沒一搭地投票。」他認為，「有了AI，我們將可以深入了解這些潛在選民關心的議題是哪些，檢視其原由，進而掌握讓他們參與的方式，找到激勵他們的政策。」

取代人力，AI成本低速度快

過去，競選團隊工作人員得花數小時來撰寫演講稿、準備談話要點、發推文、準備問卷調查，但AI只要很短時間就能完成相同的工作。

里維說：「創作內容耗時又耗金錢，試想在不增加人力情況下卻可以做10倍的工。」

他說：「但製造出來的內容很多也會是假的……讓頻道內容滿到溢出來，又快又容易，但讓一般民眾分辨真假可就難了。」

在大量美國人民已高度不信任建制媒體的前提之下，美國人就客觀真相達成一致性看法的能力也將遭遇挑戰。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）資訊學院（School of Information）教授法瑞德（Hany Farid）告訴《法新社》，「讓人關切的地方在於，當操縱媒體變得輕而易舉，否定事實也就沒有那麼困難了」。

「例如說，如果一位總統候選人做了某些不得體或於法不容的陳述，他／她大可以聲稱紀錄是假造的。這種情況尤其危險。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀