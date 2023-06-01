大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本

隨著疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，2023年臺灣的出國旅遊需求正大幅成長中，尤其到日本旅遊的臺灣旅客人數與日俱增。對於國人而言，日本向來是出國旅遊的最佳首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。6月14日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「DAWHO之夜：大戶玩日本」，教大戶們如何到日本好好玩一波，大肆採購、吃美食，同時也別忘了運用身邊現有的財務工具，自在旅遊無負擔！

疫後旅遊的日本秘境攻略

「DAWHO之夜：大戶玩日本」的線上直播活動，邀請到懂生活又熱愛旅遊的吳怡霈擔綱主持，今年上半年才到日本旅遊的她，直播中將請她分享旅遊的最新感想，拋開只有逛街和美食的行程，從她的經驗中讓觀眾體會深度遊日本的不同樣貌。

活動中也特別邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起體會在地的日本風情，實際走進他在日本的生活，認識日本東京華麗街區樸素特有的一面；而政大商學院副院長周冠男則要以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣及如何妥善運用身邊現有的財務工具，為自己存下一筆旅遊基金，為日後的旅遊提前做好準備，玩得輕鬆又盡興。

永豐DAWHO與你一起玩日本

自從日本重新開放邊境，相信大家對於日本行都已經迫不及待了吧！在數位網路時代下，規劃旅遊時除了便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的旅遊幫手。想知道更多關於日本秘境攻略與旅遊前的理財消費知識，讓我們一起向他們請教疫後重返日本旅遊前需要注意的事項及相關旅遊優惠內容！

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※同步提醒大家 ，本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目的討論不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG 。