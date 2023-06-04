法國專家：「廢死」會讓民主台灣更不像專制中國

文：周昱君

「亞洲廢除死刑策略研討會」週五（5月26日）在台灣登場，這個為期兩天的會議由法國「共同反死刑組織」（ECPM）主辦。

ECPM執行長切努哈贊（Raphaël Chenuil-Hazan）向DW表示，台灣有言論自由，還有法治精神，而且台灣的國家人權委員會的立場非常傾向廢死，可以向外界傳遞這樣的訊息：「不要用死刑，而是要用廢死來朝好的方向走，展現出你們不像中國政府，不像習近平，而更傾向民主。」

他還說：「台灣如果維持死刑，誰知道以後會如何，誰知道以後有沒有政府或獨裁者，又會怎麼運用死刑？……從世界上很多例子可以看到，當你有機會的時候，就應該廢除死刑，才不會有一天太遲。」

台灣廢死聯盟執行長林欣怡也說，面對中國極權政府威嚇，「台灣人並不害怕」，仍然堅持民主、自由與人權價值，這一點也是兩岸不同之處。

ECPM去年在德國柏林召開三年一度的大會，今年決定與台灣廢除死刑推動聯盟、亞洲反死刑網絡（ADPAN）等組織，共同在台北舉行區域會議。林欣怡告訴DW，這是因為台灣的人權表現被外界看到，很多人對台灣有好感。

國際特赦組織2022年的全球死刑報告中，把中國形容為「全世界殺人最多的頭號劊子手」。根據該組織統計，去年全球有20國執行過死刑，包含中國、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及等國；雖然中國政府並未公開具體處決人數，但外界一般認為至少超過千人。

切努哈贊在研討會致詞時指出，雖然中國存在死刑數千年，但死刑絕非中國的「傳統」，歷史上更曾有過廢除死刑的階段。不過，在共產黨執政下，毛澤東用死刑用來鞏固政治權力、針對異議人士；在習近平時期，死刑辯論則變成「中國最重要的意識形態禁忌之一」，被認為是「宣揚西方思想」。

相較之下，台灣的死刑辯論環境相對成熟。台灣上一次執行死刑是在2020年，目前有38位死囚。雖然台灣國家人權委員會副主委王榮璋26日說，在還沒透過法律廢死之前，將「強烈要求政府暫停執行死刑」，但台灣只要有重大刑案發生，民間就會出現強烈的執行死刑聲浪。

歐洲經貿辦事處副處長馬威傑（Guillermo Martinez）與法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）26日也出席了廢死策略研討會，兩人皆肯定台灣的民主價值，並強調歐盟與法國支持台灣逐步往廢死道路前進。公孫孟直言，從他過去4年來觀察，台灣的廢死並沒有實質的大進展，而台灣最需要的是更多關於死刑存廢的公共討論。

廢死的未竟之路

現階段有不少台灣人反對廢死，而台灣政府常以「民意」為由說明為何無法立即廢死。死刑也成為某些政治人物煽動選民的工具，對此，ECPM的切努哈贊回應，政治領袖應該反應現實狀況，而不是用死刑來實現政治目的。他說，有很多論點可以支持廢死，但支撐死刑背後的論點卻只有「復仇」。他認為，死刑終究無法替被害者家屬帶來真正的療癒，也無法嚇阻犯罪。

隨著台灣2024年總統大選將至，部分有意參選總統者主張，如果當選就要「槍擊所有死刑犯」；甚至有團體提出公投案，主張應於判決後六個月內執行死刑。

「說實在的，人權並不是大家遵守的價值，很多人權議題事實上是大家反對、討厭的價值。」林欣怡告訴DW，台灣社會應該好好討論「人權到底可不可以公投」，明確地去思考什麼樣的議題可以公投，否則一旦開了先例，「對台灣的民主跟人權有很大很大的影響」。

林欣怡形容廢死倡議者可以說是「壓力最大、也是最勇敢的一群人」。亞太反死刑網絡召集委員科瓦爾（Sara Kowal）致詞時也提到，亞洲人權工作者遭遇的騷擾與迫害越來越嚴重，不容忽視。

林欣怡引述台中捷運事故罹難者、已故人權倡議者林淑雅的話：「我們覺得唯一可以跳出政治意識泥淖的，就是堅持人權這個概念，儘可能去取得所有質疑者的諒解。」她強調，不會放棄對話的機會，期待有一天台灣乃至於亞洲，能夠成為沒有死刑的地方。

冤案的可能

開幕式還請來了台灣死刑冤案平反者蘇建和，向來自14個國家的廢死倡議者和人權團體等各界人士，分享他的故事。

「我被羈押了11年半，然後還戴了2公斤的腳鐐11年半……也飽受被刑求的痛苦，當時卻沒有辦法接受治療。更遑論我被死刑確定的時候，它所帶來的壓力，非常的殘酷跟不人道。然而這些事情都是因為……我這件案子是誤判所造成的。」

1991年，19歲的蘇建和因故捲入一樁命案，在警方刑求下被迫認罪自白，但此案的司法程序存在諸多爭議，台灣歷任法務部長皆未簽發死刑執行令。纏訟了21年，蘇建和沉冤得雪；酷刑與誤判帶來的身心傷痛，卻無法輕易抹滅。他說：「死刑不該建立在仇恨跟對立上，更不應該將殺人這件事情視為理所當然。」

冤案的存在，顯示司法可能錯判，這是台灣廢死倡議者的基本主張之一。但除此之外，台灣身為亞洲的民主典範，能不能在人權議題上負起更積極的推動責任，展現民主價值？

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