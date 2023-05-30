瑞士的國家認同危機，只是記者與政治家「想像出來的疾病」
我們想讓你知道的是
什麼是與歐盟保持的最佳距離？如果歐洲再次爆發戰爭我們該如何自處？我們到底需要怎樣的中立？那些大國的意願又如何？這些都不是新問題，既沒有威脅我們的存在，也沒有干擾我們的認同。他們只是掩蓋了一個不能放手的問題：如何讓瑞士人加入歐盟？
文：Markus Somm
如果記者（有時也包括歷史學家）想讓自己變重要，他們便開始高聲談論我們國家的認同危機。這聽起來高大上，很嚴肅，所以，在我25年的記者生涯中沒少用這招：人們抱怨、控訴，甚至預言：瑞士馬上要完啦，然而時光一晃就過去了好幾百年。
滅亡終究沒來。我不禁問自己，這些記者和歷史學家們寫的莫不是自己？難道我們，或者更寬泛點說，知識份子不就是那個永遠搞不清狀況、不知道自己是誰的傢伙嗎？
老實說，誰相信那個住在羅曼斯霍恩（Romanshorn）的高中女教師、在尼永（Nyon）工作的理髮師，還有在格勞賓登州斯坦帕（Stampa）山溝溝裡鼓搗農用機的機械師，會不知道瑞士是什麼、瑞士應該是什麼樣子？
瑞士是一個讓你每月按時拿到工資的國家；是一個火車如稅收帳單般準時準點的國家；是一個即便你宣稱「瑞士是不存在的」，也不會被關進監獄的國家。在1992年的塞維利亞（Sevilla）世博會上，藝術家沃蒂埃（Ben Vautier）就是這麼做的，他的作品僅僅是用潦草的字體寫下了這一句話。
如果說有一幅畫讓瑞士變得有名，那麼可能就是這幅爭論其是否存在的畫了。為什麼？因為所有人都會哧哧一笑，他們知道這位藝術家不僅僅是誇張，更是在講無厘頭的東西。可又透著那麼點可愛，彷彿在說地球是平的，而他又有著讓人欽佩的勇氣，不怕被當成是精神病院裡的神經病。
解體的世界，無恙的瑞士
當然這位藝術家的戲不止於此，某些心情不好的右派政治家會迎合他、過分重視他。其原因可能在於，當年有些人正面對「要坍塌的世界」，具體點說就是：蘇聯的解體和柏林圍牆倒塌，讓他們感覺到了不適。
但這些與瑞士有很大的關係嗎？當然沒有。關於瑞士，並無爭議，人們爭論的是右翼政黨的主導權力。右翼人士極為不安，因此自願讓出了一些權力，其實本沒有必要讓出這麼多：右翼黨派因為怕死而自殺。
如今又有記者或政治家重新挑起這一話頭：我們不知道是什麼構成了瑞士，瑞士又該如何發展。他們只不過是用「認同」這碗濃湯掩蓋了一個自己不能放手的問題：如何讓瑞士人加入歐盟？
這又是一個與他們自己的認同問題相關的關注點，而不是這個國家大多數公民的心中所想。這是一種菁英的痛苦，一種自我選擇的、樂於承受的痛苦，他們又創造出一項新任務，感覺自己又有力量了！什麼是瑞士？海爾維第亞，你往何處去？他們獨享誇張、抽象的焦慮，其他人可還要早起幹活呢。這是政治從業者，簡單來說就是出版家、人文學家和一部分政治家的替代性意識形態。
回到從前
當社會主義陣營土崩瓦解之時，首先受到衝擊的其實是左翼，因為所有的左傾烏托邦似乎都要化為烏有了。他們曾多愛這場革命啊，即便要用上永遠的虛擬式。對許多愛思考的左派來說，歐洲的統一計劃來得正是時候，為這些無家可歸的靈魂提供了新的精神家園。
還有部分右派政治家也認為自己失去了什麼，並同時鼓起了幹勁。如果說那時的親歐洲力量很明顯，那麼開放的時代只是表層原因，其實質是人們在挽回歷史：基督教民主人民黨早就開始忍受選民的流失，天主教的氛圍年復一年地枯萎，彷彿上帝已經永遠地放棄了它的信徒。
所以這個圈子迫切需要一個新的學說，而加入歐盟就是其中比較亮眼的一個，此外：歐盟不就是那個天主教的、且超越國家的計劃嗎？
看看《羅馬協議》下歐盟的旗幟，上面的（12顆金星）環不正是受到了聖母瑪利亞的啟發：這不可能與羅馬天主教無關。換句話說，人們得到了一個一脈相承的新任務：要在政界守護天主教。
而最終自由民主黨步履蹣跚，他們像贏得了所有回合卻依舊感覺被踢出局的拳擊手，曾經的國際主義少數派變為了主流。那些早年間在自由民主黨內沒什麼話語權的傢伙，突然搖身一變成為了未來。自由民主黨也不得不屈從於這一新時代的空想，雖然他們無計可施，只能把瑞士塑造成陷入混亂的模樣，好像它的公民根本不知道自己的護照是從何而來。
想像中的疾病
當然這些都是胡言亂語，過去是，現在也是。在外交政策上我們依然要討論諸多問題：什麼是與歐盟保持的最佳距離？如果歐洲再次爆發戰爭我們該如何自處？我們到底需要怎樣的中立？那些大國的意願又如何？
這些都不是新問題，而是幾百年來一直盤旋在人們心中的謎團，它既沒有威脅我們的存在，也沒有干擾我們的認同。正相反，瑞士這個沒有統一文化、共同語言和同一宗教甚至沒有自然邊界的國家，正是憑此應運而生：沒有人能夠定義它。但人人都能感覺到自己就是瑞士人，雖然說不上原因。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：瑞士并不存在认同危机
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：丁肇九
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。