台北國際電腦展買主登錄逾2萬名，黃志芳：COMPUTEX將在AI時代擔任重要介面

（中央社）台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，外貿協會董事長黃志芳29日指出，國內外買主預登人數超過2萬名，其中國外買主超過1.2萬名，未來COMPUTEX展會將在人工智慧（AI）時代，人類與AI之間的合作進展，擔任重要介面。

2023台北國際電腦展，AI成為關注焦點

2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）將於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館登場，今（2023）年展會提出全新定位「共創無限可能」（Together we create），主題聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等6大主題。

主辦單位外貿協會與台北市電腦公會上午舉行COMPUTEX展前記者會，黃志芳會前受訪指出，今年展會盛況空前，國內外買主預登人數超過2萬名，其中國外買主超過1.2萬名。

他指出，COMPUTEX展會於1981年開辦時，就與全球個人電腦同步開始，過去40多年來COMPUTEX展會走過電腦、網際網路、行動手機、雲端、大數據、物聯網等重要階段，都是站在全球科技產業浪潮最尖端，是全球科技業重要平台，在人工智慧（AI）時代來臨之際，COPMUTEX角色更為重要。

黃志芳表示，今年COMPUTEX展會有國內外超過1000家科技廠商參展，展現虛實整合的實體展和線上虛擬展，未來展會將在人工智慧時代，在人類與AI之間的合作進展，承擔重要介面。

台北市電腦公會指出，今年COMPUTEX展會，不僅將展出各類科技新品，並透過展示創新解決方案，建構全球可信賴數位轉型的AI解決方案供應鏈，生成式AI（AIGC）是今年COMPUTEX與新創展會InnoVEX最熱門的議題。

主辦單位表示，今年COMPUTEX展會聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等6大主題，並以元宇宙、車用電子、電競、高效能運算（包括聊天機器人ChatGPT、AIGC）、5G、智慧應用（AIoT）、企業社會責任（ESG）、半導體為年度展會8大主軸，共有來自26國家與地區、超過千家海內外科技廠商、使用3000個展位，展出產業數位轉型與AI科技創新解決方案。

新創展會InnoVEX也將在COMPUTEX展會期間登場，共有來自22個國家與地區共400家海內外新創到場，包括日本、荷蘭、法國、義大利、波蘭、比利時、巴西、以色列、歐洲復興開發銀行（EBRD）等9個國家與國際組織組團參展，7個政府主題館同場亮相，展出AI、5G、物聯網、生醫、健康照護、車用科技、元宇宙、資訊安全、ESG等數位轉型與科技創新解決方案。

鴻海旗下鴻佰，秀AI伺服器技術

（中央社）2023台北國際電腦展定30日起登場，鴻海旗下工業富聯全資子公司鴻佰（Ingrasys）將展示綠色科技應用，包括人工智慧（AI）伺服器和相關冷卻技術。

2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）展會將於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館及2館登場，鴻海集團旗下工業富聯全資子公司鴻佰也第2度參加COMPUTEX展會。

鴻佰科技下午透過新聞稿指出，今年COMPUTEX展會除以實體產品展示綠色科技外，同時也以Think Green, Build GreenS為主題，傳達綠色生態理念，展出多項綠色永續商品及解決方案，主力商品之一為模組化伺服器。

鴻佰指出，伺服器設計架構拆解為數個模組，透過模組間自由搭配，可組合出因應各種工作負載的系統，透過更新單個模組，可增加系統跨世代使用率，延長產品壽命，減少資源浪費及降低碳排放量。

鴻佰另一展覽亮點是先進冷卻技術，涵蓋沉浸式冷卻與符合標準的液冷機櫃解決方案，因應不同資料中心環境的冷卻需求。在其他展區，鴻佰表示包含AI新動能應用，展示高效儲存系統和液冷AI伺服器。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航