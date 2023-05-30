烏克蘭大反攻是澤倫斯基最後一次機會，並為中國帶來深遠影響

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

在歐盟的一次首腦會議上，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）呼籲對俄羅斯的戰爭罪行進行始終如一的懲罰。蕭茲的話得到了歐盟成員國的響應，目前歐盟正與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府合作，對烏克蘭的戰爭損失進行登記，以便追究俄羅斯的責任。

而在之前，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在4月17日已經表示，打算任命一名檢察官和一名法律顧問，協助烏克蘭調查和起訴俄羅斯軍隊涉嫌犯下的戰爭罪。這名檢察官將在與烏克蘭總檢察長安德里・科斯汀（Andriy Kostin）會晤後，常駐設在海牙的歐洲司法機構——歐盟刑事司法合作機構（European Union Agency for Criminal Justice Cooperation）。

顯然，如果要對普亭（Vladimir Putin）和俄軍戰爭罪清算，前提條件是要打敗俄軍。而這個，正是西方民主陣營與烏克蘭一起努力的。當然應該承認，西方各國之所以在目前造這個聲勢，實際上也是為烏克蘭大反攻創造一種氛圍。

而對俄羅斯的戰爭罪的清算，將是一個大反攻勝利的重要的標誌，也是烏克蘭重建的一個重要條件。因為只有通過清算和賠償，才會使得重建得到保障。而這個戰敗的俄羅斯將是一個沒有普亭的俄羅斯。要知道，這個目標在半年前似乎對西方還是不可想像的。

出其不意的大反攻

本來，人們以為烏克蘭土地一旦進入乾燥期，烏方的全面反攻就會發生。但是，澤倫斯基顯然考慮得更周全。為了確保烏軍有足夠的武器、彈藥，而更重要的是，避免烏軍在大反攻中大批人員的傷亡，不急著出手。

烏克蘭知道，俄羅斯在佔領區已經設立了好幾道防線。從雷區到防坦克壕溝，再到無數火炮防護陣地和無邊際的龍牙水泥墩，如果沒有一個周密的、海陸空以及電子武器等聯合作戰的能力，反攻或者很難成功，或者將付出巨大的代價。

如今，幾乎三分之一的烏克蘭軍隊已擁有北約標準的裝備。它的防空系統網路正在圍繞（大部分）新的西方系統形成，更重要的是，烏克蘭已經有了射程在125英里以上的遠程導彈、遠程無人機和無人艇。如果再配上烏克蘭可能獲得的100多架F16戰機，以及一個良好的聯合作戰的系統和來自發達國家的軍事情報，那麼大反攻獲勝的機率是很高的。

當然，也應該看到如下的事實，即烏克蘭能獲得F16戰機固然是件好事，但是，訓練使用這些戰機的飛行員以及維修人員，最快也許得2－3個月的時間。這樣，設計出一套由空軍一起參與的大反攻目前似乎時間過早。

但這僅僅是理論上而已，如同去年烏克蘭軍隊收復哈爾科夫地區一般，烏軍在這次大反攻中，也必然要以出其不意、攻其不備的方式進行，當然，烏克蘭在大反攻前，會使用一切力量盡量地摧毀敵方的後勤補給，或者對容易獲取的地域進行小規模的攻擊。或者，讓類似於最近的俄羅斯反叛組織進入俄羅斯，轉移守衛在佔領區的俄軍的視線。

最後一次機會

這次大反攻的意義極其重大。

首先，今後這樣規模的大反攻由於工程巨大，很難重複多次。就如捷克總統提醒澤倫斯基所說的那樣，這次大反攻是烏克蘭的最後一次機會。他的話似乎有點說絕了，但即將發生的大反攻的結果確實將決定今後歐洲安全的格局。烏克蘭政府自然是最希望早點結束這場戰爭，那麼從這次大反攻中獲取最大的利益（即最大範圍收復土地），也必定是其計劃之中。

但是，今後在大反攻的戰場上，到底會有什麼結果？

筆者以為，由於地理和軍事各個方面的因素，烏克蘭在今年大反攻有三種可能的結果。一是全面的取勝，即把俄羅斯軍隊趕出所有被佔領的地區，包括克里米亞和頓巴斯。但是，這種成功機率在今年剩下的半年時間內似乎不是很大。

另一個可能性則是，烏克蘭軍隊把頓巴斯暫時擱置起來，但把到亞速海海岸的領土以及整個赫爾松以及克里米亞奪回來。這樣，烏克蘭重新獲得對亞速海和黑海口岸的控制，而後者對烏克蘭今後的經濟發展有著極其重要的意義。

最後一個可能的結果也是最壞的結果，那就是烏克蘭大反攻的儘管奪回一些被佔領的土地，但實際進展並不明顯。如果是這樣，以後一場持久戰不可避免。

如果按照上面所說的前兩種大反攻的結果來推理，很可能造成普亭的下台，不管是以他退休還是被他周圍的人推翻的形式。因為，只要普亭丟失像克里米亞那樣的寶地，同時他的黑海艦隊也要受到重創的話，普亭的最高領導地位很難保住。而只有他下台，對戰爭的清算才有可能。

這就是為什麼瓦格納雇傭軍集團的創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）最近警告說，俄羅斯可能面臨一場戰爭失敗，從而引發類似於1917年的革命。

大反攻對中國的影響

儘管中國政府歐亞事務特別代表李輝似乎努力地從事調停，但北京心裡實際上已經在準備迎接一個被大反攻打敗的俄羅斯。前不久在西安召開的中國與中亞五國的首腦會議，從某種意義上來說，就是這方面準備工作的一個組成部分。因為，北京儘管通過烏克蘭戰爭從俄羅斯那裡獲得了大量的廉價能源，但一旦俄羅斯戰敗，這種能源供應是否持久，還是個問題。