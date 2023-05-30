烏克蘭大反攻是澤倫斯基最後一次機會，並為中國帶來深遠影響
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俄羅斯的侵略戰爭不僅對烏克蘭帶來了災難，而且給整個西方陣營帶來了戰後前所未有的危機感。這幾個月的發展表明，普亭領導下的俄羅斯在其戰爭能力上已經達到極限。而烏克蘭的大反攻將什麼時候到來？對全球的安全格局甚至中國的台灣政策有何影響？
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
在歐盟的一次首腦會議上，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）呼籲對俄羅斯的戰爭罪行進行始終如一的懲罰。蕭茲的話得到了歐盟成員國的響應，目前歐盟正與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府合作，對烏克蘭的戰爭損失進行登記，以便追究俄羅斯的責任。
而在之前，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在4月17日已經表示，打算任命一名檢察官和一名法律顧問，協助烏克蘭調查和起訴俄羅斯軍隊涉嫌犯下的戰爭罪。這名檢察官將在與烏克蘭總檢察長安德里・科斯汀（Andriy Kostin）會晤後，常駐設在海牙的歐洲司法機構——歐盟刑事司法合作機構（European Union Agency for Criminal Justice Cooperation）。
顯然，如果要對普亭（Vladimir Putin）和俄軍戰爭罪清算，前提條件是要打敗俄軍。而這個，正是西方民主陣營與烏克蘭一起努力的。當然應該承認，西方各國之所以在目前造這個聲勢，實際上也是為烏克蘭大反攻創造一種氛圍。
而對俄羅斯的戰爭罪的清算，將是一個大反攻勝利的重要的標誌，也是烏克蘭重建的一個重要條件。因為只有通過清算和賠償，才會使得重建得到保障。而這個戰敗的俄羅斯將是一個沒有普亭的俄羅斯。要知道，這個目標在半年前似乎對西方還是不可想像的。
出其不意的大反攻
本來，人們以為烏克蘭土地一旦進入乾燥期，烏方的全面反攻就會發生。但是，澤倫斯基顯然考慮得更周全。為了確保烏軍有足夠的武器、彈藥，而更重要的是，避免烏軍在大反攻中大批人員的傷亡，不急著出手。
烏克蘭知道，俄羅斯在佔領區已經設立了好幾道防線。從雷區到防坦克壕溝，再到無數火炮防護陣地和無邊際的龍牙水泥墩，如果沒有一個周密的、海陸空以及電子武器等聯合作戰的能力，反攻或者很難成功，或者將付出巨大的代價。
如今，幾乎三分之一的烏克蘭軍隊已擁有北約標準的裝備。它的防空系統網路正在圍繞（大部分）新的西方系統形成，更重要的是，烏克蘭已經有了射程在125英里以上的遠程導彈、遠程無人機和無人艇。如果再配上烏克蘭可能獲得的100多架F16戰機，以及一個良好的聯合作戰的系統和來自發達國家的軍事情報，那麼大反攻獲勝的機率是很高的。
當然，也應該看到如下的事實，即烏克蘭能獲得F16戰機固然是件好事，但是，訓練使用這些戰機的飛行員以及維修人員，最快也許得2－3個月的時間。這樣，設計出一套由空軍一起參與的大反攻目前似乎時間過早。
但這僅僅是理論上而已，如同去年烏克蘭軍隊收復哈爾科夫地區一般，烏軍在這次大反攻中，也必然要以出其不意、攻其不備的方式進行，當然，烏克蘭在大反攻前，會使用一切力量盡量地摧毀敵方的後勤補給，或者對容易獲取的地域進行小規模的攻擊。或者，讓類似於最近的俄羅斯反叛組織進入俄羅斯，轉移守衛在佔領區的俄軍的視線。
最後一次機會
這次大反攻的意義極其重大。
首先，今後這樣規模的大反攻由於工程巨大，很難重複多次。就如捷克總統提醒澤倫斯基所說的那樣，這次大反攻是烏克蘭的最後一次機會。他的話似乎有點說絕了，但即將發生的大反攻的結果確實將決定今後歐洲安全的格局。烏克蘭政府自然是最希望早點結束這場戰爭，那麼從這次大反攻中獲取最大的利益（即最大範圍收復土地），也必定是其計劃之中。
但是，今後在大反攻的戰場上，到底會有什麼結果？
筆者以為，由於地理和軍事各個方面的因素，烏克蘭在今年大反攻有三種可能的結果。一是全面的取勝，即把俄羅斯軍隊趕出所有被佔領的地區，包括克里米亞和頓巴斯。但是，這種成功機率在今年剩下的半年時間內似乎不是很大。
另一個可能性則是，烏克蘭軍隊把頓巴斯暫時擱置起來，但把到亞速海海岸的領土以及整個赫爾松以及克里米亞奪回來。這樣，烏克蘭重新獲得對亞速海和黑海口岸的控制，而後者對烏克蘭今後的經濟發展有著極其重要的意義。
最後一個可能的結果也是最壞的結果，那就是烏克蘭大反攻的儘管奪回一些被佔領的土地，但實際進展並不明顯。如果是這樣，以後一場持久戰不可避免。
如果按照上面所說的前兩種大反攻的結果來推理，很可能造成普亭的下台，不管是以他退休還是被他周圍的人推翻的形式。因為，只要普亭丟失像克里米亞那樣的寶地，同時他的黑海艦隊也要受到重創的話，普亭的最高領導地位很難保住。而只有他下台，對戰爭的清算才有可能。
這就是為什麼瓦格納雇傭軍集團的創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）最近警告說，俄羅斯可能面臨一場戰爭失敗，從而引發類似於1917年的革命。
大反攻對中國的影響
儘管中國政府歐亞事務特別代表李輝似乎努力地從事調停，但北京心裡實際上已經在準備迎接一個被大反攻打敗的俄羅斯。前不久在西安召開的中國與中亞五國的首腦會議，從某種意義上來說，就是這方面準備工作的一個組成部分。因為，北京儘管通過烏克蘭戰爭從俄羅斯那裡獲得了大量的廉價能源，但一旦俄羅斯戰敗，這種能源供應是否持久，還是個問題。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」