許多運動員都會用的「肌貼」不含消炎止痛成分會有效嗎？能在什麼情況使用？

文：Jaime治療師

很常在運動比賽的時候看到選手身上貼著各種不同顏色的貼布，而且形狀也不盡相同，這其實是近幾年非常流行的肌貼，究竟肌貼到底有什麼魔力和功效呢？運動健身的時候是不是需要貼著肌貼呢？我們今天就來認識肌貼是什麼。

肌貼的原理

肌貼呢其實是一款有彈性的貼布，可以直接貼在肌膚上，其中並沒有添加任何的藥物，也不包含消炎或者止痛的成分。所以肌貼的功效完全是利用「彈性」這個物理特性，透過彈性和不同的貼法來達到效果，因此就會看到各種剪裁的形狀和貼法。

肌貼可以被用在什麼情況？

消腫：肌貼的彈性可以將皮膚輕輕的拉起，增加皮下循環的空間，盡快讓腫脹排除掉，例如像是腳踝扭傷或撞傷淤青的話，就可以透過肌貼達到消腫的目的。這時候的肌貼會包覆腫脹的範圍，面積也較大，呈現爪狀交疊的形狀。

Photo Credit: Nuli app

提供肌肉支撐：肌貼的彈性當貼在肌肉上的時候，就如同多加了一小條肌肉的協助，可以讓原本拉傷或撞傷無法好好用力的肌肉達到休息的效果，也可以透過這個方式緩解原本受傷肌肉的疼痛，這時候肌貼的方向就要沿著肌肉的走向。

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固定關節、避免拉扯受傷部位：將肌貼拉到最緊的狀態的時候，肌貼就會被拿來作為固定的功能，通常會貼在在關節附近或扭傷的韌帶上，減少受傷部位的拉扯，像是腳踝扭傷之後可以貼在受傷的韌帶上，由於肌貼直接貼在皮膚，相較於護具而言，可以提供更直接的固定力。

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協助維持姿勢：肌貼也可以拿來協助姿勢的維持，例如駝背或者運動時膝蓋會往內夾的問題，當姿勢不好時就會拉扯到肌貼，做為提醒的功能，也可以使得維持姿勢較容易。

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肌貼真的有效嗎？

肌貼的效用在學術研究的結果還沒有一個定論，不過臨床使用在病人和運動員身上獲得了大部分的正向回饋，當然也要取決於當下的狀態和貼肌貼的技術，可以當作輔助的工具嘗試看看。

什麼時候健身訓練需要貼肌貼？

如果有上述適合貼肌貼的情況可以使用，例如受傷疼痛、腫脹或需要固定受傷部位等等。肌貼其實就如同護腰、護踝的概念一樣，如果是健康的情況就不需要使用，避免依賴的情形，另外如果貼上肌貼運動反而會產生不適的話也要盡快移除，也可以找物理治療師諮詢適合的肌貼方式。

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

原標：肌貼有什麼功效？健身訓練需要貼肌貼嗎？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九