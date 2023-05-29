印尼非正式勞工增至6成，國家經濟成長但民眾工作不穩易陷貧窮

（中央社）印尼日前公佈數據顯示，截至今年2月，非正式勞工人數持續增加，共佔總勞動人口約6成。經濟學者說，雖然印尼目前經濟表現不錯，但正式工作卻沒增加，呼籲政府應介入提供援助，同時提升教育品質。

印尼統計局（BPS）日前公佈數據指出，截至今年2月非正式勞工人數增至8334萬人，佔總勞工人口約60.12%。與前一年同期8133萬人相比，約增加了0.15%。印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）經濟組資深觀察員法賈爾（Fajar Hirawan）向中央社指出，隨著印尼經濟穩定成長，正式工作卻沒有增加，反而減少是值得關切的事。

法賈爾說：「政府需要提出某些政策或給予援助，特別是減少易陷入貧窮狀態的人，他們可能遇到經濟不穩的狀況。」

學者指出，從事非正式工作常會導致經濟狀態不穩定，雅加達國立大學（UNJ）經濟學家施巴楊（Dianta Sebayang）曾指出，超過半數的印尼勞工仍從事非正式工作，就代表許多印尼人的經濟狀態仍極度不穩定。

世界銀行早前更示警稱，有1.2億印尼人可能會因遇疫情、自然傷害或經濟衰退而再次陷入貧窮，這些人大部分從事非正式工作或是自由業。

今年61歲的阿里夫（Arif Rasmadi）就是其中之一，他平時在雅加達街頭撿拾回收物販賣，收入極不穩定，當中央社記者採訪他時，他正在雅加達市中心的一座回收廠旁清理撿拾的瓶罐，身邊充斥蒼蠅和蚊蟲，環境髒亂不堪。

打著赤膊、全身被太陽曬得黝黑的阿里夫向中央社表示，他一個月大約能賺200萬印尼盾（約新台幣4000元）。這個數目不及雅加達的最低薪資490萬印尼盾的一半，要養活一家人並不容易。阿里夫解釋稱，他主要的工作是在街頭撿拾瓶罐，並找出能回收的物品，清洗後再賣到回收廠。

印尼今年第一季GDP較去年同期成長5.03%，高於預期，顯示這個東南亞最大經濟體正持續從疫情中復甦，但看著印尼經濟續穩定成長，阿里夫表示「完全無感」，並說：「我是個小人物，在我看來，我的收入反而是越來越少。」

阿里夫強調，靠販賣回收物拿到的收入遠遠不夠日常開銷，但他仍感激有這樣的工作得以維生。

Photo Credit：中央社 印尼金融銀行經濟學家伊爾曼向中央社指出，印尼政府在解決非正式勞工問題上仍有努力空間，像在職業教育上，預算必須花在刀口上。

印尼金融銀行（Bank Danamon）經濟學家伊爾曼（Irman Faiz）指出，印尼政府為解決非正式勞工問題，持續在偏遠地區加強職業教育，以及鼓勵鄉村學生持續升學，同時放寬外資到印尼投資的限制以創造更多工作機會，但他認為，印尼政府仍有努力空間，並舉例，像在職業教育上，預算並未花在刀口上。

伊爾曼向中央社說：「政府約20%的預算花在教育上，希望藉此加強勞工的職業技能及鼓勵偏遠學生完成大學教育，這是因為很多正式工作都有基本門檻，像是大學畢業。但現在的情況是很多勞工的技能並不符合企業需求。」他呼籲政府應該提升職業教育的品質。

事實上，消除極度貧窮問題一直是印尼總統佐科威（Joko Widodo）上任後的優先施政項目，他希望2024年前能徹底解決貧窮問題。不過學者認為，該目標野心太大，並對印尼政府能明年解決貧窮問題表示不樂觀。

法賈爾說，雖然與前幾年相比，貧窮狀況持續改善，但要在明年完全消除極端貧窮現象，他認為政府太過自信。他向中央社解釋：「今年大部分的官員關注的不是經濟問題或政策，他們更專注於如何在明年繼續保有權力。」他所指的是明年印尼即將舉行的總統大選和地方選舉。

法賈爾認為，政府必須提出更清晰且精確的計畫，才能真正消除貧窮問題。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航