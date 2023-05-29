排黑條款影響誰？立委林文瑞20年前行賄、蘇震清捲SOGO案、金門縣長陳福海均無法再選

立法院《排黑條款》通過後，國民黨立委林文瑞、無黨籍立委蘇震清將無法參選2024年的立委選舉，其中，國民黨已經在徵詢接替林的人選，蘇則在考慮是否派出兒子參選。

立法院26日三讀通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，曾犯內亂、外患、貪污、組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥等罪並判決確定者，包含緩刑在內，都終生不得登記成為候選人。對此不滿的黨內、在野人士，認為「排黑條款」有違比例原則，不排除提出釋憲。

外界也關注有哪些候選人可能因排黑條款失去競選資格，其中，國民黨不分區立委林文瑞日前已接受國民黨提名，將在2024年參選雲林縣第一選區，但他曾於2004年犯下投票行賄罪，參選資格受到影響。

林文瑞今（29）日在臉書上發布聲明指出，自己20年前在水利會擔任員工，不得不聽從指示替人行賄，當時為了不影響日後工作權及參政權接受認罪協商，由法院宣判緩刑。他認為，民進黨不顧立法院長久以來建立的委員會中心主義，與台灣民主法治發展，否決內政委員會7次討論出的修法版本，強行通過有違憲爭議的法條，可見民進黨對比例原則、不溯及既往等憲政規範和人民的工作權不屑一顧。

林文瑞表示，他雖然不能參選，但相信一定會有強棒接替，他會全力協助國民黨日後所徵召的候選人一起「光復雲林海線」。根據《聯合新聞網》報導，目前國民黨正在徵詢林文瑞的替補，對象包括虎尾鎮長丁學忠、雲林縣政府行政處長陳志揚。

蘇震清捲SOGO案，可能派出兒子接棒

無黨籍的部分，屏東縣立委蘇震清先前涉入SOGO索賄案，也因修正草案第26條資格，涉犯最輕本刑7年以上重罪、並判處10年以上重刑者，因此無法參選。他27日與兒子蘇孟淳召開記者會表示，雖然無法參選，但不會停止服務鄉親，並會和蘇孟淳溝通是否參選。

Photo Credit: 中央社 立委蘇震清日前因SOGO案被控貪污收賄。

金門縣長陳福海去（2022）年才當選，但他過去擔任議員時，曾於議長選舉中收賄遭判10個月。《自由時報》指出，陳福海於民國83年當選議員時，在議長選舉中賣票收受賄款，雖不服上訴，仍被最高法院3次發回更審判決有罪，因此2026年將無法競選連任金門縣長。

而陳福海過去參選時也從不避諱這段黑歷史，向選民表示以前做錯、之後會改，他在2022年金門縣縣長選舉中，以無黨籍身份打敗尋求連任的國民黨籍前縣長楊鎮浯。

民進黨方面，前高雄市議員、前總統陳水扁之子陳致中，日前因為《洗錢防制法》入獄，排黑條款上路後也將終生不得參選公職。陳水扁積極為子抱屈，根據《中時電子報》報導，他認為民進黨黨團總召柯建銘是為了總統參選人賴清德的政治需要，罔顧罪刑法定、權力分立、無罪推定及比例原則，有違憲的重大爭議。面對不顧憲政法理，又不管人情義理的政府，「『死諫』將是哀莫大於心死的無奈吶喊」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航