《富比士談通膨》：透過「撙節」打擊通膨是種迷思，反而使經濟更加惡化

文：史帝夫．富比世（Steve Forbes）、奈森．路易斯（Nathan Lewis）、伊莉莎白．艾姆斯（Elizabeth Ames）

高通膨的痛苦如何結束？

為了抑制這場災難，國際貨幣基金建議一輪撙節措施——俄羅斯也接受了建議。 撙節措施包括課徵新稅以及減少開支，目標是創造財政盈餘。 但增稅只是加速盧布貶値的壓力，國際貨幣基金創造的災難，後來導致俄國選出強人普丁（Vladimir Putin）。

各國通常如何控制通膨？答案是：用非常差勁的辦法。因為誤解了金錢的意義，所以各國政府和央行太常將貨幣貶值；結果因為準備不足，導致無法把通膨精靈召喚回瓶子裡。歷史上有許多設法結束貨幣災難的作為都以失敗收場，而且對經濟造成更嚴重的問題。

這是因為決策官員大多能力不足，或是不願意承認貨幣貶值真正的原因，於是就把錯都推到市場頭上：大家花太多錢了！企業哄抬物價！經濟過熱！快想辦法！而他們想的辦法就是迫使各行各業降價，或讓大家少花點錢；但這些策略從來沒有成功過。

拯救通膨失敗的案例

阿根廷：資本管制失敗。許多國家試圖支撐起重貶的貨幣，透過所謂的「資本管制」，以人為的方式提高需求。阿根廷經常限制企業使用美元交易，以設法支撐起嚴重貶值的披索，就連信用卡的使用也被限制。而這些管制都重創大量使用美元的阿根廷貿易。雖然管制後來取消了一段時間，結果又恢復管制。

二○二一年時，在短暫下降了一段時間後，阿根廷通膨（當時已達到百分之五十）再次飆升。阿根廷披索的價值從二○一七年的十五披索兌一美元，貶到一百零七披索兌一美元。

土耳其：打擊「食品恐怖分子」。物價管制是另一個政府最喜歡的方式，通常還會伴隨著威權政府的威脅與羞辱。土耳其里拉貶值造成食品價格上揚，土耳其強人總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的回應方式，是指責外國的「食品恐怖分子」，宣稱他們與國際投機者合作。

他呼籲公民通報「霸凌」消費者的食品業者，並下令對食品店和倉庫進行價格檢查。為了提供一些價格競爭，政府也開設了攤位販售折扣食品與其他產品。不過這些措施對土耳其飆高的通膨幾乎沒有任何影響，食品價格仍持續升高，年增率為百分之二十五。

委內瑞拉：印更多鈔票。通膨率居世界之冠的委內瑞拉，一度對所有東西實施嚴格的價格管制。從玉米麵粉、汽車零件到兒童玩具，不一而足。政府派出物價檢查部隊，帶著央行的資料，以追查任何可能哄抬物價的人。在進一步重挫國家經濟後，管制最終解除了；但同時政府仍繼續印鈔票，以支付飆漲的薪資。委內瑞拉的薪資在一年內就漲了至少六十倍。

美國：尼克森衝擊。物價管制也是美國第三十七任總統最喜歡的方式。在面對一九七一年的溫和通膨時，尼克森的反應是凍結薪資與物價波動九十天——這是美國史上唯一一次承平時期對薪資與物價進行管制。後來他成立薪資與物價委員會，負責核准薪資與物價上漲。尼克森相信這些管制措施再加上聯準會的貨幣擴張，將推升就業且造成最低度的通膨。尼克森雖然連任成功，但他的控管完全沒有抑制物價上揚。美元取消金本位制後，美元兌外幣的價值重挫，導致消費者物價指數飆升過高。

接下來的四年內，全年通膨率達到兩位數。在尼克森被迫辭去總統職位後，繼任者傑洛德．福特（Gerald Ford）面對一九七四年不斷上漲的油價，採取的措施是以公關宣傳方式，發布一個又大又紅的按鈕，上面寫著 「WIN」贏），是「Whip In­ation Now!」（馬上打擊通膨！）的縮寫。那場公關宣傳包括鼓勵採取一些行動，例如共乘、關掉冷氣以及自己種蔬果。

嚴重的衰退和高失業率雖然暫時將通膨壓抑下來；但WIN按鈕的宣傳對暫緩美元貶值幾乎沒什麼用，美元後來又繼續走貶。這個按鈕之後變成收藏品，能在 eBay上買到， 且被載入史冊， 象徵著政府行政部門對通膨反應的無效回應。

福特總統的繼任者吉米．卡特總統（President Jimmy Carter），試著減少向外國買進石油，藉此降低油價通膨；但這只使得當時被稱為「卡特加油線」（Carter gas line）的加油隊伍排得更長。在一場知名演說中，穿著羊毛外套的卡特向公民溫情喊話，請他們別把冷氣溫度調得那麼低。這個要求對通膨降溫幾乎沒有作用，到他任期結束時，通膨已達到近百分之十五。

透過「撙節」措施打擊通膨的迷思

另一個打擊通膨的策略是「撙節」。結合了大幅調高稅率、超級高的利率、刪減政府支出，以及讓貨幣貶值更多。沒錯！就是這個。這些所謂的補救辦法，是根據對大蕭條所做的錯誤評論。當時（而且到了現在也常常如此）凱因斯學派的支持者認為，通膨主要是非貨幣的現象，於是將通膨歸咎於經濟繁榮使得對產品與服務的需求過高。換句話說，他們認為是經濟繁榮的錯，並相信通貨緊縮是因為經濟衰退造成的。撙節措施的目標是要抑制物價膨脹，而方式就是創造「衰退以打斷通膨」。

這不是這些嚴格措施唯一令人疑惑之處。支持撙節措施的人宣稱，大幅調高稅率是「好事」，因為這麼做看似有助於政府平衡預算，而且不用印鈔票。高稅率也會「使消費者需求降溫」，這樣就能減輕價格壓力。