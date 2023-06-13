《富比士談通膨》：透過「撙節」打擊通膨是種迷思，反而使經濟更加惡化

我們想讓你知道的是
各國通常如何控制通膨？答案是：用非常差勁的辦法。因為誤解了金錢的意義，所以各國政府和央行太常將貨幣貶值；結果因為準備不足，導致無法把通膨精靈召喚回瓶子裡。歷史上有許多設法結束貨幣災難的作為都以失敗收場，而且對經濟造成更嚴重的問題。
文：史帝夫．富比世（Steve Forbes）、奈森．路易斯（Nathan Lewis）、伊莉莎白．艾姆斯（Elizabeth Ames）
高通膨的痛苦如何結束？
為了抑制這場災難，國際貨幣基金建議一輪撙節措施——俄羅斯也接受了建議。 撙節措施包括課徵新稅以及減少開支，目標是創造財政盈餘。 但增稅只是加速盧布貶値的壓力，國際貨幣基金創造的災難，後來導致俄國選出強人普丁（Vladimir Putin）。
各國通常如何控制通膨？答案是：用非常差勁的辦法。因為誤解了金錢的意義，所以各國政府和央行太常將貨幣貶值；結果因為準備不足，導致無法把通膨精靈召喚回瓶子裡。歷史上有許多設法結束貨幣災難的作為都以失敗收場，而且對經濟造成更嚴重的問題。
這是因為決策官員大多能力不足，或是不願意承認貨幣貶值真正的原因，於是就把錯都推到市場頭上：大家花太多錢了！企業哄抬物價！經濟過熱！快想辦法！而他們想的辦法就是迫使各行各業降價，或讓大家少花點錢；但這些策略從來沒有成功過。
拯救通膨失敗的案例
阿根廷：資本管制失敗。許多國家試圖支撐起重貶的貨幣，透過所謂的「資本管制」，以人為的方式提高需求。阿根廷經常限制企業使用美元交易，以設法支撐起嚴重貶值的披索，就連信用卡的使用也被限制。而這些管制都重創大量使用美元的阿根廷貿易。雖然管制後來取消了一段時間，結果又恢復管制。
二○二一年時，在短暫下降了一段時間後，阿根廷通膨（當時已達到百分之五十）再次飆升。阿根廷披索的價值從二○一七年的十五披索兌一美元，貶到一百零七披索兌一美元。
土耳其：打擊「食品恐怖分子」。物價管制是另一個政府最喜歡的方式，通常還會伴隨著威權政府的威脅與羞辱。土耳其里拉貶值造成食品價格上揚，土耳其強人總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的回應方式，是指責外國的「食品恐怖分子」，宣稱他們與國際投機者合作。
他呼籲公民通報「霸凌」消費者的食品業者，並下令對食品店和倉庫進行價格檢查。為了提供一些價格競爭，政府也開設了攤位販售折扣食品與其他產品。不過這些措施對土耳其飆高的通膨幾乎沒有任何影響，食品價格仍持續升高，年增率為百分之二十五。
委內瑞拉：印更多鈔票。通膨率居世界之冠的委內瑞拉，一度對所有東西實施嚴格的價格管制。從玉米麵粉、汽車零件到兒童玩具，不一而足。政府派出物價檢查部隊，帶著央行的資料，以追查任何可能哄抬物價的人。在進一步重挫國家經濟後，管制最終解除了；但同時政府仍繼續印鈔票，以支付飆漲的薪資。委內瑞拉的薪資在一年內就漲了至少六十倍。
美國：尼克森衝擊。物價管制也是美國第三十七任總統最喜歡的方式。在面對一九七一年的溫和通膨時，尼克森的反應是凍結薪資與物價波動九十天——這是美國史上唯一一次承平時期對薪資與物價進行管制。後來他成立薪資與物價委員會，負責核准薪資與物價上漲。尼克森相信這些管制措施再加上聯準會的貨幣擴張，將推升就業且造成最低度的通膨。尼克森雖然連任成功，但他的控管完全沒有抑制物價上揚。美元取消金本位制後，美元兌外幣的價值重挫，導致消費者物價指數飆升過高。
接下來的四年內，全年通膨率達到兩位數。在尼克森被迫辭去總統職位後，繼任者傑洛德．福特（Gerald Ford）面對一九七四年不斷上漲的油價，採取的措施是以公關宣傳方式，發布一個又大又紅的按鈕，上面寫著 「WIN」贏），是「Whip Ination Now!」（馬上打擊通膨！）的縮寫。那場公關宣傳包括鼓勵採取一些行動，例如共乘、關掉冷氣以及自己種蔬果。
嚴重的衰退和高失業率雖然暫時將通膨壓抑下來；但WIN按鈕的宣傳對暫緩美元貶值幾乎沒什麼用，美元後來又繼續走貶。這個按鈕之後變成收藏品，能在 eBay上買到， 且被載入史冊， 象徵著政府行政部門對通膨反應的無效回應。
福特總統的繼任者吉米．卡特總統（President Jimmy Carter），試著減少向外國買進石油，藉此降低油價通膨；但這只使得當時被稱為「卡特加油線」（Carter gas line）的加油隊伍排得更長。在一場知名演說中，穿著羊毛外套的卡特向公民溫情喊話，請他們別把冷氣溫度調得那麼低。這個要求對通膨降溫幾乎沒有作用，到他任期結束時，通膨已達到近百分之十五。
透過「撙節」措施打擊通膨的迷思
另一個打擊通膨的策略是「撙節」。結合了大幅調高稅率、超級高的利率、刪減政府支出，以及讓貨幣貶值更多。沒錯！就是這個。這些所謂的補救辦法，是根據對大蕭條所做的錯誤評論。當時（而且到了現在也常常如此）凱因斯學派的支持者認為，通膨主要是非貨幣的現象，於是將通膨歸咎於經濟繁榮使得對產品與服務的需求過高。換句話說，他們認為是經濟繁榮的錯，並相信通貨緊縮是因為經濟衰退造成的。撙節措施的目標是要抑制物價膨脹，而方式就是創造「衰退以打斷通膨」。
這不是這些嚴格措施唯一令人疑惑之處。支持撙節措施的人宣稱，大幅調高稅率是「好事」，因為這麼做看似有助於政府平衡預算，而且不用印鈔票。高稅率也會「使消費者需求降溫」，這樣就能減輕價格壓力。
Tags：
南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。