《今天，就過喜歡的日子》：什麼程度才堪稱努力？什麼程度又會淪為勉強？

文：布蘭達、維尼

努力應該要到什麼程度？

人除了有「趨避痛苦」的屬性之外，其實也有「渴望成長、挑戰自己」的特性，而若想要努力成長，又該要多努力才行呢？什麼程度才堪稱努力？什麼程度又會淪為勉強自己呢？

由於每個人都是不同的獨立個體，所以僅有透過親自不斷嘗試和調整才會知道「勉強自己的邊界」大約在哪裡？如同一杯溫水某些人感覺有些燙、某些人感覺有些涼，而我們的基線則是不去做「內心聲音不想做的事」，不論它是否賺錢、辛苦、健康、危險、可怕。基準就是很單純的這麼一條。

其實一件事是否賺錢、辛苦、健康、危險、可怕，終歸是自己的定義，而每個人能承受的標準依舊不同，人生中難以料想到的突發事件也出奇的多，我們後來深深感覺到人是多麼渺小與無知，連如此描述都不夠說明其程度，因此妄想要事前安排與規劃或判斷事物的「好與不好」、「該與不該」常常到頭來都是空想，最終只需要問自己「想或不想」就好，如此一來也更簡單與輕鬆。

有些人喜歡極限運動，像是高空彈跳、走鋼索、徒手攀岩或騎越野摩托車等。雖然也聽過有人因此而喪命，但他們的內心覺得是勉強自己嗎？明明有相當高的機率可能失去性命或受重傷，為何這些人仍執意要去挑戰？我們猜想也許他們現在不去做，內心可能會痛苦到彷彿失去性命般也不一定。

我們雖然不喜歡勉強自己，但我們也很喜歡挑戰自己和成長進步的感覺，而這兩件事情是不衝突的。

我們認識到自己不喜歡金融業的工作、不喜歡通勤上班、不喜歡每天在固定的時間待在固定的地點，於是離開了會「勉強自己」的職務。但是我們改為主動透過整理師、自由接案、YouTube拍片以及寫作的嘗試，進而體驗到了能夠挑戰自己和學習成長的美好感受。

初步先去接觸一件「或許會」讓我們體驗到挑戰自我與對新奇事物的美好感受，但是實際測試了之後，如果忽然發現自己開始產生了負面情緒，或是漸漸感到十分痛苦，則可能是快要達到「勉強自己」的邊界了。情緒是一個鮮明而精準的訊號，因此採取任何行動時可以隨時隨地觀察自己對各項事物的情緒反應，然後我們也能藉由這個持續的練習越來越了解勉強自己的臨界點。而這個邊界，當然也有可能變化。

有些極簡人嘗試進行「一年都不消費」的自我挑戰，但在過程中卻讓自己深感痛苦，則代表這件事情已經是勉強自己，適時放棄也無所謂。

也有些人誤以為實踐極簡生活不該穿顏色鮮豔的衣服，於是將自己的所有衣服都換成了黑、白、灰三色。實際上，每個人可能都有自己喜歡的服裝色系，卻因為誤會了極簡的涵義而壓抑自己內心的渴望，於是讓自己生活得彆扭又不盡興，完全與極簡理念背道而馳。

過去我們曾經想要挑戰某本書中提及的「二十八天生機飲食」生活實驗，但到了第六天時突然想要吃個酸種麵包，然後我們就順從內心並毫不猶豫的去買來吃，不願勉強自己的想法深嵌內心，因此我們不覺得所謂的「半途而廢」有任何問題。無知而渺小的我們可能根本不曉得「半途而廢」是否真的是「半途而廢」，抑或是偉大生命的美好安排。所以達成目標很好，但是沒有達成目標也很好，畢竟我們至少享受了美味的麵包呀！

一旦內心感覺不對勁或是覺得自己情緒不佳、身體不舒服的時候，就是可以調整的時刻，這也就是觸及「勉強自己」的訊號。其實試圖找到一個標準固定的生活方式反而不自然，如此不完美的我們進行隨時隨地的變化與調整並無問題，完全不去校正自己才奇怪呢！

當興起想要挑戰少食生活的念頭，結果發現只吃七分飽讓自己很不舒服，則當下可以立刻調整為八分飽。而在第一次的修正後可能依然感到不對勁，那就可以再進一步改為九分飽或少吃一口飯就好，直到不再勉強自己，然後找到現階段最舒適的小挑戰，理想的生活就應該如此有彈性。

我們喜歡的瑜伽老師常常告訴學生在拉伸動作時，要好好感受自己的身體界限，尋找筋絡有感覺卻又不被過度壓縮的角度與位置，而每個人的體感與接受範圍不一，只有自己嘗試摸索後才能享受既挑戰又舒適的鍛鍊過程。

在決定開始固定運動之前最好有這樣的心理建設，如此當我們發現要求自己每天運動其實相當吃力而想要逃避時，就能適時調整為每週五次、三次或一次，如果覺得這樣的安排依然在自己的能力範圍之外，就可以再調整為二十分鐘、十分鐘就好，簡單的一分鐘與簡單的一條線都彌足珍貴而有意義！自我學習在初期固然可以先參照他人的菜單，但更需要的是隨時依照自己的練習狀況彈性調整，畢竟我們是人，而不是機器人。

追求自己喜歡的工作也是相同的概念，如果覺得立刻離職會壓力太大，難以承受，則從下班後開始撰寫文章來試試水溫，一步步慢慢摸索出 「不勉強自己」的邊界在何處。尤其隨著自己的能力逐漸提升後，舒適圈的範圍還會越來越擴展，同時又能享受更多挑戰自我和學習成長的樂趣！

書籍介紹

本文摘錄自《今天，就過喜歡的日子：布蘭達＆維尼一步步實現心靈與物質自由全紀錄》，虎吉出版

作者：布蘭達、維尼

【YouTuber布蘭達＆維尼的第一本書】

多數人無法「自由」，不是因為「沒有錢」，而是「擔憂沒有錢」。當她們決定不再為賺錢忍耐，把所有的「有一天……」，都變成「今天……」生命中許多卡關的事，也神奇的一件一件鬆開了……