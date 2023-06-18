《今天，就過喜歡的日子》：什麼程度才堪稱努力？什麼程度又會淪為勉強？
我們想讓你知道的是
一旦內心感覺不對勁或是覺得自己情緒不佳、身體不舒服的時候，就是可以調整的時刻，這也就是觸及「勉強自己」的訊號。其實試圖找到一個標準固定的生活方式反而不自然，如此不完美的我們進行隨時隨地的變化與調整並無問題，完全不去校正自己才奇怪呢！
文：布蘭達、維尼
努力應該要到什麼程度？
人除了有「趨避痛苦」的屬性之外，其實也有「渴望成長、挑戰自己」的特性，而若想要努力成長，又該要多努力才行呢？什麼程度才堪稱努力？什麼程度又會淪為勉強自己呢？
由於每個人都是不同的獨立個體，所以僅有透過親自不斷嘗試和調整才會知道「勉強自己的邊界」大約在哪裡？如同一杯溫水某些人感覺有些燙、某些人感覺有些涼，而我們的基線則是不去做「內心聲音不想做的事」，不論它是否賺錢、辛苦、健康、危險、可怕。基準就是很單純的這麼一條。
其實一件事是否賺錢、辛苦、健康、危險、可怕，終歸是自己的定義，而每個人能承受的標準依舊不同，人生中難以料想到的突發事件也出奇的多，我們後來深深感覺到人是多麼渺小與無知，連如此描述都不夠說明其程度，因此妄想要事前安排與規劃或判斷事物的「好與不好」、「該與不該」常常到頭來都是空想，最終只需要問自己「想或不想」就好，如此一來也更簡單與輕鬆。
有些人喜歡極限運動，像是高空彈跳、走鋼索、徒手攀岩或騎越野摩托車等。雖然也聽過有人因此而喪命，但他們的內心覺得是勉強自己嗎？明明有相當高的機率可能失去性命或受重傷，為何這些人仍執意要去挑戰？我們猜想也許他們現在不去做，內心可能會痛苦到彷彿失去性命般也不一定。
我們雖然不喜歡勉強自己，但我們也很喜歡挑戰自己和成長進步的感覺，而這兩件事情是不衝突的。
我們認識到自己不喜歡金融業的工作、不喜歡通勤上班、不喜歡每天在固定的時間待在固定的地點，於是離開了會「勉強自己」的職務。但是我們改為主動透過整理師、自由接案、YouTube拍片以及寫作的嘗試，進而體驗到了能夠挑戰自己和學習成長的美好感受。
初步先去接觸一件「或許會」讓我們體驗到挑戰自我與對新奇事物的美好感受，但是實際測試了之後，如果忽然發現自己開始產生了負面情緒，或是漸漸感到十分痛苦，則可能是快要達到「勉強自己」的邊界了。情緒是一個鮮明而精準的訊號，因此採取任何行動時可以隨時隨地觀察自己對各項事物的情緒反應，然後我們也能藉由這個持續的練習越來越了解勉強自己的臨界點。而這個邊界，當然也有可能變化。
有些極簡人嘗試進行「一年都不消費」的自我挑戰，但在過程中卻讓自己深感痛苦，則代表這件事情已經是勉強自己，適時放棄也無所謂。
也有些人誤以為實踐極簡生活不該穿顏色鮮豔的衣服，於是將自己的所有衣服都換成了黑、白、灰三色。實際上，每個人可能都有自己喜歡的服裝色系，卻因為誤會了極簡的涵義而壓抑自己內心的渴望，於是讓自己生活得彆扭又不盡興，完全與極簡理念背道而馳。
過去我們曾經想要挑戰某本書中提及的「二十八天生機飲食」生活實驗，但到了第六天時突然想要吃個酸種麵包，然後我們就順從內心並毫不猶豫的去買來吃，不願勉強自己的想法深嵌內心，因此我們不覺得所謂的「半途而廢」有任何問題。無知而渺小的我們可能根本不曉得「半途而廢」是否真的是「半途而廢」，抑或是偉大生命的美好安排。所以達成目標很好，但是沒有達成目標也很好，畢竟我們至少享受了美味的麵包呀！
一旦內心感覺不對勁或是覺得自己情緒不佳、身體不舒服的時候，就是可以調整的時刻，這也就是觸及「勉強自己」的訊號。其實試圖找到一個標準固定的生活方式反而不自然，如此不完美的我們進行隨時隨地的變化與調整並無問題，完全不去校正自己才奇怪呢！
當興起想要挑戰少食生活的念頭，結果發現只吃七分飽讓自己很不舒服，則當下可以立刻調整為八分飽。而在第一次的修正後可能依然感到不對勁，那就可以再進一步改為九分飽或少吃一口飯就好，直到不再勉強自己，然後找到現階段最舒適的小挑戰，理想的生活就應該如此有彈性。
我們喜歡的瑜伽老師常常告訴學生在拉伸動作時，要好好感受自己的身體界限，尋找筋絡有感覺卻又不被過度壓縮的角度與位置，而每個人的體感與接受範圍不一，只有自己嘗試摸索後才能享受既挑戰又舒適的鍛鍊過程。
在決定開始固定運動之前最好有這樣的心理建設，如此當我們發現要求自己每天運動其實相當吃力而想要逃避時，就能適時調整為每週五次、三次或一次，如果覺得這樣的安排依然在自己的能力範圍之外，就可以再調整為二十分鐘、十分鐘就好，簡單的一分鐘與簡單的一條線都彌足珍貴而有意義！自我學習在初期固然可以先參照他人的菜單，但更需要的是隨時依照自己的練習狀況彈性調整，畢竟我們是人，而不是機器人。
追求自己喜歡的工作也是相同的概念，如果覺得立刻離職會壓力太大，難以承受，則從下班後開始撰寫文章來試試水溫，一步步慢慢摸索出 「不勉強自己」的邊界在何處。尤其隨著自己的能力逐漸提升後，舒適圈的範圍還會越來越擴展，同時又能享受更多挑戰自我和學習成長的樂趣！
書籍介紹
本文摘錄自《今天，就過喜歡的日子：布蘭達＆維尼一步步實現心靈與物質自由全紀錄》，虎吉出版
作者：布蘭達、維尼
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選