2023土耳其大選：艾爾多安勝選延續外交政策，扮演俄烏調人、持續「卡」瑞典入北約
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有分析認為，艾爾多安已經從悍拒瑞典加入北約的姿態，取得足夠政治資本維繫政權，也給國外「土耳其講話有份量」的觀感。如今連任到手，艾爾多安對瑞典的立場可能放軟，在北約於7月舉行的峰會前默許瑞典加入。
艾爾多安勝選，土耳其續當俄烏調人、卡瑞典入北約
（中央社）強人艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）順利連任。分析認為，土耳其將延續近年的外交政策，包括繼續扮演烏克蘭及俄羅斯間的調人、持續「卡」瑞典入北約，但兩國有望7月前談定協議。此外，土耳其需要歐盟資金，雙邊不至於鬧僵。
土耳其最高選舉委員會28日宣布，艾爾多安於這場牽動地緣政治的總統決選中勝出，將一路掌權至2028年。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）訪問學者貝雪夫（Dimitar Bechev）15日於英國《金融時報》寫道，如果艾爾多安成功連任，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都有理由雀躍。
貝雪夫曾出版《艾爾多安治下的土耳其》（Turkey Under Erdoğan，暫譯）一書。
他表示，艾爾多安與雙邊關係密切，將繼續藉由擔任中間人的身份獲益。北大西洋公約組織（NATO）歷史性擴大方面，外界關切北約成員國土耳其何時會點頭讓瑞典加入。貝雪夫認為，艾爾多安可能於北約7月峰會前達成協議。
瑞典和芬蘭因俄羅斯去年2月入侵烏克蘭而危機感大增，雙雙申請加入北約。然而，北約是否擴大規模，需要得到全體成員國一致認可。芬蘭雖於今年加入，但瑞典的申請案因艾爾多安不滿瑞典未採取更強硬態度打擊「恐怖主義」，而遲遲沒有進度。
有分析認為，艾爾多安已經從悍拒瑞典加入北約的姿態，取得足夠政治資本維繫政權，也給國外「土耳其講話有份量」的觀感。如今連任到手，艾爾多安對瑞典的立場可能放軟，在北約於7月舉行的峰會前默許瑞典加入。
美國總統拜登於恭賀艾爾多安勝選的推文中也圍繞北約議題：「作為北約盟友，我期盼繼續就雙邊議題和共同的全球挑戰進行合作」。分析指出，美國與土耳其除了對北約擴張立場不一致外，土耳其與俄羅斯關係密切不為美方樂見、美國仍不賣土耳其心心念念的F-16升級裝備及艾爾多安選前持續操作反美情緒等，都讓雙邊短期內難以回暖。
俄羅斯方面，總統普亭也祝賀艾爾多安連任成功，他說艾爾多安在選舉中的勝利是作為土耳其共和國元首兢兢業業治理國家之下合乎邏輯的結果，「也是土耳其人民支持致力於強化國家主權、尋求獨立外交政策的明確證據」。
土耳其與歐洲聯盟（EU）的關係因為艾爾多安漸趨專斷的統治惡化；貝雪夫表示，艾爾多安勝選不代表雙邊必然有衝突。有別於過去的選舉，這次大選並沒有出現猛批歐盟或其他核心成員國的言論。此外，無論是明年續簽難民協議還是震後重建援助，土耳其都依賴歐盟的資金流入，歐盟則指望艾爾多安控制移民並於俄烏間進行調解。
內政部份，艾爾多安勝選也將對土耳其境內約360萬敘利亞難民產生決定性影響，他曾於選前表示，政府於敘利亞北部建造數十萬間房屋的計畫，將有助敘利亞難民自願返回。
此外，土耳其全國上下正受瘋狂通膨之苦，貝雪夫指出，波斯灣的投資及對俄羅斯出口急劇成長能稍微緩解現狀，但貨幣里拉仍然脆弱。失控的通膨將繼續侵蝕民眾生活水準，加劇不滿情緒。高能源價格及震後重建將給國家財政帶來更大壓力。
美國顧問公司歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）高級顧問阿克巴許（Hakan Akbas） 28日對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，艾爾多安可能會考慮提高利率，或任用更多對市場友善的人，以向投資者建立信譽。艾爾多安也可能會任命更多獨立的領導人掌中央銀行等重要機構。
貝雪夫認為艾爾多安將加大力道對反對派施壓，下一個目標是於明年的地方選舉中「收復」2019年輸掉的伊斯坦堡及首都安卡拉。
貝雪夫表示，艾爾多安再執政5年可能會危及土耳其的民主治理，但從長遠來看，並非全盤皆輸。反對派及社會在這次選舉中表現出足夠的韌性，顯示土耳其民主仍有生命力。
阿克巴許則說，艾爾多安獲勝後可能不得不「更具包容性」，因為勝利幅度並不如艾爾多安所預期。
他指出，這對艾爾多安來說一定是嚴厲的警示。與2018年相比，艾爾多安取得的票數減少。「這與經濟有關……可能 （讓他考慮）回到更正統的政策」。根據土耳其最高選舉委員會（YSK），艾爾多安於28日的總統決選獲得約52.1％的選票。他於2018年競選總統時，第一輪就斬獲52.6％。
艾爾多安勝選，瑞典：將儘速與土耳其商談入北約
（中央社）瑞典外交部29日表示，瑞典與土耳其外長將會「儘快」會面，討論瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請案。
《路透社》報導，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭申請加入北約。但相較於芬蘭今年4月成功入會，瑞典的申請卻遭到北約成員國土耳其和匈牙利反對。
土耳其現任總統艾爾多安28日在總統決選中成功連任，使問題更加複雜。
瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）29日原本告訴瑞典電視台（SVT），他6月1日將於奧斯陸舉辦的北約外長會議與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會面。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。