2023土耳其大選：艾爾多安勝選延續外交政策，扮演俄烏調人、持續「卡」瑞典入北約

艾爾多安勝選，土耳其續當俄烏調人、卡瑞典入北約

（中央社）強人艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）順利連任。分析認為，土耳其將延續近年的外交政策，包括繼續扮演烏克蘭及俄羅斯間的調人、持續「卡」瑞典入北約，但兩國有望7月前談定協議。此外，土耳其需要歐盟資金，雙邊不至於鬧僵。

土耳其最高選舉委員會28日宣布，艾爾多安於這場牽動地緣政治的總統決選中勝出，將一路掌權至2028年。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）訪問學者貝雪夫（Dimitar Bechev）15日於英國《金融時報》寫道，如果艾爾多安成功連任，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都有理由雀躍。

貝雪夫曾出版《艾爾多安治下的土耳其》（Turkey Under Erdoğan，暫譯）一書。

他表示，艾爾多安與雙邊關係密切，將繼續藉由擔任中間人的身份獲益。北大西洋公約組織（NATO）歷史性擴大方面，外界關切北約成員國土耳其何時會點頭讓瑞典加入。貝雪夫認為，艾爾多安可能於北約7月峰會前達成協議。

瑞典和芬蘭因俄羅斯去年2月入侵烏克蘭而危機感大增，雙雙申請加入北約。然而，北約是否擴大規模，需要得到全體成員國一致認可。芬蘭雖於今年加入，但瑞典的申請案因艾爾多安不滿瑞典未採取更強硬態度打擊「恐怖主義」，而遲遲沒有進度。

有分析認為，艾爾多安已經從悍拒瑞典加入北約的姿態，取得足夠政治資本維繫政權，也給國外「土耳其講話有份量」的觀感。如今連任到手，艾爾多安對瑞典的立場可能放軟，在北約於7月舉行的峰會前默許瑞典加入。

美國總統拜登於恭賀艾爾多安勝選的推文中也圍繞北約議題：「作為北約盟友，我期盼繼續就雙邊議題和共同的全球挑戰進行合作」。分析指出，美國與土耳其除了對北約擴張立場不一致外，土耳其與俄羅斯關係密切不為美方樂見、美國仍不賣土耳其心心念念的F-16升級裝備及艾爾多安選前持續操作反美情緒等，都讓雙邊短期內難以回暖。

俄羅斯方面，總統普亭也祝賀艾爾多安連任成功，他說艾爾多安在選舉中的勝利是作為土耳其共和國元首兢兢業業治理國家之下合乎邏輯的結果，「也是土耳其人民支持致力於強化國家主權、尋求獨立外交政策的明確證據」。

土耳其與歐洲聯盟（EU）的關係因為艾爾多安漸趨專斷的統治惡化；貝雪夫表示，艾爾多安勝選不代表雙邊必然有衝突。有別於過去的選舉，這次大選並沒有出現猛批歐盟或其他核心成員國的言論。此外，無論是明年續簽難民協議還是震後重建援助，土耳其都依賴歐盟的資金流入，歐盟則指望艾爾多安控制移民並於俄烏間進行調解。

內政部份，艾爾多安勝選也將對土耳其境內約360萬敘利亞難民產生決定性影響，他曾於選前表示，政府於敘利亞北部建造數十萬間房屋的計畫，將有助敘利亞難民自願返回。

此外，土耳其全國上下正受瘋狂通膨之苦，貝雪夫指出，波斯灣的投資及對俄羅斯出口急劇成長能稍微緩解現狀，但貨幣里拉仍然脆弱。失控的通膨將繼續侵蝕民眾生活水準，加劇不滿情緒。高能源價格及震後重建將給國家財政帶來更大壓力。

美國顧問公司歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）高級顧問阿克巴許（Hakan Akbas） 28日對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，艾爾多安可能會考慮提高利率，或任用更多對市場友善的人，以向投資者建立信譽。艾爾多安也可能會任命更多獨立的領導人掌中央銀行等重要機構。

貝雪夫認為艾爾多安將加大力道對反對派施壓，下一個目標是於明年的地方選舉中「收復」2019年輸掉的伊斯坦堡及首都安卡拉。

貝雪夫表示，艾爾多安再執政5年可能會危及土耳其的民主治理，但從長遠來看，並非全盤皆輸。反對派及社會在這次選舉中表現出足夠的韌性，顯示土耳其民主仍有生命力。

阿克巴許則說，艾爾多安獲勝後可能不得不「更具包容性」，因為勝利幅度並不如艾爾多安所預期。

他指出，這對艾爾多安來說一定是嚴厲的警示。與2018年相比，艾爾多安取得的票數減少。「這與經濟有關……可能 （讓他考慮）回到更正統的政策」。根據土耳其最高選舉委員會（YSK），艾爾多安於28日的總統決選獲得約52.1％的選票。他於2018年競選總統時，第一輪就斬獲52.6％。

Photo Credit: GettyImages 圖為瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）。

艾爾多安勝選，瑞典：將儘速與土耳其商談入北約

（中央社）瑞典外交部29日表示，瑞典與土耳其外長將會「儘快」會面，討論瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請案。

《路透社》報導，俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭申請加入北約。但相較於芬蘭今年4月成功入會，瑞典的申請卻遭到北約成員國土耳其和匈牙利反對。

土耳其現任總統艾爾多安28日在總統決選中成功連任，使問題更加複雜。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）29日原本告訴瑞典電視台（SVT），他6月1日將於奧斯陸舉辦的北約外長會議與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會面。