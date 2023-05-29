2023/05/29,
藝文

文化部成年禮金QA：誰可以領？有哪些優惠？沒有手機、網路可以使用嗎？

文化部成年禮金QA：誰可以領？有哪些優惠？沒有手機、網路可以使用嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

文化部成年禮金可在今（2023）年6月6日起至明（2024）年6月30日期間，至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用以1點為單位。可用於逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集。

為提供青年藝文體驗機會，並擴大藝文消費人口支持藝文產業振興，文化部推出文化成年禮金政策，並擴大原預計發放18歲，至受3年疫情影響的18-21歲青年。成年禮金將於6月6日發放，文化部今（29）日公布完整攻略，提醒青年朋友妥善準備規劃1200點的使用方式，也特別提供沒有手機的青年朋友領取紙本的使用方案。

依據文化部先前於3月釋出的新聞稿，成年禮金發放人數近100萬人，全國至少1萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。

Q：成年禮金是什麼？

針對18-21歲青年，每人發放1200點，用於藝文消費折抵。

Q：誰可以領？

出生日期在西元2001年9月1日至2005年12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。

Q：怎麼領取呢？

符合資格之青年自6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用。

Q：怎麼用？

可在今（2023）年6月6日起至明（2024）年6月30日期間，至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用以1點為單位。

Q：沒有手機、網路可以使用成年禮金嗎？

請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：02-7735-2966（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。

Q：成年禮金可以在哪裡消費？

可用於逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集。全國共有超過10000個藝文消費點，且22縣市通通有。

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Photo Credit: 文化部提供

Q：有哪些優惠？

可用於獨立書店，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點；購買表演藝術門票，可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠；電影院國片限定，暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，後續將再公布「青春限定獨享優惠」。其他優惠陸續推出。

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Photo Credit: 文化部提供
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核稿編輯：翁世航


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