龍巖慈善基金會陪伴長者健康齊步走，好命不求人吸引長輩熱烈參與闖關遊戲

人生就像是一場馬拉松賽跑，鍛鍊身體就是要持續不斷的動起來，促進長輩們的身心健康是我們長期關注的議題，因此，龍巖慈善基金會今年持續號召同仁帶著全家大小一起參加弘道老人福利基金會，於2023年5月27日大佳河濱公園舉辦的「2023 爺奶 Color Walk」健走活動。龍巖基金會為了鼓勵行動不便的長者多多走出戶外接觸人群，捐款二十萬元為長輩們安排車輛接駁到活動現場參與健走，提供獨家的環保袋給長輩們，更是發起同仁擔任一日志工來幫參賽的長者們加油打氣，並在終點站迎接完賽的長者配戴獎牌、發送完賽禮，園遊會攤位現場也準備了好命不求人的闖關遊戲，吸引不少熱情的長者來挑戰拿獎品，期望能持續鼓舞長者們動起來促進身心健康並找回生命的熱情。

好命不求人闖關遊戲 吸引長輩們熱烈參與

活動主舞台旁也規劃了公益園遊會，豐富有趣的攤位讓爺奶們開心暢玩，龍巖慈善基金會今年在現場設置了公益攤位，以「好命不求人」為主題規劃闖關遊戲，號召完賽的長輩們前來挑戰，只要寫下認為好命的一句話，現場掃描QR code觀看基金會成果影片，還可挑戰趣味問答遊戲，回答正確即可獲得不求人抓癢按摩器，長輩們踴躍參與闖關活動，當天準備的小禮物索取一空。

龍巖慈善基金會規劃「好命不求人」的主題遊戲，主要是希望能喚起長輩們人生自主的意識，為老年生活做好準備，活出生命的精彩，也呼應主辦單位『一起道老，精彩美好』的口號，現場也有不少認同龍巖慈善基金會服務理念的長輩，以小額捐款實際行動來支持我們，最後在大家滿足的歡笑聲中圓滿完成，未來基金會將持續推動銀髮關懷活動，來陪伴長者們度過美好的晚年生活。

鼓勵長者走出戶外 完成健走賽事

今年龍巖慈善基金會第四次參與弘道主辦的「2023 爺奶 Color Walk」健走活動，由知名藝人曾寶儀擔任活動大使一同和長輩們完成5公里路程的健走，長輩們開心的沿路上一直相互熱情的打卡拍照，紀錄迎向終點領取完賽獎牌的美好時刻，梁建芸董事長表示：「為鼓勵長輩能多多走出戶外找回生命的熱情，捐款二十萬元為長照中心的長者安排車輛接駁到活動現場參與活動，準備龍巖基金會獨家設計的環保袋給長輩們，這幾年我都陪媽媽一起來參加，她很喜歡參與戶外活動，可以活化身心健康。」，基金會也發起同仁擔任一日志工來陪伴長者完成5公里的健走路程，且贊助150箱瓶水提供給參加者，全力來支持弘道基金會所舉辦的銀髮健康促進活動！