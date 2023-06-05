什麼是「百分之百的言論自由」？就是在多元主義之下，刻意讓言論市場維持多樣性
我們想讓你知道的是
百分之百的言論自由追求的是積極型的多元主義，讓不同族群都可以在被保障下說出自己的想法，刻意讓言論市場維持多樣性。讓固定弱勢群體持續在底層受害的言論自由，是違反羅爾斯對正義的定義的——畢竟人們屬於強勢或弱勢族群，往往是一開始自然樂透彩的結果。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）
什麼是百分之百的言論自由？
台大言論自由的風暴
從台大言論自由月到學生自治政見，言論自由四個字的定義在台大學弟妹乃至於整個社會中引起大量的討論。這樣的討論本身自然是好事，但許多討論都淪於「哪些字是禁語」、「哪些人雙標」、「任何限制就不是一百趴、對不起先烈」，然後就進入虛無主義與犬儒主義的循環，殊為可惜。
筆者過去在擔任台大學生議員、以及台大版版主時，也曾經針對言論自由本身有不少的探討。希望可以透過這篇文章來與學弟妹以及社會各界討論言論自由的道德基礎、這個道德基礎如何推論到言論自由追求多元的積極道德意涵、以及從統計分布來相關道德討論會存在的限制。
前兩個假設，是言論有重量，以及每個人有一定數量的資源。所謂的個人資源，包括是個人的金錢或財務、或是個人的身體健康與社會地位。所謂言論的重量，是指當一個人對另一個人講話的時候，會影響到另一個人的個人資源。
這兩個假設為何必要呢？假如今天只有一個人活在無人島，那他無論講什麼、做什麼都不會影響到任何人，沒有任何的限制、根本不需要有言論自由的相關討論。但是人們作為一個社會性的動物，演化出了表情、演化出了言論，目的就是要跟其他同種的人類溝通。既然要溝通，言論就會產生影響、就會影響到其他人，因為那是言論存在的目的。
人們有居住遷徙自由跟行動自由，但是我們不能開車橫衝直撞，也不能拿起一把刀往旁邊刺，然後再怪別人的身體正好放在我拿刀刺的路徑上，因為這樣會影響到他人、因此法律限制這些東西，避免造成緊急危害。但是言論是無形的，只是聲波從耳膜接收，這樣可以類比嗎？
言論自由需要的四個假設
因此這裡就要加上第三個以及第四個假設：人類壽命有限、每一個人每天能夠接收的資訊量也有限。這個假設之所以重要，因為這假設會打破全面言論市場的基本假定。全面言論市場支持者認為，雖然有假新聞、可能有抹黑、可能有歧視，但假如言論市場是全面自由流動的，那假新聞終究會被真新聞取代、抹黑跟歧視只需要更多正面言論反擊回去，最後會讓真實在言論市場勝出、每個人也會在言論市場得到該有的社會地位與評價。
但是當個人的注意力以及生命都有限時、而且每個人都有一定數量的資源可以在活著時使用時，那麼言論自由市場的更正速度可能就太慢、導致某些人無法在活著的時候看到假新聞被更正或者評價獲得補償。
假如我們同意這四個假設，那麼就可以推出至少某些類型的言論因為會使他人的資源受到傷害，因此需要透過政府立法管制的方式來保障每一個人，因此不可能是百分之百的任何言論都能夠全面跟任何人講的。
當然，現在許多造成直接或間接傷害的言論都已經在這個管制的類型裡面了，例如宣傳假的醫療療效、在電影院大喊失火造成推擠死亡、對人身直接的恐嚇威脅、對人的抹黑（不實且會造成負面社會名譽減損的敘述）等。當然，在某些特殊的設計之下，這些言論還是有測試的空間，例如在不對外的空間、這些言論造成的可能效果已經被預先告知所有可能會聽到的人，因此不會造成預期的傷害，但這不是一般言論會造成效果的狀況，因此不在討論範圍之內。
在這種定義之下，歧視言論應該受到立法管制嗎？
立法管制歧視言論的另加條件
要論證歧視言論得受到政府立法管制，就需要有第五個假設：人們擁有的資源少到某一個門檻之下的話，就沒有足夠的能力說話來表達自己的想法。也因為資源少到沒有辦法代表自己發聲、最終在有限的生命結束前造成不可回復的傷害。
這個假設並非不合理，例如在對別人恐嚇威脅時，對方可能就被嚇到不敢講話，而像是《模仿犯》裡面的人一樣去替人頂罪坐牢；在許多抹黑案例時，抹黑讓個人的名譽直接大大降低到連澄清都無力；許多社會學跟政治學實驗已經發現許多少數族群（甚至女性）在優勢族群占多數時會降低參與討論的程度，即使是在鼓勵討論的審議時仍然如此。
何謂歧視言論？第一代的歧視，是認為特定族群因其與生俱來的生理特徵而註定比其他族群更為劣等，例如覺得黑人是比較差的人種之類的，這種後來就演變成種族主義與種族清洗。
而第二代的歧視，則是不直接指稱某些族群先天比較差，而是說該族群的作為因為不符合評論者心中的某些道德規範，因此就結果來看比較差，例如覺得黑人平均比較懶，不去工作，因此被算成比較差的人種。這種歧視言論的問題在於，因為把該群體的行為或產出歸因於先天的因素，該先天因素沒有任何改變的可能，因此就等與直接評論該群體注定出生後就比較差、出生本身就是個錯誤。
這樣的歧視言論說出來時，其效果也是希望降低對方群體的社會地位、降低該群體的資源，也就是第一與第二個假設。但當我們把第三、第四、第五個假設也納入考慮時，就會發現這樣的歧視言論對弱勢族群與強勢族群的效果差異甚大。對於弱勢族群來說（也就是平均而言，該族群的資源是系統性地比較少），歧視言論可能會顯著地讓更多弱勢族群的人資源，掉到得以發聲的線以下，讓弱勢族群更難發聲爭取自己的權力。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」