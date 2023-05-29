美國蒙大拿州禁止在學校、圖書館舉行「變裝閱讀活動」，性別團體指控政府侵犯言論自由
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蒙大拿州規範，無論變裝閱讀活動是否帶有「性意味」，在公共場所一律禁止進行，理由是兒童可能會出現在公共場所。吉安福特認為：「讓孩童，尤其是學齡前兒童和小學生，接觸色情內容是非常不合適的。」然而，反對該法案的變裝皇后表示，他們都會為兒童進行客製化的變裝表演，其內容與為成人準備的變裝表演不同。
綜合《美聯社》與《People》報導，美國蒙大拿州（Montana）於5月29日正式通過法案，以保護兒童之名，禁止變裝皇后在學校以及圖書館等公共場所（public property），為兒童閱讀書籍，成為美國第一個明確禁止變裝閱讀活動的州。田納西州與佛羅里達州也正在推動法案，禁止變裝皇后進行「帶有性意味」的變裝閱讀活動。
蒙大拿州法案的發起人，共和黨眾議員米切爾（Braxton Mitchell）表示，他推動該法案是因為近年的變裝秀專門針對兒童。他補充：「以我的愚見，沒有適合家庭的變裝秀。」性別團體Lambda Legal的律師布切特（Sasha Buchert）則認為，該法案限制了言論自由，且侵害了跨性別者的權利。
蒙大拿州禁止在學校、圖書館舉行變裝閱讀活動
美國各州的保守派官員，近年不斷增加對LGBT族群的限制，「變裝表演」成為他們最新的關注對象。目前至少已有8個州，祭出或正在推動限制變裝表演的法案。
其中，田納西州與佛州試圖禁止變裝表演及帶有「性意味」的變裝閱讀活動。蒙大拿州則規範，無論變裝閱讀活動是否帶有「性意味」，在公共場所一律禁止進行，理由是兒童可能會出現在公共場所。
蒙大拿州的法案由共和黨人士發起，在共和黨籍州長吉安福特（Greg Gianforte）於5月29日簽署後，立即生效。
吉安福特的發言人普萊斯（Kaitlin Price）表示，吉安福特簽署該法案是因為：「他認為讓孩童，尤其是學齡前兒童和小學生，接觸色情內容是非常不合適的。」然而，反對該法案的變裝皇后表示，他們都會為兒童進行客製化的變裝表演，其內容與為成人準備的變裝表演不同。
變裝表演者及變裝閱讀活動規劃者雅爾德（Julie Yard）指出，在未來的幾個月內，將會有6到10場變裝閱讀活動，在蒙大拿州各書店舉行。
由於蒙大拿州的立法僅禁止在公立學校或圖書館等公共場所，舉辦變裝閱讀活動，因此雅爾德在私人書店舉行變裝閱讀活動，並沒有違反法律，也會如期舉行。然而雅爾德也指出，由於該州近期的政治氛圍逐漸保守化，舉辦此類活動多半會遭遇大規模抗議，因此在規劃活動時，也需在維安上耗費更多心力，以防止抗議影響活動的進行。
儘管如此，雅爾德仍堅持舉辦變裝閱讀活動，他表示：「我必須確保我們向社會大眾，尤其是弱勢兒童傳遞訊息，讓他們知道有一個地方，有一個群體，會努力給他們安全感及歸屬感。」
佛州與田納西州的禁令正遭遇司法挑戰
田納西州與佛州都曾在今（2023）年透過立法，禁止民眾舉辦變裝表演，不過這些法案後來都遭民眾起訴，目前正在接受法院審理。
田納西州在3月時，禁止民眾在公共場所或有兒童在場的場合中，舉行變裝表演，不過隨即遭民間團體起訴。該團體認為田納西州的法案有侵害言論自由的嫌疑。聯邦法官也支持提起訴訟的團體，並表示該法案的措辭過度模糊。
佛羅里達州則禁止兒童參加變裝秀餐廳的變裝表演，一家變裝秀餐廳隨即以該法案剝奪言論自由為理由，向法院提起訴訟。
此外，阿肯色州也通過法案，禁止「完全或部分裸露」假體乳房的表演，這將會影響某些變裝秀。
新聞來源
- Montana first to ban people dressed in drag from reading to children in schools, libraries（AP News）
- Anti-Drag Legislation Is Sweeping the Nation: Here's Where Each State Stands on Drag Bans（People）
- Republican legislators introduce new laws to crack down on drag shows（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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