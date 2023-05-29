2023/05/29,
美加

美國蒙大拿州禁止在學校、圖書館舉行「變裝閱讀活動」，性別團體指控政府侵犯言論自由

美國蒙大拿州禁止在學校、圖書館舉行「變裝閱讀活動」，性別團體指控政府侵犯言論自由
變裝閱讀活動｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

蒙大拿州規範，無論變裝閱讀活動是否帶有「性意味」，在公共場所一律禁止進行，理由是兒童可能會出現在公共場所。吉安福特認為：「讓孩童，尤其是學齡前兒童和小學生，接觸色情內容是非常不合適的。」然而，反對該法案的變裝皇后表示，他們都會為兒童進行客製化的變裝表演，其內容與為成人準備的變裝表演不同。

綜合《美聯社》《People》報導，美國蒙大拿州（Montana）於5月29日正式通過法案，以保護兒童之名，禁止變裝皇后在學校以及圖書館等公共場所（public property），為兒童閱讀書籍，成為美國第一個明確禁止變裝閱讀活動的州。田納西州與佛羅里達州也正在推動法案，禁止變裝皇后進行「帶有性意味」的變裝閱讀活動。

蒙大拿州法案的發起人，共和黨眾議員米切爾（Braxton Mitchell）表示，他推動該法案是因為近年的變裝秀專門針對兒童。他補充：「以我的愚見，沒有適合家庭的變裝秀。」性別團體Lambda Legal的律師布切特（Sasha Buchert）則認為，該法案限制了言論自由，且侵害了跨性別者的權利。

蒙大拿州禁止在學校、圖書館舉行變裝閱讀活動

美國各州的保守派官員，近年不斷增加對LGBT族群的限制，「變裝表演」成為他們最新的關注對象。目前至少已有8個州，祭出或正在推動限制變裝表演的法案。

其中，田納西州與佛州試圖禁止變裝表演及帶有「性意味」的變裝閱讀活動。蒙大拿州則規範，無論變裝閱讀活動是否帶有「性意味」，在公共場所一律禁止進行，理由是兒童可能會出現在公共場所。

蒙大拿州的法案由共和黨人士發起，在共和黨籍州長吉安福特（Greg Gianforte）於5月29日簽署後，立即生效。

吉安福特的發言人普萊斯（Kaitlin Price）表示，吉安福特簽署該法案是因為：「他認為讓孩童，尤其是學齡前兒童和小學生，接觸色情內容是非常不合適的。」然而，反對該法案的變裝皇后表示，他們都會為兒童進行客製化的變裝表演，其內容與為成人準備的變裝表演不同。

變裝表演者及變裝閱讀活動規劃者雅爾德（Julie Yard）指出，在未來的幾個月內，將會有6到10場變裝閱讀活動，在蒙大拿州各書店舉行。

由於蒙大拿州的立法僅禁止在公立學校或圖書館等公共場所，舉辦變裝閱讀活動，因此雅爾德在私人書店舉行變裝閱讀活動，並沒有違反法律，也會如期舉行。然而雅爾德也指出，由於該州近期的政治氛圍逐漸保守化，舉辦此類活動多半會遭遇大規模抗議，因此在規劃活動時，也需在維安上耗費更多心力，以防止抗議影響活動的進行。

儘管如此，雅爾德仍堅持舉辦變裝閱讀活動，他表示：「我必須確保我們向社會大眾，尤其是弱勢兒童傳遞訊息，讓他們知道有一個地方，有一個群體，會努力給他們安全感及歸屬感。」

佛州與田納西州的禁令正遭遇司法挑戰

田納西州與佛州都曾在今（2023）年透過立法，禁止民眾舉辦變裝表演，不過這些法案後來都遭民眾起訴，目前正在接受法院審理。

田納西州在3月時，禁止民眾在公共場所或有兒童在場的場合中，舉行變裝表演，不過隨即遭民間團體起訴。該團體認為田納西州的法案有侵害言論自由的嫌疑。聯邦法官也支持提起訴訟的團體，並表示該法案的措辭過度模糊。

佛羅里達州則禁止兒童參加變裝秀餐廳的變裝表演，一家變裝秀餐廳隨即以該法案剝奪言論自由為理由，向法院提起訴訟。

此外，阿肯色州也通過法案，禁止「完全或部分裸露」假體乳房的表演，這將會影響某些變裝秀。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。