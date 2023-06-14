《生命五原力》：現代飲食風潮讓我們攝取超出需求的蛋白質，同時又驅使我們害怕脂肪
我們想讓你知道的是
營養學家與超級食物專家達倫・歐立恩認為，只要專注於五大生命原力——優質營養、水分、氧氣、鹼性食物與排毒，就能把身體的自然潛能發揮到最大，保持身強體壯，病痛不找上門。他走遍世界各地，探索原住民文化採行數世紀的飲食中，蘊藏哪些有益健康的特質。
文：達倫．歐立恩（Darin Olien）
多少蛋白質才安全？
怎麼做，才能避開潛在危害？
最明顯的答案，就是減少蛋白質。滿足需求即可，不要更多。可惜的是，究竟多少蛋白質對我們而言是健康的，各家說法莫衷一是。連知名營養學資訊來源的建議量，也會讓我們攝取過多。
這個問題揮之不去。
有些專家建議，我們每天的熱量攝取中應有二五%到三○%來自蛋白質。對多數人而言，要是天天這樣吃就太多了。你的需求可能起起落落，端視於活動量，或是你吃的其他食物。許多人不知道一項有趣的事實：人體其實每天會回收並重新利用大約一百到三百公克的蛋白質。這又證明我們是從缺乏蛋白質的世界中演化而來。科學家說，我們每天排出的蛋白質，大約只占每日攝取量的六%，其餘都還留在體內。我們能利用的蛋白質其實多得不自知。
我認為，每公斤體重大約吃○・七公克蛋白質，也就是說，體重七十公斤的人每天大約應該攝取五十公克的蛋白質。什麼東西含有五十公克的蛋白質？牛的上後腿肉約有三分之一為蛋白質，因此六盎司（約一百八十公克）的牛排相當於七十公斤重的人一天所需的蛋白質。一顆蛋含有一二・五公克的蛋白質，所以四個就夠了，即使你沒能從其他食物中吃到任何蛋白質。兩塊四盎司（約一百二十公克）的去皮雞胸肉剛好接近五十公克蛋白質，兩罐鮪魚罐頭也是。
我們也可以從非葷食來源，滿足大部分的蛋白質需求：蔬菜、豆科植物、全穀類、堅果、種子，以及部分乳製品，如優格。
想像一下，某天我們吃了杏仁、鷹嘴豆泥、菠菜、糙米、羽衣甘藍、優格、豌豆、黑豆，還有南瓜子。三十公克的杏仁大約有六公克的蛋白質。九十公克的鷹嘴豆泥約有七・四公克蛋白質。九十公克菠菜大約有二・八公克。一杯羽衣甘藍則有二公克。一杯黑豆則是一四・五公克。一杯糙米有五公克。豌豆則是每杯有七・五公克的蛋白質。半杯南瓜子有六公克。再灑點營養豐富的藜麥；一杯煮熟的藜麥約有八公克蛋白質。
瞧，我們一天需要的五十公克蛋白質都有了，全都來自營養密度高、有益健康的全食物。這些食物還會帶來其他諸多好處，代謝壓力也很少。我們可列出一整套截然不同的食物清單，具有同樣分量的健康蛋白質，但沒有任何飽和脂肪，或其他在肉類、魚類與蛋等食物中存在、對人體無益的物質。
還有另一種計算蛋白質的辦法：一天應攝取的總熱量當中，約有一○%到一五%應該來自蛋白質。如果一天攝取二千大卡，應該要有約二百到三百大卡為蛋白質。
我可以再列出一大堆公式，讓大家精準算出自己一天究竟該吃多少蛋白質。但我就問，你想要這麼麻煩嗎？若是如此，你得身兼數學家和營養學家，才能精準計算出需要吃進多少分量的蛋白質，以保持健康。你在規畫一餐時，得把送進肚子裡的所有東西秤重，還要查閱其營養價值。
誰想這樣過日子？幸好，只要大部分（甚至全部）蛋白質來源是植物性食物，就不必那麼麻煩。
植物性蛋白質有維生素、礦物質、酵素、植物營養素與其他有益的化學成分。即使蛋白質讓我們酸化，其他部分也能讓身體鹼化。這麼一來，我們獲得胺基酸時，不會以擾亂身體的平衡作為代價。以羽衣甘藍為例，這種蔬菜有五一%的蛋白質，幾乎和等量的牛排不相上下，而且還富含鈣質與其他礦物質，對人體的整體影響是正面的。
當然，一塊肉的密實度是比羽衣甘藍來得高。牛排約三十公克就會提供一百大卡，而羽衣甘藍卻要三百六十公克才會提供一百大卡熱量。因此你從蔬菜取得蛋白質時，需要大分量的食物。這對於擔心靠健康飲食過活會飢腸轆轆的人來說，應該是個好消息。一旦減少有害的食物，就能多吃一點。
聽到這裡，或許你會說：「等一下，羽衣甘藍不是完整的蛋白質！」你的意思是，羽衣甘藍沒有我們需要的九種必需胺基酸。這是很常見的誤解。事實上，羽衣甘藍確實含有九種必需胺基酸，只是沒有肉那麼多。
的確，有些蔬菜無法完整提供我們需從食物中取得的九種胺基酸，但只要在飲食中納入各式各樣的植物性食物，盡量多吃各種蔬菜、堅果、種子與豆類，即可攝取到所有的必需胺基酸。若老是吃四種相同的蔬菜，又以相同的方式料理，是沒辦法滿足需求的。如果只用櫛瓜當配菜，或偶爾吃點萵苣和番茄沙拉也都沒用。你必須真心投入吃蔬菜，就算是蘿蔓萵苣也有蛋白質！
此外，植物性飲食有大量水分，是人體消化作用與諸多功能不可或缺的。肉類則很密實，會消耗水分，無法供給水分。
那我們的免疫系統呢？對植物性食物有什麼反應？事實上，蔬菜水果含有某些物質，對食用它們的生物（包括人類）而言是有毒的。之前討論過，植物具有毒素、刺激物與其他植物化學成分，以防掠食者吃太多。這是生存機制，任何有生命的東西都希望能活下去。有些蔬果如果攝取太多，的確會導致消化疾病。因此，我們要吃廣泛多樣的食物，以免攝取太多單一毒素。
不過，我們的細胞仍然認為蔬果有營養、對人體有益，且具備生物利用度。這就是人體表達偏好的方法。在飲食中攝取各式各樣的蔬菜、豆類、堅果與種子，即可確保攝取到足夠的蛋白質。如今，體重過重已成為人們的頭號健康問題，但多吃蔬食的飲食規畫需要每天吃很多種食物。事實上，吃太少種食物會出現健康風險，而吃太多種反而不會。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選