《律師袍下的世界》：律師可以拒絕當事人要求嗎？最常見被拒事項有哪些？
我們想讓你知道的是
身為台灣律師界改革派的代表人物，同時也是忠實踐履律師倫理的學者，魏千峯在本書中一抒自己作為法律人對畢生志業的想法；在有限的篇幅內，提供大眾一個嶄新觀看法律世界的視角：如何認識、接近與使用律師？稱職的律師在盡力維護當事人權益過程中有哪些「有為」與「不為」？乃至於民刑事訴訟、談判、刑事辯護、憲法訴訟、集會遊行法……都全面地討論到了。
文：魏千峯
你可要求律師什麼？
一般人由親友或網路找到律師時，例如發生車禍、被倒債、解僱或其他法律爭議，心中十分茫然，只想抓住救命板，維護自己的權益，但不知道能夠要求律師什麼，往往任由律師掌控。如果該名律師不傾聽當事人陳述的事實或需求，亦未及時充分準備，並不能有效處理。因此，委託律師時，當事人應該瞭解「到底我可以要求律師什麼」，及「不能要求律師什麼」（例如違法串證或司法關說，詳本章「你不可要求律師什麼？」），才是有效率的做法。
那麼，當事人可要求律師什麼呢？主要的訴求當然是爭取最大的利益，然而法律爭議的處理有一定程序，未必能夠速得，當事人必須耐心配合律師搜集資料與研究案情，才能事半功倍。在法律事務處理上，當事人對律師至少可有以下五項要求：
首先是開會，不論是委託初期或案件進行過程，當事人與律師開會是最基本的需求。因為面對面開會，才能充分將該法律爭議的事實呈現出來，也才能使律師知道如何適用法律、搜集判例與理論及適時介入。有些律師處理法律事務只靠書面進行，其實很容易犯下錯誤。因為文字往往只表現一部分的事實，有些證據是證人或其他，書類並不能涵蓋全部。何況有些事實或證據，常由律師當面向當事人詢問後，當事人才知道它是重要的關鍵。
除掌握事實外，律師也可藉由開會，告知當事人有關他的法律處境及本案爭議可以處理的程度，使當事人確知自己的法律地位及未來勝敗的可能性，以預作各種安排。數年前，筆者處理中部某飯店因污水處理衍生出來民刑事案件，令人意外的是，客戶原先委託的律師竟然很少面對面開會，大多以電話溝通，就撰寫書狀，兩年來，律師也未曾到現場勘測設備是否瑕疵，本案自然敗訴連連。嗣後我接辦案件，就親自南下開會與看現場多次，終於獲得最後的勝訴。
其次是提供法律意見、書函、書狀、閱卷資料及開庭報告書。律師與當事人開會後，接著就要進行資料搜集與研判，再來就提出法律意見、書函或書狀。這些書類可謂律師的精心之作，又可分為內部文書與外部文書，前者固然由律師單方撰寫即可，後者須告知對方或提出法院，嚴謹的律師都會先交由當事人審核後，再對外發出。當事人審核的程序不應省略，以免造成律師與當事人的意見不一，節外生枝。
至於對方律師的回函與法律閱卷資料（包括筆錄），律師也應提供給當事人，俾使當事人能夠充分瞭解本案進行的程度。至於更嚴謹的律師在開庭後亦提供當事人開庭報告書，使得未出庭的當事人能夠知曉開庭時法院詢問的事項、雙方攻防的重點及下次開庭前必須準備的資料，提供開庭報告書在實務上並未形成律師界的常態，但至少律師應將開庭的情況以電話或當面口頭報告。
上述開會或書面類的提供常不限於一次，有時數次或十數次，此須視案件進行情況而異。好律師為當事人提供上述服務，是律師執行業務的義務，也是當事人的權利，亦可由此看出律師是否負責與敬業。
第三，律師執行業務，對於當事人相關資訊必須保密。此在當事人委託時未必明示要求，但規定在《律師倫理規範》第三十三條。有些政府機關或公司在委任律師時，要求律師簽署保密條款，此不只限於受任律師本人，亦包括同事務所的其他律師、助理與袐書。縱使當事人與律師未簽訂保密條款，好律師皆遵守保密義務，維護當事人之隱私權及相關業務機密。
第四，《律師倫理規範》第三十條與第三十二條，就利害衝突事項，禁止律師接受委任。此包括與信賴關係或法律顧問關係接受諮詢，與該諮詢事件發生利害衝突之同一或實質關連事件；與受任事件發生利害衝突之同一或實質關連事件。現在受任事件之委任人為對造之其他事件；由現在受任事件之對造所委任之其他事件；與律師之財產、業務或個人利益有關，可能影響其獨立專業判斷之事件。上述利害衝突情形，律師應自行迴避，當事人亦可要求律師迴避。
第五，當事人可要求律師收費清楚，不得額外收費。實務上，當事人委任律師時，皆會在委託契約書言明收費情形，例如訴訟前協調，律師酬金新台幣四萬元；偵查中，律師酬金六萬元；第一審法院之律師酬金八萬元；若另有交通費，實報實銷或行政規費每審五○○○元等。此委託契約書皆有律師與當事人本人簽名，並將此契約書正本留存在律師事務所，影本交由當事人收執。
此在《律師法》第三十七條規定：「律師不得違背法令，律師規範或律師公會章程，要求期約或收受任何額外之酬金。」《律師倫理規範》第三十九條第一項規定：「律師應對於委任人明示其酬金數額或計算方法。」同條第二項規定：「律師不得就家事、刑事案件或少年事件之結果約定後酬。」（僅例外在《家事事件法》第三條第三項第三款、第六款，不在此限）並供參考。
你不可要求律師什麼？
有些人委託律師後，發覺律師並非百分之百依指示而為，到底律師對當事人負有忠誠義務，是真的或假的？難道律師可以拒絕當事人的要求嗎？
是的，律師固然對當事人負有忠誠義務，應為客戶爭取最大的利益，但律師亦具有獨立性，並非客戶所有的要求，包括合法或非法的，皆要全盤接受。
不論英美法系或大陸法系國家皆保障律師之獨立性，此源於自由業的專業本質，我國《律師倫理規範》第四條規定：「律師應重視職務之自由與獨立。」義大利《律師法》詮釋律師之獨立性最為經典，該法謂：「為實踐專業行為，律師有義務維持其獨立性，且有義務防禦免於任何外在限制壓力的自由權利。」就理論言，律師獨立性可分為下列三種：
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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