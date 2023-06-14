《律師袍下的世界》：律師可以拒絕當事人要求嗎？最常見被拒事項有哪些？

文：魏千峯

你可要求律師什麼？

一般人由親友或網路找到律師時，例如發生車禍、被倒債、解僱或其他法律爭議，心中十分茫然，只想抓住救命板，維護自己的權益，但不知道能夠要求律師什麼，往往任由律師掌控。如果該名律師不傾聽當事人陳述的事實或需求，亦未及時充分準備，並不能有效處理。因此，委託律師時，當事人應該瞭解「到底我可以要求律師什麼」，及「不能要求律師什麼」（例如違法串證或司法關說，詳本章「你不可要求律師什麼？」），才是有效率的做法。

那麼，當事人可要求律師什麼呢？主要的訴求當然是爭取最大的利益，然而法律爭議的處理有一定程序，未必能夠速得，當事人必須耐心配合律師搜集資料與研究案情，才能事半功倍。在法律事務處理上，當事人對律師至少可有以下五項要求：

首先是開會，不論是委託初期或案件進行過程，當事人與律師開會是最基本的需求。因為面對面開會，才能充分將該法律爭議的事實呈現出來，也才能使律師知道如何適用法律、搜集判例與理論及適時介入。有些律師處理法律事務只靠書面進行，其實很容易犯下錯誤。因為文字往往只表現一部分的事實，有些證據是證人或其他，書類並不能涵蓋全部。何況有些事實或證據，常由律師當面向當事人詢問後，當事人才知道它是重要的關鍵。

除掌握事實外，律師也可藉由開會，告知當事人有關他的法律處境及本案爭議可以處理的程度，使當事人確知自己的法律地位及未來勝敗的可能性，以預作各種安排。數年前，筆者處理中部某飯店因污水處理衍生出來民刑事案件，令人意外的是，客戶原先委託的律師竟然很少面對面開會，大多以電話溝通，就撰寫書狀，兩年來，律師也未曾到現場勘測設備是否瑕疵，本案自然敗訴連連。嗣後我接辦案件，就親自南下開會與看現場多次，終於獲得最後的勝訴。

其次是提供法律意見、書函、書狀、閱卷資料及開庭報告書。律師與當事人開會後，接著就要進行資料搜集與研判，再來就提出法律意見、書函或書狀。這些書類可謂律師的精心之作，又可分為內部文書與外部文書，前者固然由律師單方撰寫即可，後者須告知對方或提出法院，嚴謹的律師都會先交由當事人審核後，再對外發出。當事人審核的程序不應省略，以免造成律師與當事人的意見不一，節外生枝。

至於對方律師的回函與法律閱卷資料（包括筆錄），律師也應提供給當事人，俾使當事人能夠充分瞭解本案進行的程度。至於更嚴謹的律師在開庭後亦提供當事人開庭報告書，使得未出庭的當事人能夠知曉開庭時法院詢問的事項、雙方攻防的重點及下次開庭前必須準備的資料，提供開庭報告書在實務上並未形成律師界的常態，但至少律師應將開庭的情況以電話或當面口頭報告。

上述開會或書面類的提供常不限於一次，有時數次或十數次，此須視案件進行情況而異。好律師為當事人提供上述服務，是律師執行業務的義務，也是當事人的權利，亦可由此看出律師是否負責與敬業。

第三，律師執行業務，對於當事人相關資訊必須保密。此在當事人委託時未必明示要求，但規定在《律師倫理規範》第三十三條。有些政府機關或公司在委任律師時，要求律師簽署保密條款，此不只限於受任律師本人，亦包括同事務所的其他律師、助理與袐書。縱使當事人與律師未簽訂保密條款，好律師皆遵守保密義務，維護當事人之隱私權及相關業務機密。

第四，《律師倫理規範》第三十條與第三十二條，就利害衝突事項，禁止律師接受委任。此包括與信賴關係或法律顧問關係接受諮詢，與該諮詢事件發生利害衝突之同一或實質關連事件；與受任事件發生利害衝突之同一或實質關連事件。現在受任事件之委任人為對造之其他事件；由現在受任事件之對造所委任之其他事件；與律師之財產、業務或個人利益有關，可能影響其獨立專業判斷之事件。上述利害衝突情形，律師應自行迴避，當事人亦可要求律師迴避。

第五，當事人可要求律師收費清楚，不得額外收費。實務上，當事人委任律師時，皆會在委託契約書言明收費情形，例如訴訟前協調，律師酬金新台幣四萬元；偵查中，律師酬金六萬元；第一審法院之律師酬金八萬元；若另有交通費，實報實銷或行政規費每審五○○○元等。此委託契約書皆有律師與當事人本人簽名，並將此契約書正本留存在律師事務所，影本交由當事人收執。

此在《律師法》第三十七條規定：「律師不得違背法令，律師規範或律師公會章程，要求期約或收受任何額外之酬金。」《律師倫理規範》第三十九條第一項規定：「律師應對於委任人明示其酬金數額或計算方法。」同條第二項規定：「律師不得就家事、刑事案件或少年事件之結果約定後酬。」（僅例外在《家事事件法》第三條第三項第三款、第六款，不在此限）並供參考。

你不可要求律師什麼？

有些人委託律師後，發覺律師並非百分之百依指示而為，到底律師對當事人負有忠誠義務，是真的或假的？難道律師可以拒絕當事人的要求嗎？

是的，律師固然對當事人負有忠誠義務，應為客戶爭取最大的利益，但律師亦具有獨立性，並非客戶所有的要求，包括合法或非法的，皆要全盤接受。

不論英美法系或大陸法系國家皆保障律師之獨立性，此源於自由業的專業本質，我國《律師倫理規範》第四條規定：「律師應重視職務之自由與獨立。」義大利《律師法》詮釋律師之獨立性最為經典，該法謂：「為實踐專業行為，律師有義務維持其獨立性，且有義務防禦免於任何外在限制壓力的自由權利。」就理論言，律師獨立性可分為下列三種：