2023/05/29,
教育

《國民教育法》三讀通過：學生可列席校務會議，政府應補助非學校型態實驗教育

《國民教育法》三讀通過：學生可列席校務會議，政府應補助非學校型態實驗教育
Photo Credit：范雲辦公室

我們想讓你知道的是

今日《國教法》修法三讀通過，范雲指出，現行《行政程序法》的正式申訴，對國中小學生來說門檻實在太高，還必須要由家長代為提出申訴。修法後學生認為權利受到學校侵害時，可依法提起申訴、再申訴等相應的行政救濟。

立法院院會今（29）日通過《國民教育法》修正草案，這是該法施行以來最大幅度的修正，內容包括教育現場的員額配置、常態編班和教學正常化，針對學生的申訴和校園參與也提供法源依據，並包含就學費用及獎助學金、課程、教學及學習評量、國民補習教育等面向，以因應國民教育的發展需求。

對此，教育部表示，本次修法重點包含提供「課程與教學輔導團」及相關中心，如特教中心、原教中心、輔諮中心等等，有任務編組的法源。

再來是提供教育現場教師員額配置及教學彈性，地方政府可考量滿足學生學習結束，配置學校所需教師員額。還增列合聘教師的規定，以及明定規模較小的學校可實施混齡教學或混齡編班。而為了因應學校組織變革及兼顧地方特性，修法賦予學校行政組織更大的彈性調整空間。

此次修法重點之一，在於強化常態編班及教學正常化監督機制，范雲表示，有學校運用各種名目加開第8、9，甚至第10節課，課表有給教育部看的和給學生看的2個版本，學生因延長的上課時數承受身心壓力。教育部表示，雖然現行《國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則》已經訂出學校違反規定的處理方式，但如今明列在《國教法》中，以符合授權明確性的精神。

學生未來得自行申訴不需家長參與，還可列席校務會議

在學生參與和申訴方面，范雲指出，現行《行政程序法》的正式申訴，對國中小學生來說門檻實在太高，還必須要由家長代為提出申訴，但有時家長和學生本人意見不一，讓學生實際上難以申訴，忽略了校園權力不對等的事實。教育部指出，為了因應大法官會議第748號解釋，學生認為權利受到學校侵害時，可依法提起申訴、再申訴等相應的行政救濟，《國教法》修法中已訂定學生權益的救濟、申訴、再申訴等程序。

另外，本次修法通過後，校務會議得邀請學生「列席」會議，讓學生可以了解校務發展，但不會影響校務會議本身席次和成會的條件。范雲也提及，有國中學生向他表達希望能在《國教法》中支持國中生組學生會，因此他提出附帶決議，要求教育部開始評估讓國中成立學生會，並於半年內提供報告給立法院。

代理教師的部分，這次修法納入「控留之員額經費，應全數支用於改聘教學人力所需之相關費用」，范雲表示，這代表以後教師人事費都必須「專款專用」，不得挪用，不讓縣市政府再因為省錢而不開正式缺。代理教師工會理事長黃湘仙指出，未來代理教師將不再只是代理教師，代理教師的聘用終將常態化，實質分擔教學現場人力短缺的問題，並解決正式教師工作過勞的現象。

《國教法》第6條還將納入國民教育階段實驗教育的規定，王婉諭表示，過去政府對自學生的支持與補助相當不足，非學校型態的自學生在國中以下的實驗教育，不但無法獲得學費補助，常常連教育設施都無法使用。因此，本次修法明定，政府應補助和協助非學校型態實驗教育的法源，未來王婉諭將持續緊盯國教署修訂子法，落實修法精神。

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核稿編輯：翁世航


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