《國民教育法》三讀通過：學生可列席校務會議，政府應補助非學校型態實驗教育
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今日《國教法》修法三讀通過，范雲指出，現行《行政程序法》的正式申訴，對國中小學生來說門檻實在太高，還必須要由家長代為提出申訴。修法後學生認為權利受到學校侵害時，可依法提起申訴、再申訴等相應的行政救濟。
立法院院會今（29）日通過《國民教育法》修正草案，這是該法施行以來最大幅度的修正，內容包括教育現場的員額配置、常態編班和教學正常化，針對學生的申訴和校園參與也提供法源依據，並包含就學費用及獎助學金、課程、教學及學習評量、國民補習教育等面向，以因應國民教育的發展需求。
對此，教育部表示，本次修法重點包含提供「課程與教學輔導團」及相關中心，如特教中心、原教中心、輔諮中心等等，有任務編組的法源。
再來是提供教育現場教師員額配置及教學彈性，地方政府可考量滿足學生學習結束，配置學校所需教師員額。還增列合聘教師的規定，以及明定規模較小的學校可實施混齡教學或混齡編班。而為了因應學校組織變革及兼顧地方特性，修法賦予學校行政組織更大的彈性調整空間。
此次修法重點之一，在於強化常態編班及教學正常化監督機制，范雲表示，有學校運用各種名目加開第8、9，甚至第10節課，課表有給教育部看的和給學生看的2個版本，學生因延長的上課時數承受身心壓力。教育部表示，雖然現行《國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則》已經訂出學校違反規定的處理方式，但如今明列在《國教法》中，以符合授權明確性的精神。
學生未來得自行申訴不需家長參與，還可列席校務會議
在學生參與和申訴方面，范雲指出，現行《行政程序法》的正式申訴，對國中小學生來說門檻實在太高，還必須要由家長代為提出申訴，但有時家長和學生本人意見不一，讓學生實際上難以申訴，忽略了校園權力不對等的事實。教育部指出，為了因應大法官會議第748號解釋，學生認為權利受到學校侵害時，可依法提起申訴、再申訴等相應的行政救濟，《國教法》修法中已訂定學生權益的救濟、申訴、再申訴等程序。
另外，本次修法通過後，校務會議得邀請學生「列席」會議，讓學生可以了解校務發展，但不會影響校務會議本身席次和成會的條件。范雲也提及，有國中學生向他表達希望能在《國教法》中支持國中生組學生會，因此他提出附帶決議，要求教育部開始評估讓國中成立學生會，並於半年內提供報告給立法院。
代理教師的部分，這次修法納入「控留之員額經費，應全數支用於改聘教學人力所需之相關費用」，范雲表示，這代表以後教師人事費都必須「專款專用」，不得挪用，不讓縣市政府再因為省錢而不開正式缺。代理教師工會理事長黃湘仙指出，未來代理教師將不再只是代理教師，代理教師的聘用終將常態化，實質分擔教學現場人力短缺的問題，並解決正式教師工作過勞的現象。
《國教法》第6條還將納入國民教育階段實驗教育的規定，王婉諭表示，過去政府對自學生的支持與補助相當不足，非學校型態的自學生在國中以下的實驗教育，不但無法獲得學費補助，常常連教育設施都無法使用。因此，本次修法明定，政府應補助和協助非學校型態實驗教育的法源，未來王婉諭將持續緊盯國教署修訂子法，落實修法精神。
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核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」