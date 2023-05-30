侯柯相繼提出「總統赴立法院國情報告」，恐怕會讓行政院長的角色更加尷尬
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從2004年陳總統、2015年馬總統願赴國會報告，多數被封殺的理由，都在於朝野對問答方式有質疑。按照憲法規範，總統不宜對立法權有太多「檯面上」的影響力，假設採取即問即答方式，很容易總統每句話都是政策，必定影響立法與政策進程，那行政院長功能將更被弱化。
文：林子堯（台灣大學國發所兩岸組碩士）
近日，因為民眾黨、國民黨總統候選人柯文哲與侯友宜相繼提出，總統應赴立法院進行國情報告，有關憲政爭議的質疑，成為近日攻防焦點。相較於我國目前運作的半總統制，總統在憲政定位上不向立法院負責，而是由行政院長面對國會。如今各黨拋出國情報告，背後更深層的原因，應該是希望讓總統能更貼近民意，能夠向國會負責。
然而真正該做的其實是憲政改革，要不就讓總統制或內閣制，成為我國憲政體制，讓真正的首長面對國會。
在過去憲法規定，總統由國大代表選舉產生的年代，總統確實需要到國民大會進行施政報告。然而，在90年代修憲後，我國正式朝向半總統制運作，特別是行政院長的國會同意權刪除之後，半總統制次類型運作上，總統優勢的運作已經是學界與實務界的共識。詳情可以參考《民主台灣與總統直選》論文集，內有台灣歷屆總統與行政院長對憲政運作的觀察，總統優勢的運作與憲法規範的扞格，已經是實務共識。
但我國憲法規範的特殊之處在於，總統為人民直選，是行政團隊中，扣除副總統外唯一由人民賦予權力的首長。行政院長到整個內閣團隊，根據憲法第56條：「行政院副院長，各部會首長及不管部會之政務委員，由行政院院長提請總統任命之。」整個內閣的權力來源都是總統。
但根據第58條：「行政院設行政院會議，由行政院院長、副院長、各部會首長及不管部會之政務委員組織之，以院長為主席。」主持內閣會議的是行政院長而非總統，因此實務運作上，總統若要影響政策，只能藉由兼任黨主席或在國安會議上邀請部會首長列席，抑或是以各種定期聚會的五人小組、九人小組或行政立法協調會報等方式來處理政策。而社會多數時候也會默許這樣的運作，關鍵原因就在總統是由人民直選，自然就必須要為重大政策負責。
最怕出現「超級總統制」
因此，若要讓這樣長期的非制度運作制度化，使得總統能定期到立法院國情報告，在國會角色常態化，依現行憲政運作下，最怕的是出現比總統制權力更大的「超級總統制」。因為筆者相信，按照目前立法院實務運作及氛圍，不可能讓總統只去國會行禮如儀的朗誦報告，也就是如同美國國會的總統國情咨文演說（State of the Union Address），這個部分甚至可以細分三點來看。
首先，總統的國情報告很可能會是涉及對國會的優先法案、立法議程進行呼籲，讓總統的手進入國會成為「公開慣例」。但憲法對於總統權力的定位，可不包含對立法權負責。目前這項權責是行政院，假使總統行使這項權力，未來行政院長角色必然更顯尷尬，但這問題在美國不存在，因為美國總統本身就是行政權的領導。
再者，依照目前歷次黨團爭論焦點，從2004年陳總統、2015年馬總統願赴國會報告，多數被封殺的理由，都在於朝野對問答方式有質疑。按照憲法規範，總統不宜對立法權有太多「檯面上」的影響力，假設採取即問即答方式，很容易總統每句話都是政策，必定影響立法與政策進程，那行政院長功能將更被弱化。
另一方面，總統的詢答一定是各方關注焦點，想必全體立委都登記發言機率極高，按照目前每周只有二、五召開院會方式，很可能光總統詢答就耗費數周，必然壓縮到行政院長對國會詢答時程，甚至可能將在法定會期內無法完成詢答，屆時不只憲政運作紊亂，恐連國家大政運作時程都受阻。
結論：根本之道應該是修憲讓總統權責相符
當前我國憲政運作最大的問題，其實不在於立法院國情演說，而在於如何讓最具有民意授權的總統，能夠完整發揮行政實權、並讓權責相符。不管是朝向總統制，由總統取代行政院長領導內閣、內閣制直接由國會議員兼任閣揆，或是仿造當前老牌半總統制國家法國，由總統主持內閣會議，上述都必須要透過修憲才能夠實現。
而只有讓總統權責相符，總統兼任黨主席或在總統府召開各種名義的會議，才能盡量減少。否則未來若不更動憲法規範下，讓總統將影響力進入國會，甚至若開啟即問即答的質詢先例，恐怕才會帶來憲政災難，國政運作恐更窒礙難行。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。