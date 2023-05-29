拜登與麥卡錫達成債務上限協議：提高舉債上限兩年、削減非國防支出、收回300億美元COVID-19紓困金

綜合《華盛頓郵報》、《CNN》與《Politico》報導，美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），今（29）日就債務上限達成協議。內容包括：提高舉債上限兩年、削減非國防財政支出、學生恢復償還貸款、擴大申請食品救濟券的限制、回收部分COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的救助資金、削減國稅局資金等多項內容。

該協議將在5月31日舉行表決，若協議在6月5日前未通過，美國政府便會出現債務違約。

提高舉債上限兩年

該協議規範，國會將撤銷政府的舉債上限，直到2025年1月1日才會恢復限制。對拜登而言，該協議使其在不必在2024總統大選之前，再度處理債務上限的問題。

若該協議通過，掌握眾議院多數的共和黨，將無法在此任期內再度將債務上限作為談判籌碼。民主黨將試圖在2024年奪回眾議院多數，若屆時民主黨無法眾議院選舉中獲得多數席次，且拜登連任總統，則美國可能會在兩年後再度面臨舉債上限的僵局。

削減財政支出

根據協議，美國下一個財政年度的非國防支出，將被控制在6370億美元，國防支出與用於退伍軍人的健保經費，則維持拜登的要求，分別設置在8860億與1210億美元。

此外，美國未來六年的財政支出年增長率將被限制在1％。

民眾重新開始償還學貸

拜登的學貸減免計劃，是共和黨與民主黨談判的一項重點。共和黨一直希望能利用舉債上限，要求拜登撤除學貸減免計劃，該黨在4月時通過的舉債上限法案，甚至試圖永久削弱教育部延緩民眾償還學貸的權力。

在拜登與麥卡錫達成的協議中，拜登得以保住他的學貸減免計劃，不過，學生貸款借貸人需重新開始償還貸款，協議並沒有具體說明何時開始還款。自COVID-19疫情開始以來，民眾一直處於暫停償還學貸的狀態。

雖然拜登得以繼續推動學貸減免計劃，但該計畫目前仍在最高法院內接受審理，因此該計畫最終是否能成功，仍充滿不確定性。

提高申請食品救濟券的資格

該協議擴大了民眾申請食品救濟券（補充營養援助計畫，SNAP）的限制。根據現行法律，年齡在18至49歲之間、沒有孩子、身體健全的美國成年人，每三年只能領取三個月的食品救濟券，除非他們每週至少工作20小時或滿足其他條件，才能獲得更多食品援助。據消息人士透露，舉債上限協議將把年齡提高到54歲。

白宮表示，退伍軍人和無家可歸者，得以適用原法律，不須遵守該協議的規範。美國一名官員指出，適用例外規則的人數大約為50萬人，與遭到協議波及的人數大致相同。

收回部分COVID-19紓困資金

美國先前因應COVID-19疫情，編列了一筆疫情紓困資金，根據舉債上限協議，國會將從政府手中收回300億美元的紓困資金。

一名白宮官員補充，國會將為政府保留50億美元的資金，用於加速開發COVID-19的疫苗和治療，並向未參與健保者提供疫苗、治療資金以及住房援助，該資金也將用於印第安人的醫療服務。

削減國稅局資金

民主黨去（2022）年為美國國稅局提供800億美元的資金，以增強該機構追查富人逃漏稅及客戶服務的能力。此外，該資金也將可以幫助該機構，實現資訊科技系統現代化。幾個月來，共和黨一直對這筆資金持強烈反對態度，稱這筆資金多被民主黨用於追查普通民眾，而非富人的逃漏稅。

根據協議，拜登將削減200億美元的資金，將原本800億美元的金額降低為600億美元。

加速山谷天然氣管道建設

根據債務上限協議，拜登與麥卡錫達成共識，將加速通過建設「山谷天然氣管道」（The Mountain Valley Pipeline）的法律條款。協議稱：「聯邦機構應在立法頒布後的21天內，頒發所有必要的許可證和驗證，以完成管道的建設。」

山谷天然氣管道是一條長約300英里，串連西維吉尼亞州跟維吉尼亞州的天然氣運送管道。該管道的建設公司表示，若管道建成，其每天可以運送20億立方英尺的天然氣，以幫助支援國內的能源和液化天然氣。

不過山谷天然氣管道也受到環保人士的反對。環保人士指出，該管道將使數百條溪流、濕地和數英里的國家林地受到嚴重污染。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航