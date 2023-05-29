拜登與麥卡錫達成債務上限協議：提高舉債上限兩年、削減非國防支出、收回300億美元COVID-19紓困金
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國會將撤銷政府的舉債上限直到2025年1月1日。對拜登而言，該協議使其不必在2024總統大選之前，再度處理債務上限的問題。若該協議通過，掌握眾議院多數的共和黨，將無法在此任期內再度將債務上限作為談判籌碼。民主黨將試圖在2024年奪回眾議院多數，若屆時民主黨無法在眾議院選舉中獲得多數席次，且拜登連任總統，則美國可能會在兩年後再度面臨舉債上限僵局。
綜合《華盛頓郵報》、《CNN》與《Politico》報導，美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），今（29）日就債務上限達成協議。內容包括：提高舉債上限兩年、削減非國防財政支出、學生恢復償還貸款、擴大申請食品救濟券的限制、回收部分COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的救助資金、削減國稅局資金等多項內容。
該協議將在5月31日舉行表決，若協議在6月5日前未通過，美國政府便會出現債務違約。
提高舉債上限兩年
該協議規範，國會將撤銷政府的舉債上限，直到2025年1月1日才會恢復限制。對拜登而言，該協議使其在不必在2024總統大選之前，再度處理債務上限的問題。
若該協議通過，掌握眾議院多數的共和黨，將無法在此任期內再度將債務上限作為談判籌碼。民主黨將試圖在2024年奪回眾議院多數，若屆時民主黨無法眾議院選舉中獲得多數席次，且拜登連任總統，則美國可能會在兩年後再度面臨舉債上限的僵局。
削減財政支出
根據協議，美國下一個財政年度的非國防支出，將被控制在6370億美元，國防支出與用於退伍軍人的健保經費，則維持拜登的要求，分別設置在8860億與1210億美元。
此外，美國未來六年的財政支出年增長率將被限制在1％。
民眾重新開始償還學貸
拜登的學貸減免計劃，是共和黨與民主黨談判的一項重點。共和黨一直希望能利用舉債上限，要求拜登撤除學貸減免計劃，該黨在4月時通過的舉債上限法案，甚至試圖永久削弱教育部延緩民眾償還學貸的權力。
在拜登與麥卡錫達成的協議中，拜登得以保住他的學貸減免計劃，不過，學生貸款借貸人需重新開始償還貸款，協議並沒有具體說明何時開始還款。自COVID-19疫情開始以來，民眾一直處於暫停償還學貸的狀態。
雖然拜登得以繼續推動學貸減免計劃，但該計畫目前仍在最高法院內接受審理，因此該計畫最終是否能成功，仍充滿不確定性。
提高申請食品救濟券的資格
該協議擴大了民眾申請食品救濟券（補充營養援助計畫，SNAP）的限制。根據現行法律，年齡在18至49歲之間、沒有孩子、身體健全的美國成年人，每三年只能領取三個月的食品救濟券，除非他們每週至少工作20小時或滿足其他條件，才能獲得更多食品援助。據消息人士透露，舉債上限協議將把年齡提高到54歲。
白宮表示，退伍軍人和無家可歸者，得以適用原法律，不須遵守該協議的規範。美國一名官員指出，適用例外規則的人數大約為50萬人，與遭到協議波及的人數大致相同。
收回部分COVID-19紓困資金
美國先前因應COVID-19疫情，編列了一筆疫情紓困資金，根據舉債上限協議，國會將從政府手中收回300億美元的紓困資金。
一名白宮官員補充，國會將為政府保留50億美元的資金，用於加速開發COVID-19的疫苗和治療，並向未參與健保者提供疫苗、治療資金以及住房援助，該資金也將用於印第安人的醫療服務。
削減國稅局資金
民主黨去（2022）年為美國國稅局提供800億美元的資金，以增強該機構追查富人逃漏稅及客戶服務的能力。此外，該資金也將可以幫助該機構，實現資訊科技系統現代化。幾個月來，共和黨一直對這筆資金持強烈反對態度，稱這筆資金多被民主黨用於追查普通民眾，而非富人的逃漏稅。
根據協議，拜登將削減200億美元的資金，將原本800億美元的金額降低為600億美元。
加速山谷天然氣管道建設
根據債務上限協議，拜登與麥卡錫達成共識，將加速通過建設「山谷天然氣管道」（The Mountain Valley Pipeline）的法律條款。協議稱：「聯邦機構應在立法頒布後的21天內，頒發所有必要的許可證和驗證，以完成管道的建設。」
山谷天然氣管道是一條長約300英里，串連西維吉尼亞州跟維吉尼亞州的天然氣運送管道。該管道的建設公司表示，若管道建成，其每天可以運送20億立方英尺的天然氣，以幫助支援國內的能源和液化天然氣。
不過山谷天然氣管道也受到環保人士的反對。環保人士指出，該管道將使數百條溪流、濕地和數英里的國家林地受到嚴重污染。
新聞來源
- Here’s what’s in the debt ceiling deal（CNN）
- Here are the 6 must-know provisions of the new debt ceiling deal（Politico）
- Debt deal would reduce IRS expansion, approve permits for W.Va. pipeline（The Washington Post）
延伸閱讀
- 債務違約倒數7天，拜登與麥卡錫敲定最終版債限協議，草案定31日表決
- 美國5/16進行債務上限第二輪會談，若拜登最後決定訴諸最高法院，大法官們將面臨兩難
- 葉倫警告美國聯邦債務上限危機迫在眉睫，美債違約將導致哪些災難性後果？
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。