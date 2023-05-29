2023/05/29,
政治

管浩鳴：香港基督教中國化，可避免太多「洋教」色彩

管浩鳴：香港基督教中國化，可避免太多「洋教」色彩
圖片來源：管浩鳴 Peter Douglas Koon Facebook

我們想讓你知道的是

管浩鳴解釋，愛國愛教是基本，但中國大陸與共產主義相契合這一點，奉行資本主義的香港毋須跟隨。他說，對於「中國化」這個說法「好多人聽到好驚」，但他強調，所謂「中國化」，其重點在於「本色化」，避免太多「洋教」色彩，更多與本土文化相結合。

（中央社）據報導，香港與中國大陸基督教團體日前首度舉辦「基督教中國化」研討會，引起信眾關注，香港聖公會前教省秘書長管浩鳴牧師對此說，所謂「中國化」即「本色化」，是將基督教信仰與中國文化融會貫通。

根據明報今天的報導，18日舉辦的「基督教中國化」研討會由香港基督教協進會、中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會共同舉辦。

根據基督教刊物《時代論壇》的報導，參與者包括20多名大陸基督教兩會訪港團成員，以及來自香港的牧者、學者，共約120人，北京中央駐港聯絡辦公室協調部宗教處處長李永戰及副處長熊俊慧，以及中國國家宗教事務局的焦洋及任蓓也有出席。

研討會有兩個主題演講，包括「論基督教中國化」及「基督教中國化的時代性」。

據報導，大陸中南神學院院長汪振仁牧師在「中央社會主義學院」的文章中指出，「基督教中國化」包括幾個層面，從政治層面而言，基督教信眾要愛國、愛教、愛自己民族；從文化層面而言，基督教要融入中國的主流文化和先進文化；從社會層面而言，基督教要與社會主義社會相適應，如踐行社會主義核心價值觀。

報導表示，管浩鳴就此接受該報訪問時解釋，愛國愛教是基本，但大陸與共產主義相契合這一點，奉行資本主義的香港毋須跟隨。

他說，對於「中國化」這個說法「好多人聽到好驚」，但他強調，所謂「中國化」，其重點在於「本色化」，避免太多「洋教」色彩，更多與本土文化相結合。

他說，香港基督教於1950年代有過「本色化」做法，比如沙田道風山耶穌像就有孔子的形象，位於九龍城的聖公會聖三一堂也採用中式建築，但這種「本色化」做法其後淡了下來，沒有繼續。

他認為，香港教會可再研究如何將基督教「本色化」，例如拜祭先人，現時香港基督教並不鼓勵，但在中國文化習俗中，拜祭先人是表達對先人的懷念和敬愛，與基督教教義應該並不相違。

他又舉例說，聖公會都有用香爐，可以考慮使用檀香取代西方的乳香，而教會所唱的聖詩，也可以考慮加入更多中國音樂特色或以本土創作。

至於「基督教中國化」的愛國含義，管浩鳴在訪問中說，「愛國愛教」是基本點，「美國教堂間間都掛美國旗」，他指香港教會與國家以往較為疏離，日後應該鼓勵信眾對國家有更多認識，「唔好（不要）令氣氛好（太）敵對」。

他說，「愛國愛教」的表現，可以是讓信眾為國家祈禱，本著善意為國家好；他並建議以今年中華人民共和國國慶作為起點，不同教會可在國慶日舉行「國家祈禱日」，並在聖壇旁邊放置國旗。

但他指出，「基督教中國化」只能一步步來，不能「一步登天」，又表示在「基督教中國化」之下，香港教會與外國教會的聯繫不會受到影響。

新聞來源：管浩鳴：香港基督教中國化即本色化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。