管浩鳴：香港基督教中國化，可避免太多「洋教」色彩
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管浩鳴解釋，愛國愛教是基本，但中國大陸與共產主義相契合這一點，奉行資本主義的香港毋須跟隨。他說，對於「中國化」這個說法「好多人聽到好驚」，但他強調，所謂「中國化」，其重點在於「本色化」，避免太多「洋教」色彩，更多與本土文化相結合。
（中央社）據報導，香港與中國大陸基督教團體日前首度舉辦「基督教中國化」研討會，引起信眾關注，香港聖公會前教省秘書長管浩鳴牧師對此說，所謂「中國化」即「本色化」，是將基督教信仰與中國文化融會貫通。
根據明報今天的報導，18日舉辦的「基督教中國化」研討會由香港基督教協進會、中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會共同舉辦。
根據基督教刊物《時代論壇》的報導，參與者包括20多名大陸基督教兩會訪港團成員，以及來自香港的牧者、學者，共約120人，北京中央駐港聯絡辦公室協調部宗教處處長李永戰及副處長熊俊慧，以及中國國家宗教事務局的焦洋及任蓓也有出席。
研討會有兩個主題演講，包括「論基督教中國化」及「基督教中國化的時代性」。
據報導，大陸中南神學院院長汪振仁牧師在「中央社會主義學院」的文章中指出，「基督教中國化」包括幾個層面，從政治層面而言，基督教信眾要愛國、愛教、愛自己民族；從文化層面而言，基督教要融入中國的主流文化和先進文化；從社會層面而言，基督教要與社會主義社會相適應，如踐行社會主義核心價值觀。
報導表示，管浩鳴就此接受該報訪問時解釋，愛國愛教是基本，但大陸與共產主義相契合這一點，奉行資本主義的香港毋須跟隨。
他說，對於「中國化」這個說法「好多人聽到好驚」，但他強調，所謂「中國化」，其重點在於「本色化」，避免太多「洋教」色彩，更多與本土文化相結合。
他說，香港基督教於1950年代有過「本色化」做法，比如沙田道風山耶穌像就有孔子的形象，位於九龍城的聖公會聖三一堂也採用中式建築，但這種「本色化」做法其後淡了下來，沒有繼續。
他認為，香港教會可再研究如何將基督教「本色化」，例如拜祭先人，現時香港基督教並不鼓勵，但在中國文化習俗中，拜祭先人是表達對先人的懷念和敬愛，與基督教教義應該並不相違。
他又舉例說，聖公會都有用香爐，可以考慮使用檀香取代西方的乳香，而教會所唱的聖詩，也可以考慮加入更多中國音樂特色或以本土創作。
至於「基督教中國化」的愛國含義，管浩鳴在訪問中說，「愛國愛教」是基本點，「美國教堂間間都掛美國旗」，他指香港教會與國家以往較為疏離，日後應該鼓勵信眾對國家有更多認識，「唔好（不要）令氣氛好（太）敵對」。
他說，「愛國愛教」的表現，可以是讓信眾為國家祈禱，本著善意為國家好；他並建議以今年中華人民共和國國慶作為起點，不同教會可在國慶日舉行「國家祈禱日」，並在聖壇旁邊放置國旗。
但他指出，「基督教中國化」只能一步步來，不能「一步登天」，又表示在「基督教中國化」之下，香港教會與外國教會的聯繫不會受到影響。
新聞來源：管浩鳴：香港基督教中國化即本色化
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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