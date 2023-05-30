【國際大風吹】巴赫姆特並非軍事戰略要地，為何俄烏雙方要在這裡拚死血戰？

俄羅斯去年2月底全面入侵烏克蘭之後，戰爭已經持續超過一年三個月了，但近幾個月以來，焦點慢慢集中在烏東前線城市巴赫姆特。為了爭奪巴赫姆特，俄軍和烏軍都消耗大量資源，承受數以萬計的死傷，彷彿贏了巴赫姆特，就可以贏得這場戰爭。因此，5月21號，俄國正式宣稱攻下巴赫姆特的時候，引發全球關注。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨即出面表示，巴赫姆特還沒被俄國佔領。這座城市到底被誰控制，頓時成為羅生門。可是退一步來看，巴赫姆特在戰爭前，其實是一座默默無聞的城市，也沒有什麼太關鍵的戰略價值。也就更讓人好奇，巴赫姆特的意義是什麼？為什麼雙方要在這裡拚死血戰？

巴赫姆特本來並不是軍事重鎮

烏克蘭東部的巴赫姆特，位在首都基輔東南方600多公里，距離自行宣布獨立建國的烏東省份盧甘斯克只有十幾公里。這裡原本是一座七萬人口的工業小城，盛產鹽和石膏，當地的葡萄酒也還算有名。

Photo Credit: 國際大風吹

然而，從2022年下半年起，俄軍以及替俄國作戰的瓦格納傭兵集團，開始對這座小城發起猛攻，而烏軍也頑強抵抗。歷經幾個月的戰火肆虐與巷戰攻防，市長說，這座城已經宛如廢墟，沒水沒電，每座建築物都留下傷痕，居民也幾乎全數撤離。但，為什麼是巴赫姆特？

一名軍事學者說，這座城不是什麼交通樞紐，也沒有跟戰爭相關的產業，實在太奇怪了。

因為巴赫姆特沒有戰略價值，沒生產什麼特別的，當地沒有軍工業，沒有烏克蘭持續作戰所需的原物料，沒什麼人，人都快跑光了，基本上就是一堆空屋。 ——英國聖安德魯斯大學戰略教授 歐布萊恩（Phillips P. O'Brien）

這場巴赫姆特爭奪戰的死傷數字，已經遠遠超過其他戰場。綜合烏克蘭方的說法，從2022年8月到2023年5月俄國陣營的所有部隊，在這裡最多有四萬多人死亡，而俄國國防部則宣稱，可能有高達兩萬名烏克蘭官兵在巴赫姆特陣亡。美國國防部則估計，光是最近五個月，俄方就有大約八萬人受傷，兩萬人死亡。

光是12月以來，我們估計俄國就有10萬以上的死傷，包括超過兩萬人陣亡，幾乎一半是瓦格納集團，其中大部分是俄國囚犯被丟到巴赫姆特的前線作戰。 ——美國國防部發言人 柯比（John Kirby）

急需勝利的俄國非打不可

如果不是為了戰略價值，俄國為什麼非拿下巴赫姆特不可？烏克蘭智庫安全與合作中心主任庫然認為，巴赫姆特象徵俄國急需的一場勝利，因為俄國從2022年夏天之後，就幾乎沒有在東部戰線取得任何進展，戰爭牛步化，因此巴赫姆特雖然沒那麼重要，但如果能夠打下來，至少能給國內一個交代。

換句話說，政治意義大於戰略意義。

在此同時，庫然也指出，作為俄國在巴赫姆特主力部隊的瓦格納傭兵集團，創辦人普里戈任，為了證明瓦格納比俄國政府軍更強大，也賭上自己的成敗，把巴赫姆特視為勢在必得的目標。如果無法在這裡獲勝，瓦格納在國內的政治影響力將會大大衰退，輸給跟他水火不容的俄國國防部長蕭依古。

學者指出，反過來說，其實烏克蘭也不必死守巴赫姆特，但或許是就是抓住俄軍非贏不可的心態，選擇盡量死守，希望消耗俄軍資源和人力。根據北約的估計，俄烏在這裡作戰的交換率大概是五比一，也就是俄軍每殺死一名烏軍士兵，自己就得折損五個人。

所以俄軍攻打的目的不是打擊烏克蘭，不是打擊烏克蘭的軍事力量，其實是為了自己的政治需要或效應。 但也因為這樣，我想烏克蘭人很清楚，他們知道俄國打算投入大量資源，為了政治動機而攻打巴赫姆特，所以烏克蘭決定努力保衛這座城市，因為知道俄國有非打不可的壓力 ——聖安德魯斯大學戰略學者 歐布萊恩（Phillips P. O'Brien）

2022年12月，澤倫斯基親自造訪位在前線的巴赫姆特，為前線士兵和居民加油打氣，強調守住這裡，就是守住整個東部戰線，也讓這座小城獲得前所未有的關注。「死守巴赫姆特」就此成為團結烏克蘭全國的口號，象徵烏克蘭以少打多，抵抗入侵的決心。就這樣，巴赫姆特從一個沒有戰略價值的工業小城，變成俄烏戰爭的關鍵戰場。

這場戰爭正在我國歷史留下很深的傷痕，儘管如此，人民非常頑強、防禦非常強悍，他們努力抵抗，知道自己是烏克蘭的堡壘，也是未來光復所有被佔領區的起點。 ——烏克蘭總統 澤倫斯基

Photo Credit: GettyImages 巴赫姆特的一名男子在房屋遭俄軍襲擊後，逃至室外。

專家：烏克蘭應記取史達林格勒的教訓

如今，巴赫姆特搖搖欲墜，似乎隨時都可能落入俄國手中，那烏克蘭應該怎麼辦？不少專家認為，利用這個戰場來消耗俄軍人力、物力和士氣的想法，固然很聰明，但最好見好就收，適時撤退來保留實力，不要讓巴赫姆特成為烏克蘭的史達林格勒。

史達林格勒之戰是二次大戰的重要轉捩點。當時進攻蘇聯的納粹德國，想一口氣拿下這座城市，投入大量軍力，卻遭遇頑強抵抗，即使損失慘重也不肯撤退，最終彈盡援絕，只能投降，而且東線戰況就此逆轉，蘇聯反而取得主導權，直到納粹滅亡為止。

華府智庫CNA的俄國專家考夫曼表示，烏克蘭正在努力爭取更多西方軍援，以便在夏天發動一波大反攻。如果在巴赫姆特損失太多資源和有經驗的老兵，反而得不償失。其他專家也指出，如果巴赫姆特失守，烏軍只要退守附近城鎮，依然有不少易守難攻的據點，對政體戰局不會太多衝擊。

換句話說，如果從巴赫姆特撤退，固然會打擊士氣和民心，但如果對之後的夏季反攻有幫助，那麼並不是太慘重的代價。反過來說，對俄國來說，拿下巴赫姆特，可能也只是贏了面子。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航