【未來大人物謝宜澂專文】台灣的綠色餐廳是綠色餐廳嗎？跨國際定義標準何時能落地接軌？
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當國際間正用嚴謹標準審視綠色餐廳規範之際，台灣現況由政府與民間組織針對「綠色餐廳」標章卻定義大不同，取得標準落差慎大。飛雀餐桌創辦人、同時也是2022未來大人物的謝宜澂提出倡議，盼台灣能在國際永續飲食道路上，加速落地接軌。
文：未來大人物 謝宜澂
今年（2023年）4月飛雀餐桌受雲林縣環保局的邀請分享，主題是惜食與綠色餐廳（先前也與綠色餐飲指南夥伴們討論過），在了解的過程中，其實發現了至今在台灣該項定義很多容易混淆的部分，最主要的當然還是「綠色餐廳」這4個字。
迎向國際化的綠色餐廳定義
目前全球有72個國家在推動綠色餐飲，是一個由聯合國鼓勵推動的全球民間組織串聯，如英國永續餐廳協會SRA (Sustainable Restaurant Association)為指標單位之一，藉以跨域跨國別的驗證是未來全球化的趨勢。
2012年環保署管考處推「環保餐館」五星認證，2020年疫情趨緩，為配合政府振興方案，開始改用「綠色餐廳」名稱。環保署對於綠色餐廳規範以這3要點為主要宣傳：
- 不主動提供一次性餐具。
- 使用在地食材。
- 份量調整服務。
整體而言的確可減少資源浪費，但就以環保署的規範來說，基本上所有台灣的小吃、餐廳都做得到，只要申請就拿得到環保局綠色餐廳。但這也與積極與國際接軌之台北市文化探索協會推行「綠食宣言」的綠色餐廳名詞定義上造成落差與誤會。
嚴謹以對的綠色宣言指標
台北市文化探索協會由2012年水花園有機農學市集開始，為了想解決市集農民銷售不穩定問題，2018年開始集結北部有共同目標之餐廳成為綠色餐飲指南GDG（Green Dining Guide）。
2019起擴大為全台灣餐廳皆可加入，至今已達全台約240家餐廳加入GDG行列，並於竹科多家企業，總人數接近5萬人之員工餐廳輔導轉型為綠色餐廳，並承諾以實際行為做到6項綠食宣言：
- 優先採購有機友善食材。
- 優先採用當地當季食材。
- 遵循永續生態與海洋原則。
- 減少添加物使用。
- 提供蔬食的餐點選項。
- 減少資源耗損與浪費。
這6項宣言內容，是與英國永續餐廳協會SRA當初提供的10大永續餐廳面向所濃縮、因應台灣在地需求所調整出來，符合、遵循聯合國永續發展多項指標。
2023年綠色餐飲指南GDG與英國永續餐廳協會SRA正式簽訂合作意向，成為此一國際標準在台灣官方代表，並將全球最大的國際永續餐飲指標引進台灣，作為綠色餐飲指南的永續評核標準，也代表著與全球同步推動綠色餐飲的國際標準正式接軌。
「綠色餐廳」標準是否該嚴謹落實？
如上述所言，在標準相差那麼多的狀況下，環保署至目前止已通過一萬家「綠色餐廳」，相較「綠食宣言」的「綠色餐廳」全台僅240家取得認證，兩者間落差慎大。
從過往推行的政策，可以理解環保署的方針主要推廣角度「惜食、減少浪費、減少一次性包材的使用」。但跟台北市文化探索協會所推行的6項綠食宣言標準相去甚遠。若以朝著聯合國鼓勵國際間串連、跨域跨國的驗證來說，對於台灣「綠色餐廳」的界定仍有需討論空間。
我所認為所謂永續、綠色餐廳的定義不應該只有「惜食、減少浪費」，其實還有更多層面可以了解。從食材的產地、耕作的農人、料理的廚師都應該納入考量。
上述這些論點，是許多台灣各地方創生團隊切入地方的方法之一。也是2022年通過的「食農教育法」主軸推行的方針。將以「支持認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業、地產地消永續農業」等6大目標為核心。除了農委會，教育、文化、原住民族等多個部會都需共同參與執行。
當然，除了以餐廳面向的「綠食宣言」綠色餐廳，還有以「食材」的永續食材指南Sustainable Food。這是由一群關注農業與永續飲食人士共同發起的「永續飲食推廣協會」，指南的用意是引導消費者辨識永續食材，目的不只是「吃得健康」的利己目標，而是希望人與環境共存。 5大原則：1 .友善耕作、2.少添加物、3.低碳蔬食、4.本土生產、5.資源循環。
總結來說，惜食、在地農業、友善環境、飲食文化、永續、地方創生等等議題其實都環環相扣，我們也希望，環保署針對規範標準、名詞的混淆可以進行修正（亦或是合作，共同推廣），也為台灣及國際的永續飲食盡一點心力。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。