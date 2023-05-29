2023/05/29,
影劇

《星河戰隊》：初被誤解成擁護法西斯，諷刺極權獨裁非人化世界

《星河戰隊》：初被誤解成擁護法西斯，諷刺極權獨裁非人化世界
圖片來源：電影《星河戰隊》劇照

我們想讓你知道的是

殖民、法西斯等，都強調他者非人化，只要將有血有肉、情感的生命標籤，像曱甴這種具厭惡性的蟲類，下手自然不必留情。這呼應電影刻意強調蟲族的醜陋，噴血士兵也臉不改容。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

1997年的美國電影《Starship Troopers》（港譯《星河戰隊》，台譯《星艦戰將》）常在兒時的電視機重播：槍林彈雨大戰外星蟲族，血腥刺激，情節貫徹荷里活的戲劇張力，引人入勝。

故事直接淺白，講述地球殖民其他星球，意外引發蟲族戰爭，政府召集人民出戰。主角及其友人應徵，甘心為國家打仗，失去戰友、情人，終於捕獲了蟲族首領。

看似簡單的商業科幻片，背後隱含象徵。《星河戰隊》上映時飽受批評，指其擁護法西斯主義，票房因普遍負評導致收入不如預期，後來卻被視作一流的科幻電影，扭轉影史評價。

導演Paul Verhoeven曾因誤解相當不滿。電影改編自美國科幻小說家Robert Heinlein同名作品，小說歌頌軍國主義，而導演是曾經歷二戰納粹統治的荷蘭人，希望經由改編，解構小說的法西斯傾向。

故事中，民主衰敗之後，退休軍人接手管治國家，要有投票、生育等權利，必須是聯邦公民，前提是服兵役為人類去除萬惡的蟲族。任何的價值，都比不上集體意志、武力。電影安排士兵在洗澡時自白入伍原因：為了未來擔任政治家；可以生兒育女；已經有哈佛名校收讀，退伍可免除學費；窮人渴望離開農場的工作，唯有當兵。

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圖片來源：電影《星河戰隊》劇照

換言之，電影表面是荷里活式大電影；骨子裡，埋藏諷刺、解構極權的象徵。導演希望呈現反烏托邦效率至上的世界，迫使觀眾思考、發問：這些人瘋了嗎？

例如，電影在主線多次穿插政府新聞，摸仿軍事獨裁的宣傳風格，光明正向。小孩不斷踐踏地上的蟲，為國家服務，將軍火拿給小孩試用，笑得天真燦爛。

殖民、法西斯等，都強調他者非人化，只要將有血有肉、情感的生命標籤，像曱甴這種具厭惡性的蟲類，下手自然不必留情。這呼應電影刻意強調蟲族的醜陋，噴血士兵也臉不改容。

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圖片由作者提供

另外，美術設計亦參考納粹、法西斯。聯邦政府的旗幟，以及軍隊服裝的風格，都源自納粹德國、意大利黑衫軍的設計，透過這些模仿，加強所反諷的集體至上。

1997年《星河戰隊》遭指是親納粹，備受誤解之後，如今終於得到重新審視。與其說歌頌，實描繪了戰爭的反智無情，令一代又一代的人放棄生活投身戰場。

電影與社會文化，往往是互動、再詮釋。在現今極權崛起，戰火未休的時代動蕩，涉及科幻、極權、軍事宣傳及洗腦的電影，愈來愈值得我們再度觀賞，發掘其中深意。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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