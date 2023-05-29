2023/05/29,
教育

台鋼捐資高苑科大2.8億元救急，2天後改善期滿、能否解除專輔仍看教育部

台鋼捐資高苑科大2.8億元救急，2天後改善期滿、能否解除專輔仍看教育部
Photo Credit: 中央社

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據了解，高苑科大代理校長和董事長於5月16日緊急召開校務座談會，表示有金主願意接手。全國私校工會發言人尤榮輝表示，台鋼集團捐資2.8億元，但目前推斷高苑科大未來走向還言之過早，要等教育部及退場審議會開會決定。

高苑科大去（2022）年傳出外籍生淪學工問題，校方還與董事會起內鬨，被列入專案輔導學校後遲遲未免除。眼看2天後改善期即將到期，台鋼集團捐資2.8億救急，但是否能免除專輔還有待教育部退場審議會審議。全國私校工會也提及，除了財務問題外，高苑尚有校務經營和學生權益問題，是否已改善完成仍需等教育部查核。

《私立高級中等以上學校退場條例》施行後，已有7所學校被列入專案輔導學校進入退場程序。其中，台灣首府大學、中州科技大學、東方設計大學都已經自主停招，其餘高苑科技大學、明道大學、環球科技大學和大同技術學院的改辦期間都到5月31日截止，若未能在2天後免除專輔，則必須在下一學年度停止招生。

不過，教育部今（29）日表示，高苑科大因財務惡化及積欠教職員薪資，被列為專輔學校。經教育部向高苑科大了解，學校今日獲得企業捐資2.8億元且已入帳，教育部會在6月5日提到退場審議會，審議是否可解除專案輔導學校。

另外，高苑、明道、環球、大同4所學校均已依照《退場條例》規定，於期限內提報改善計畫，教育部會在改善其間屆滿後，依照改善計畫執行及達成情形，依法提案到退場審議會討論。

私校工會：不只財務，還有校務和學權問題

據了解，高苑科大代理校長和董事長於5月16日緊急召開校務座談會，表示有金主願意接手。全國私校工會發言人尤榮輝表示，捐資的企業是台鋼集團，但目前推斷高苑科大未來走向還言之過早，要等教育部及退場審議會開會決定。

不過，私校工會認為，還沒有證據顯示高苑科大已經脫離「財務狀況顯著惡化」在《退場條例》中明訂的各項指標，解除專輔恐怕還有疑慮。依法該校必須在改善期限前，償還教職員11個月的欠薪，以及達到財務指標的標準，這2.8億元是否能讓高苑脫離財務惡化情形，不無疑問。

就算解決財務及欠薪問題，教育部去年的查核輔導紀錄顯示，高苑科大還有校務經營和學生權益上的諸多疏失，包含學生續讀率逐年下降、修訂課程規劃表的行政程序未盡完善等等，是否已改善完成仍待教育部查核結果。

私校工會表示，台鋼慷慨捐資救急值得肯定，但日前校內傳出一份承諾書，要求教職員簽署同意「因系所整併需求下所辦理人員之資遣」、「校務會議代表應配合學校各項政策」，以及「不得對學校、董事會、董事會成員、興學企業進行校外體制外抗爭行為，私校工會認為，這種犧牲教職員權益以引進財團資金的做法，恐怕為高苑日後埋下另一個危機。

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Photo Credit：全國私校工會
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核稿編輯：翁世航


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